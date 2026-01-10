Cole Macedo Wins USA vs WA Speedweek Finale at Perth

KWIANNA BEACH, WA (January 10, 2026) — Cole Macedo won the final night of USA vs WA Speedweek Saturday night at Perth Motorplex. Macedo, from Leemore, California, took the lead from Taylor Milling on lap 22 and held off James McFadden for the victory.
Milling, Aaron Reutzel, and Andrew Priolo rounded out the top five.
With a sixth place finish Dayne Kingshott won the USA vs WA Speedweek point championship.
Nicholas Rowe won the midget car feature event.
USA vs WA Speedweek
Perth Motorplex
Kwinana Beach, Western Australia
Saturday, January 10, 2026
Maddington Toyota Sprintcar Series
Qualifying Flight A
1. 51-Tim King, 13.230[1]
2. 3-Callum Williamson, 13.396[5]
3. U17-Aaron Reutzel, 13.407[10]
4. 24-Jack Williamson, 13.456[8]
5. 74-Mikey Green, 13.478[6]
6. 22-Jaydee Dack, 13.490[2]
7. 18-Daniel Harding, 13.576[4]
8. 45-Aaron Chircop, 13.592[9]
9. 40-Kodi Clayden, 13.627[7]
10. NT84-Christopher Harrison, 13.657[3]
11. 4-Cameron McKenzie, 13.744[11]
Qualifying Flight B
1. U95-Brock Zearfoss, 13.354[9]
2. 77-Brad Maiolo, 13.469[5]
3. U40-Cole Macedo, 13.479[4]
4. U21-Justin Whittall, 13.543[7]
5. 14-Jason Pryde, 13.648[3]
6. 8-Andrew Priolo, 13.703[10]
7. U60-Carson Macedo, 13.870[2]
8. 79-Kris Coyle, 13.882[6]
9. 94-Matthew Cross, 13.914[1]
10. 92-Chad Pittard, 13.957[11]
11. 94W-Daniel Keen, 14.855[8]
Qualifying Flight C
1. A1-James McFadden, 13.679[8]
2. 25-Taylor Milling, 13.706[5]
3. 71-Kaiden Manders, 13.736[3]
4. 11-Jason Kendrick, 13.832[4]
5. 26-Kerry Madsen, 13.890[2]
6. 2-Dayne Kingshott, 14.009[10]
7. 13-Myles Bolger, 14.110[1]
8. 44-Ryan Lancaster, 14.177[9]
9. 65-Harrison Peet, 14.501[6]
DNS: 46-Jye McKenzie
Heat Race #1 (8 Laps)
1. U17-Aaron Reutzel[2]
2. 3-Callum Williamson[3]
3. 24-Jack Williamson[1]
4. 22-Jaydee Dack[6]
5. 18-Daniel Harding[7]
6. 51-Tim King[4]
7. 45-Aaron Chircop[8]
8. 40-Kodi Clayden[9]
9. 4-Cameron McKenzie[11]
10. 74-Mikey Green[5]
11. NT84-Christopher Harrison[10]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. U40-Cole Macedo[2]
2. U21-Justin Whittall[1]
3. U95-Brock Zearfoss[4]
4. 77-Brad Maiolo[3]
5. U60-Carson Macedo[7]
6. 8-Andrew Priolo[6]
7. 14-Jason Pryde[5]
8. 94W-Daniel Keen[11]
9. 94-Matthew Cross[9]
10. 92-Chad Pittard[10]
11. 79-Kris Coyle[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. A1-James McFadden[4]
2. 11-Jason Kendrick[1]
3. 71-Kaiden Manders[2]
4. 25-Taylor Milling[3]
5. 2-Dayne Kingshott[6]
6. 26-Kerry Madsen[5]
7. 44-Ryan Lancaster[8]
8. 46-Jye McKenzie[10]
9. 13-Myles Bolger[7]
10. 65-Harrison Peet[9]
A Dash (6 Laps)
1. A1-James McFadden[1]
2. 3-Callum Williamson[3]
3. U17-Aaron Reutzel[2]
4. U21-Justin Whittall[4]
5. 71-Kaiden Manders[5]
6. 51-Tim King[6]
B Dash (6 Laps)
1. U40-Cole Macedo[2]
2. U95-Brock Zearfoss[1]
3. 25-Taylor Milling[4]
4. 11-Jason Kendrick[5]
5. 77-Brad Maiolo[3]
6. 24-Jack Williamson[6]
Midpack Dash (6 Laps)
1. 26-Kerry Madsen[2]
2. 2-Dayne Kingshott[3]
3. 18-Daniel Harding[4]
4. 8-Andrew Priolo[6]
5. U60-Carson Macedo[7]
6. 45-Aaron Chircop[8]
7. 22-Jaydee Dack[1]
8. 14-Jason Pryde[5]
Last Chance Qual (12 Laps)
1. 44-Ryan Lancaster[1]
2. 79-Kris Coyle[9]
3. 46-Jye McKenzie[10]
4. 40-Kodi Clayden[3]
5. 92-Chad Pittard[7]
6. 4-Cameron McKenzie[11]
7. 94-Matthew Cross[4]
8. 74-Mikey Green[8]
9. 94W-Daniel Keen[6]
10. 65-Harrison Peet[5]
11. 13-Myles Bolger[2]
Feature (30 Laps)
1. U40-Cole Macedo[2]
2. A1-James McFadden[1]
3. 25-Taylor Milling[6]
4. U17-Aaron Reutzel[5]
5. 8-Andrew Priolo[16]
6. 2-Dayne Kingshott[14]
7. 26-Kerry Madsen[13]
8. 11-Jason Kendrick[8]
9. 79-Kris Coyle[22]
10. 24-Jack Williamson[12]
11. 71-Kaiden Manders[9]
12. 14-Jason Pryde[20]
13. U60-Carson Macedo[17]
14. 44-Ryan Lancaster[21]
15. 77-Brad Maiolo[10]
16. 4-Cameron McKenzie[26]
17. 22-Jaydee Dack[19]
18. 46-Jye McKenzie[23]
19. 40-Kodi Clayden[24]
20. U95-Brock Zearfoss[4]
21. 51-Tim King[11]
22. 3-Callum Williamson[3]
23. 18-Daniel Harding[15]
24. U21-Justin Whittall[7]
25. 45-Aaron Chircop[18]
26. 92-Chad Pittard[25]
Midget Cars
Qualifying Flight A
1. 57-Vaughan Manders, 19.138[6]
2. 4-Tom Payet, 19.155[10]
3. 8-Jake Robinson, 19.370[2]
4. 15-Rob Golding, 19.381[5]
5. 6-Chris Dymock, 19.439[8]
6. 16-Alfonso Guadagnino, 19.732[9]
7. 23-Patrick Watson, 20.128[1]
8. 27-Justin Felton, 20.320[3]
9. 12-Mitchell Harris, 20.321[4]
DNS: 61-William Douglas
Qualifying Flight B
1. 52-Nicholas Rowe, 17.659[7]
2. 89-Cory Smith, 17.833[1]
3. 51-Beau Doyle, 17.863[4]
4. 75-Joel Watson, 18.370[5]
5. 85-Beau Rogers, 18.454[6]
6. 43-Lachlan Marshall, 18.514[3]
7. 5-Isiah Matich, 18.944[11]
8. 97-Gary Mann, 19.002[10]
DNS: 26-Keenan Fleming
DNS: 2-Ross Heywood
DNS: 11-Bart Curnow
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 4-Tom Payet[3]
2. 8-Jake Robinson[2]
3. 57-Vaughan Manders[4]
4. 16-Alfonso Guadagnino[6]
5. 15-Rob Golding[1]
6. 12-Mitchell Harris[9]
7. 23-Patrick Watson[7]
8. 6-Chris Dymock[5]
9. 27-Justin Felton[8]
DNS: 61-William Douglas
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 75-Joel Watson[1]
2. 52-Nicholas Rowe[4]
3. 89-Cory Smith[3]
4. 51-Beau Doyle[2]
5. 85-Beau Rogers[5]
6. 43-Lachlan Marshall[6]
7. 97-Gary Mann[8]
8. 5-Isiah Matich[7]
DNS: 26-Keenan Fleming
DNS: 2-Ross Heywood
Dash (6 Laps)
1. 4-Tom Payet[1]
2. 8-Jake Robinson[3]
3. 52-Nicholas Rowe[4]
4. 75-Joel Watson[2]
5. 57-Vaughan Manders[5]
6. 89-Cory Smith[6]
7. 51-Beau Doyle[8]
8. 16-Alfonso Guadagnino[7]
Mid Pack Dash (6 Laps)
1. 15-Rob Golding[1]
2. 43-Lachlan Marshall[3]
3. 6-Chris Dymock[7]
4. 97-Gary Mann[5]
5. 61-William Douglas[11]
6. 27-Justin Felton[9]
7. 5-Isiah Matich[4]
8. 85-Beau Rogers[2]
9. 12-Mitchell Harris[6]
10. 2-Ross Heywood[12]
DNS: 26-Keenan Fleming
DNS: 23-Patrick Watson
Feature (20 Laps)
1. 52-Nicholas Rowe[3]
2. 4-Tom Payet[1]
3. 8-Jake Robinson[2]
4. 6-Chris Dymock[11]
5. 15-Rob Golding[9]
6. 12-Mitchell Harris[17]
7. 16-Alfonso Guadagnino[8]
8. 43-Lachlan Marshall[10]
9. 97-Gary Mann[12]
10. 27-Justin Felton[14]
11. 61-William Douglas[13]
12. 89-Cory Smith[6]
13. 85-Beau Rogers[16]
14. 57-Vaughan Manders[5]
15. 26-Keenan Fleming[19]
16. 51-Beau Doyle[7]
17. 75-Joel Watson[4]
18. 2-Ross Heywood[18]
DNS: 5-Isiah Matich