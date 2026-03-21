Dominic Scelzi takes checkers at Watsonville

Watsonville,Ca (March 20,2026)- Dominic Scelzi won the 25 lap Taco Bravo feature at Watsonville Speedway Friday night. Scelzi was followed by Dylan Bloomfield, Jett Barnes, Andy Forsberg and Landon Henry.
Ocean 360 Sprint Cars
Gold Star GMC A Feature 1 (25 Laps): 1. 41-Dominic Scelzi[2]; 2. 33-Dylan Bloomfield[5]; 3. 14-Jett Barnes[4]; 4. 92-Andy Forsberg[8]; 5. 93-Landon Henry[1]; 6. 14E-Mariah Ede[6]; 7. 5R-Ryan Rocha[11]; 8. 29-Bud Kaeding[14]; 9. 7H-Jake Haulot[3]; 10. 12J-John Clark[7]; 11. 25Z-Jason Chisum[9]; 12. 3D-Caleb Debem[13]; 13. 9-Adrianna DeMartini[10]; 14. 34B-Glenn Bryan[12]
Heat 1 (8 Laps): 1. 41-Dominic Scelzi[1]; 2. 33-Dylan Bloomfield[2]; 3. 12J-John Clark[3]; 4. 14-Jett Barnes[4]; 5. 25Z-Jason Chisum[6]; 6. 5R-Ryan Rocha[7]; 7. 3D-Caleb Debem[5]
Heat 2 (8 Laps): 1. 93-Landon Henry[1]; 2. 14E-Mariah Ede[3]; 3. 92-Andy Forsberg[5]; 4. 7H-Jake Haulot[4]; 5. 9-Adrianna DeMartini[6]; 6. 34B-Glenn Bryan[7]; 7. (DNF) 29-Bud Kaeding[2]
Keith Day Company Qualifying 1 (2 Laps): 1. 14-Jett Barnes, 11.513[11]; 2. 7H-Jake Haulot, 11.565[13]; 3. 41-Dominic Scelzi, 11.599[4]; 4. 93-Landon Henry, 11.605[12]; 5. 33-Dylan Bloomfield, 11.607[9]; 6. 29-Bud Kaeding, 11.620[10]; 7. 12J-John Clark, 11.649[6]; 8. 14E-Mariah Ede, 11.691[8]; 9. 3D-Caleb Debem, 11.770[3]; 10. 92-Andy Forsberg, 11.793[5]; 11. 25Z-Jason Chisum, 11.817[7]; 12. 9-Adrianna DeMartini, 11.826[2]; 13. 5R-Ryan Rocha, 12.181[1]; 14. 34B-Glenn Bryan, 12.607[14]