Macri wins at BAPS

York Haven,Pa (March 15,2026)- Anthony Macri led all 30 laps winning the feature Sunday at BAPS Motor Speedway. Chasing Macri was Chase Dietz, Freddie Rahmer, Brock Zearfoss and Tyler Ross.
410 Sprints
FK Rod Ends A Feature 1 (30 Laps): 1. 39M-Anthony Macri[1]; 2. 23-Chase Dietz[6]; 3. 51-Freddie Rahmer[2]; 4. 3Z-Brock Zearfoss[4]; 5. 5-Tyler Ross[5]; 6. 48-Danny Dietrich[9]; 7. 8-Lance Dewease[8]; 8. 75-Cameron Smith[16]; 9. 11-TJ Stutts[3]; 10. 99M-Kyle Moody[13]; 11. 27H-Steven Snyder Jr[17]; 12. 33-Gerard McIntyre Jr[14]; 13. 95-Kody Hartlaub[20]; 14. 17K-Mark Smith[12]; 15. 17-Dylan Norris[15]; 16. 91-Preston Lattomus[10]; 17. 6-Cole Knopp[18]; 18. 3-John Jerich[22]; 19. 0-Glenn Styres[23]; 20. X-Aaron Bollinger[11]; 21. 39-JJ Loss[7]; 22. 34-Andy Best[21]; 23. 0D-DJ Christie[24]; 24. 8D-Billy Dietrich[19]
B Feature 1 (10 Laps): 1. 6-Cole Knopp[1]; 2. 8D-Billy Dietrich[2]; 3. 95-Kody Hartlaub[9]; 4. 34-Andy Best[3]; 5. 3-John Jerich[7]; 6. 0-Glenn Styres[6]; 7. 0D-DJ Christie[4]; 8. (DNF) 4-Ayden Hare[5]; 9. (DNF) 45-Nick Sheridan[8]
Heat 1 (10 Laps): 1. 11-TJ Stutts[1]; 2. 39-JJ Loss[2]; 3. 51-Freddie Rahmer[4]; 4. 91-Preston Lattomus[5]; 5. 17K-Mark Smith[6]; 6. 17-Dylan Norris[7]; 7. 6-Cole Knopp[9]; 8. 0D-DJ Christie[8]; 9. 95-Kody Hartlaub[3]
Heat 2 (10 Laps): 1. 23-Chase Dietz[1]; 2. 41-Logan Rumsey[2]; 3. 48-Danny Dietrich[5]; 4. 3Z-Brock Zearfoss[4]; 5. 99M-Kyle Moody[6]; 6. 75-Cameron Smith[3]; 7. 8D-Billy Dietrich[8]; 8. 4-Ayden Hare[7]; 9. 3-John Jerich[9]
Heat 3 (10 Laps): 1. 5-Tyler Ross[1]; 2. 8-Lance Dewease[2]; 3. 39M-Anthony Macri[4]; 4. X-Aaron Bollinger[3]; 5. 33-Gerard McIntyre Jr[5]; 6. 27H-Steven Snyder Jr[7]; 7. 34-Andy Best[6]; 8. 0-Glenn Styres[9]; 9. 45-Nick Sheridan[8]
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 51-Freddie Rahmer, 14.616[5]; 2. 11-TJ Stutts, 14.724[6]; 3. 39-JJ Loss, 14.751[8]; 4. 95-Kody Hartlaub, 14.882[2]; 5. 91-Preston Lattomus, 15.025[1]; 6. 17K-Mark Smith, 15.143[9]; 7. 17-Dylan Norris, 15.265[3]; 8. 0D-DJ Christie, 15.472[4]; 9. 6-Cole Knopp, 15.542[7]
Qualifying 2 (3 Laps): 1. 3Z-Brock Zearfoss, 13.944[5]; 2. 23-Chase Dietz, 14.119[2]; 3. 41-Logan Rumsey, 14.153[3]; 4. 75-Cameron Smith, 14.231[4]; 5. 48-Danny Dietrich, 14.265[8]; 6. 99M-Kyle Moody, 14.389[7]; 7. 4-Ayden Hare, 14.419[9]; 8. 8D-Billy Dietrich, 14.450[6]; 9. 3-John Jerich, 14.614[1]
Qualifying 3 (3 Laps): 1. 39M-Anthony Macri, 14.234[6]; 2. 5-Tyler Ross, 14.429[9]; 3. 8-Lance Dewease, 14.588[4]; 4. X-Aaron Bollinger, 14.623[8]; 5. 33-Gerard McIntyre Jr, 14.759[1]; 6. 34-Andy Best, 14.819[7]; 7. 27H-Steven Snyder Jr, 14.905[2]; 8. 45-Nick Sheridan, 15.166[3]; 9. 0-Glenn Styres, 15.241[5]