Feature Winners: Saturday, February 21, 2026

Justin Peck celebrating his feature victory at Central Arizona Speedway with the American Sprint Car Series. (Serena Dalhamer photo)
Adobe Mountain Speedway Glendale, AZ USA POWRi Southwest Ecotec Midget League Grant Schaadt
Bakersfield Speedway at Kevin Harvick’s Kern Raceway Bakersfield, CA USA USAC Western States Midget Car Series Jett Yantis
Baypark Speedway Mt. Maunganui, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Sprintcar Piston Cup Keaton Dahm
Borderline Speedway Mt. Gambier, SA AU Wingless V6 Sprint Cars John Egan
Bunbury Speedway Davenport, WA AU Winged 360 Sprint Cars Michael Keen
Bunbury Speedway Davenport, WA AU Wingless V6 Sprint Cars Matthew Iwanow
Central Arizona Raceway Casa Grande, AZ USA ASCS National Tour Sonoran Clash Justin Peck
Ellesmere Speedway Leeston, NZ NZ Midget Cars Ben Morgan
Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, QLD AU Midget Cars Harry Stewart
Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Lachlan McHugh
Kingaroy Speedway Kingaroy, QLD AU Wingless V6 Sprint Cars Shane Ryan Memorial 50 Laps Zane O’Toole
Marysville Raceway Marysville, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Toller Memorial Josh Young
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Toller Memorial Andy Forsberg
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Toller Memorial Misty Castleberry
Palmerston North International Speedway Palmerstone North, NZ NZ Midget Cars New Zealand Midget Grand Prix Terence Dorrell
Showtime Speedway Pinellas Park, FL USA Winged 360 Sprint Cars Dave Steele Triple Crown Colton Bettis
Southern Raceway Milton, FL USA United Sprint Car Series Chris Martin