Feature Winners: Saturday, February 21, 2026

|Adobe Mountain Speedway
|Glendale, AZ
|USA
|POWRi Southwest Ecotec Midget League
|
|Grant Schaadt
|Bakersfield Speedway at Kevin Harvick’s Kern Raceway
|Bakersfield, CA
|USA
|USAC Western States Midget Car Series
|
|Jett Yantis
|Baypark Speedway
|Mt. Maunganui, NZ
|NZ
|Winged 410 Sprint Cars
|Sprintcar Piston Cup
|Keaton Dahm
|Borderline Speedway
|Mt. Gambier, SA
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|
|John Egan
|Bunbury Speedway
|Davenport, WA
|AU
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Michael Keen
|Bunbury Speedway
|Davenport, WA
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|
|Matthew Iwanow
|Central Arizona Raceway
|Casa Grande, AZ
|USA
|ASCS National Tour
|Sonoran Clash
|Justin Peck
|Ellesmere Speedway
|Leeston, NZ
|NZ
|Midget Cars
|
|Ben Morgan
|Hi-Tec Oils Speedway
|Toowoomba, QLD
|AU
|Midget Cars
|
|Harry Stewart
|Hi-Tec Oils Speedway
|Toowoomba, QLD
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Lachlan McHugh
|Kingaroy Speedway
|Kingaroy, QLD
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Shane Ryan Memorial 50 Laps
|Zane O’Toole
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Hunt Magnetos Wingless Tour
|Toller Memorial
|Josh Young
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Toller Memorial
|Andy Forsberg
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|Toller Memorial
|Misty Castleberry
|Palmerston North International Speedway
|Palmerstone North, NZ
|NZ
|Midget Cars
|New Zealand Midget Grand Prix
|Terence Dorrell
|Showtime Speedway
|Pinellas Park, FL
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Dave Steele Triple Crown
|Colton Bettis
|Showtime Speedway
|Pinellas Park, FL
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Dave Steele Triple Crown
|Colton Bettis
|Southern Raceway
|Milton, FL
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Chris Martin