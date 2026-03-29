Kofoid wins with a last lap pass at 81 Speedway

Park City,KS (March 28,2026)- Buddy Fofoid trailed Ryan Timms for 29 laps at 81 Speedway Saturday night. On the final circuit Kofoid went to the high side out of turn four and made the pass on Timms after Timms had led by four seconds at one point. Behind Kofoid and Timms was Cole Macedo, Carson Macedo and Donny Schatz.
NOS Energy Drink Feature (30 Laps): 1. 83-Michael Kofoid[1]; 2. 10-Ryan Timms[2]; 3. 2C-Cole Macedo[7]; 4. 41-Carson Macedo[22]; 5. 15-Donny Schatz[3]; 6. 2-David Gravel[5]; 7. 23-Garet Williamson[10]; 8. 1S-Logan Schuchart[11]; 9. 19-Brent Marks[13]; 10. 18-Sheldon Haudenschild[8]; 11. 17B-Bill Balog[6]; 12. 55-Kerry Madsen[4]; 13. 9-Daison Pursley[12]; 14. 45X-Rees Moran[9]; 15. 7S-Chris Windom[15]; 16. 6-Kasey Jedrzejek[27]; 17. 51-Scott Bogucki[19]; 18. 17-Spencer Bayston[25]; 19. 1A-Ashton Torgerson[20]; 20. 32-Bryce Lucius[18]; 21. (DNF) 27-Emerson Axsom[26]; 22. (DNF) 52-Blake Hahn[21]; 23. (DNF) 12X-Landon Crawley[23]; 24. (DNF) 21-Brian Brown[17]; 25. (DNF) 88R-Ryder Laplante[16]; 26. (DNF) 88-Austin McCarl[14]; 27. (DNS) 95-Matt Covington
MicroLite Last Chance Showdown (12 Laps): 1. 52-Blake Hahn[3]; 2. 41-Carson Macedo[6]; 3. 12X-Landon Crawley[1]; 4. 95-Matt Covington[7]; 5. 98-Ricky Peterson[13]; 6. 6-Kasey Jedrzejek[17]; 7. 17-Spencer Bayston[11]; 8. 27-Emerson Axsom[8]; 9. 36-Jason Martin[9]; 10. 28M-Conner Morrell[16]; 11. 9S-Kyle Clark[14]; 12. G5-Gage Pulkrabek[2]; 13. 31-Koby Werkmeister[12]; 14. 16C-Scotty Thiel[5]; 15. 28-Jace Park[4]; 16. (DNS) 15H-Sam Hafertepe Jr; 17. (DNS) 85J-Logan Julien; 18. (DNS) 88T-Tanner Thorson
Toyota Dash (6 Laps): 1. 83-Michael Kofoid[1]; 2. 10-Ryan Timms[4]; 3. 15-Donny Schatz[2]; 4. 55-Kerry Madsen[6]; 5. 2-David Gravel[8]; 6. 17B-Bill Balog[3]; 7. 2C-Cole Macedo[5]; 8. 18-Sheldon Haudenschild[7]
NOS Energy Drink Heat 1 (8 Laps): 1. 15-Donny Schatz[1]; 2. 55-Kerry Madsen[2]; 3. 45X-Rees Moran[6]; 4. 19-Brent Marks[4]; 5. 21-Brian Brown[5]; 6. 12X-Landon Crawley[3]; 7. 16C-Scotty Thiel[8]; 8. 36-Jason Martin[7]; 9. 98-Ricky Peterson[9]; 10. 85J-Logan Julien[10]
DIRTVision Heat 2 (8 Laps): 1. 17B-Bill Balog[2]; 2. 18-Sheldon Haudenschild[4]; 3. 1S-Logan Schuchart[1]; 4. 7S-Chris Windom[5]; 5. 51-Scott Bogucki[9]; 6. 52-Blake Hahn[7]; 7. 95-Matt Covington[8]; 8. 17-Spencer Bayston[3]; 9. 88T-Tanner Thorson[6]
WIX Filters Heat 3 (8 Laps): 1. 2-David Gravel[1]; 2. 83-Michael Kofoid[2]; 3. 23-Garet Williamson[3]; 4. 88-Austin McCarl[6]; 5. 32-Bryce Lucius[9]; 6. 28-Jace Park[5]; 7. G5-Gage Pulkrabek[4]; 8. 15H-Sam Hafertepe Jr[7]; 9. 9S-Kyle Clark[10]; 10. (DNF) 6-Kasey Jedrzejek[8]
The Greatest Show on Dirt Heat 4 (8 Laps): 1. 2C-Cole Macedo[1]; 2. 10-Ryan Timms[2]; 3. 9-Daison Pursley[4]; 4. 88R-Ryder Laplante[3]; 5. 1A-Ashton Torgerson[5]; 6. 41-Carson Macedo[7]; 7. 27-Emerson Axsom[6]; 8. 31-Koby Werkmeister[8]; 9. 28M-Conner Morrell[9]
Honest Abe Roofing Qualifying Flight A (2 Laps): 1. 15-Donny Schatz, 12.934[17]; 2. 1S-Logan Schuchart, 13.118[15]; 3. 55-Kerry Madsen, 13.204[1]; 4. 17B-Bill Balog, 13.257[13]; 5. 12X-Landon Crawley, 13.281[19]; 6. 17-Spencer Bayston, 13.369[18]; 7. 19-Brent Marks, 13.378[16]; 8. 18-Sheldon Haudenschild, 13.388[11]; 9. 21-Brian Brown, 13.436[8]; 10. 7S-Chris Windom, 13.442[7]; 11. 45X-Rees Moran, 13.459[2]; 12. 88T-Tanner Thorson, 13.461[14]; 13. 36-Jason Martin, 13.466[5]; 14. 52-Blake Hahn, 13.482[4]; 15. 16C-Scotty Thiel, 13.532[12]; 16. 95-Matt Covington, 13.674[6]; 17. 98-Ricky Peterson, 13.721[3]; 18. 51-Scott Bogucki, 13.774[10]; 19. 85J-Logan Julien, 13.815[9]
Honest Abe Roofing Qualifying Flight B (2 Laps): 1. 2-David Gravel, 12.877[15]; 2. 2C-Cole Macedo, 13.067[13]; 3. 83-Michael Kofoid, 13.124[14]; 4. 10-Ryan Timms, 13.135[8]; 5. 23-Garet Williamson, 13.150[10]; 6. 88R-Ryder Laplante, 13.159[19]; 7. G5-Gage Pulkrabek, 13.172[17]; 8. 9-Daison Pursley, 13.180[18]; 9. 28-Jace Park, 13.181[12]; 10. 1A-Ashton Torgerson, 13.184[3]; 11. 88-Austin McCarl, 13.229[1]; 12. 27-Emerson Axsom, 13.267[2]; 13. 15H-Sam Hafertepe Jr, 13.284[16]; 14. 41-Carson Macedo, 13.302[9]; 15. 6-Kasey Jedrzejek, 13.406[5]; 16. 31-Koby Werkmeister, 13.518[7]; 17. 32-Bryce Lucius, 13.611[6]; 18. 28M-Conner Morrell, 13.667[4]; 19. 9S-Kyle Clark, 13.828[11]