Kaidon Brown Wins the 2026 Australian Speedcar Championship

JANCOURT EAST, VIC (February 14, 2026) — Kaidon Brown was victorious during the 84th Australian Speedcar Championship Saturday night at Simpson Speedway. Nick Parker, Aston Rodriguez, Brad Mosen, and Jack McCarthy rounded out the top five.
Brett Milburn won the winged 360 sprint car feature event.
84th Australian Speedcar Championship
Simpson Speedway
Jancourt East, Victoria
Saturday, February 14, 2026
Midget Cars
Feature:
1. A1-Kaidon Brown
2. V39-Nick Parker
3. V30-Aston Rodriguez
4. 2NZ-Brad Mosen
5. S6-Jack McCarthy
6. 7nz-Travis Buckley
7. N42-Nathan Smee
8. Q31-Cody O’Connell
9. N40-Jay Waugh
10. N36-Rhys Birkett
11. Q8-Scott Doyle
12. ACT3-Mitchell Saunderson
13. Q7s-Harry Stewart
14. V5-Kale Drake
15. V10-Caleb Mills
16. V40-Rusty Hickman
17. Q23-Casey O’Connell
18. W4-Tom Payet
19. N6-Matt Geering
20. V15-Alec Insley
Winged 360/LS Sprintcars
Feature:
1. V68-Brett Milburn
2. V11-Chris Solomon
3. D20-Michael McDonald
4. VA70-Matthew Symons
5. V20-Thomas McDonald
6. V19-Sam Wren
7. V65-Kane Newcombe
8. VA10-Thomas Baker
9. V24-Zack Rogerson
10. V64-David Aldersley
11. VA8-Steven Horton
12. VA26-Koby Noonan
13. VA57-Koby O’Shannassy
14. VA91-Daniel Scott
15. V34-Brenten Farrer
16. V9-Jordan Rae
17. V91-James Oliver
18. VA71-Domain Ramsay
19. V72-Jacob Smith
20. V81-Justin Bowen