Jacob Denney takes checkers at Circle City

Indianapolis,IN (April 17, 2026)- Jacob Denney won the 25 lap feature at Circle City Raceway Friday night. Denney was followed by Shane Cottle, Aric Gentry, Jadon Rogers and JJ Hughes.
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 21AZ-Jacob Denney[4]; 2. 34-Shane Cottle[2]; 3. 10-Aric Gentry[1]; 4. 14-Jadon Rogers[7]; 5. 76-JJ Hughes[9]; 6. 6T-Trey Osborne[13]; 7. 77S-David Gasper[8]; 8. 13P-Cameron La Rose[6]; 9. 55-Eli Wilhelmus[5]; 10. 9Z-Zack Pretorius[18]; 11. 21-Noah Whitehouse[12]; 12. 37-Logan Prickett[10]; 13. 54-Matt Westfall[17]; 14. 24P-Chance Crum[11]; 15. 16-Harley Burns[15]; 16. 73C-Cody Fendley[14]; 17. 34T-Cody Trammell[16]; 18. 33S-Jake Scott[19]; 19. 18K-Kole Kirkman[20]; 20. 64C-Collin Jackson[21]; 21. 06-Mike Larrison[3]
B Feature 1 (10 Laps): 1. 54-Matt Westfall[1]; 2. 33S-Jake Scott[3]; 3. 91-Aidan Salisbury[2]; 4. 77-Todd Hobson[7]; 5. 11-Jack Hoyer[8]; 6. 97-Austin Nigh[5]; 7. 5A-Austin Hawkins[9]; 8. 64C-Collin Jackson[6]; 9. 87-Tony Helton[4]; 10. (DNF) 49-Austin Cory[10]
B Feature 2 (10 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius[10]; 2. 18K-Kole Kirkman[3]; 3. 06G-Rylan Gray[8]; 4. 2-Evan Mosley[5]; 5. 31-Tim Creech II[2]; 6. 16H-Steven Hobbs[4]; 7. 20-Steve Thomas[9]; 8. 33-Jesse Miller[6]; 9. 57B-Billy Briscoe[7]; 10. 4B-Donny Brackett[1]
SPEC Racing Engines Heat 1 (8 Laps): 1. 77S-David Gasper[2]; 2. 21AZ-Jacob Denney[1]; 3. 76-JJ Hughes[3]; 4. 6T-Trey Osborne[6]; 5. 54-Matt Westfall[5]; 6. 33S-Jake Scott[4]; 7. 97-Austin Nigh[7]; 8. 77-Todd Hobson[8]; 9. 5A-Austin Hawkins[9]
SPEC Racing Engines Heat 2 (8 Laps): 1. 14-Jadon Rogers[4]; 2. 06-Mike Larrison[3]; 3. 37-Logan Prickett[2]; 4. 73C-Cody Fendley[5]; 5. 91-Aidan Salisbury[7]; 6. 87-Tony Helton[6]; 7. 64C-Collin Jackson[8]; 8. (DNF) 11-Jack Hoyer[1]; 9. (DNS) 49-Austin Cory
SPEC Racing Engines Heat 3 (8 Laps): 1. 13P-Cameron La Rose[2]; 2. 34-Shane Cottle[4]; 3. 24P-Chance Crum[1]; 4. 16-Harley Burns[3]; 5. 4B-Donny Brackett[5]; 6. 18K-Kole Kirkman[6]; 7. 2-Evan Mosley[7]; 8. 57B-Billy Briscoe[9]; 9. (DNS) 20-Steve Thomas
SPEC Racing Engines Heat 4 (8 Laps): 1. 55-Eli Wilhelmus[4]; 2. 10-Aric Gentry[1]; 3. 21-Noah Whitehouse[6]; 4. 34T-Cody Trammell[3]; 5. 31-Tim Creech II[7]; 6. 16H-Steven Hobbs[8]; 7. 33-Jesse Miller[9]; 8. 06G-Rylan Gray[2]; 9. (DNF) 9Z-Zack Pretorius[5]
Qualifying 1: 1. 33S-Jake Scott, 12.550[7]; 2. 76-JJ Hughes, 12.608[2]; 3. 77S-David Gasper, 12.635[3]; 4. 21AZ-Jacob Denney, 12.658[1]; 5. 54-Matt Westfall, 12.713[6]; 6. 6T-Trey Osborne, 12.783[4]; 7. 97-Austin Nigh, 13.103[9]; 8. 77-Todd Hobson, 13.130[8]; 9. 5A-Austin Hawkins, 13.686[5]
Qualifying 2: 1. 14-Jadon Rogers, 12.576[7]; 2. 06-Mike Larrison, 12.710[2]; 3. 37-Logan Prickett, 12.769[6]; 4. 11-Jack Hoyer, 12.787[1]; 5. 73C-Cody Fendley, 12.848[9]; 6. 87-Tony Helton, 12.855[3]; 7. 91-Aidan Salisbury, 13.519[4]; 8. 64C-Collin Jackson, 14.425[5]; 9. (DNS) 49-Austin Cory
Qualifying 3: 1. 34-Shane Cottle, 12.141[3]; 2. 16-Harley Burns, 12.444[6]; 3. 13P-Cameron La Rose, 12.452[1]; 4. 24P-Chance Crum, 12.573[7]; 5. 4B-Donny Brackett, 12.624[4]; 6. 18K-Kole Kirkman, 12.625[5]; 7. 2-Evan Mosley, 12.810[2]; 8. 20-Steve Thomas, 13.774[9]; 9. 57B-Billy Briscoe, 13.919[8]
Qualifying 4: 1. 55-Eli Wilhelmus, 12.444[6]; 2. 34T-Cody Trammell, 12.445[8]; 3. 06G-Rylan Gray, 12.473[5]; 4. 10-Aric Gentry, 12.510[2]; 5. 9Z-Zack Pretorius, 12.517[7]; 6. 21-Noah Whitehouse, 12.606[1]; 7. 31-Tim Creech II, 13.103[9]; 8. 16H-Steven Hobbs, 13.152[4]; 9. 33-Jesse Miller, 13.805[3]
20 entries
305 Sprints – Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 14M-Brenden McGlothlin[2]; 2. 19-Alfred Galedrige Jr[3]; 3. 5M-Matthew McDonald[10]; 4. 14BC-Kanon Posey[7]; 5. 67B-Dillan Baldwin[1]; 6. 39-Justin Mathews[6]; 7. 18-Cody Workman[5]; 8. 4B-Thomas Busch[16]; 9. 77-Kevin Cook[19]; 10. 11R-Blayne Ridgley[12]; 11. 97-Nolan Kiefer[9]; 12. 84-Noah Luzzi[14]; 13. 36M-Barry Miller[18]; 14. 11M-Kayla Martin[17]; 15. 23F-Cole Parker[11]; 16. 45-Eric Perrott[15]; 17. 13C-Rebekah Cevela[20]; 18. 17B-Dean Barnes[4]; 19. 45M-Tres Mehler[8]; 20. 5-Kirby Petry[13]
Heat 1 (8 Laps): 1. 17B-Dean Barnes[1]; 2. 14M-Brenden McGlothlin[2]; 3. 14BC-Kanon Posey[5]; 4. 5M-Matthew McDonald[7]; 5. 5-Kirby Petry[6]; 6. 4B-Thomas Busch[3]; 7. 77-Kevin Cook[4]
Heat 2 (8 Laps): 1. 19-Alfred Galedrige Jr[1]; 2. 67B-Dillan Baldwin[2]; 3. 45M-Tres Mehler[3]; 4. 23F-Cole Parker[4]; 5. 84-Noah Luzzi[6]; 6. 11M-Kayla Martin[5]; 7. 13C-Rebekah Cevela[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 39-Justin Mathews[1]; 2. 18-Cody Workman[2]; 3. 97-Nolan Kiefer[4]; 4. 11R-Blayne Ridgley[6]; 5. 45-Eric Perrott[3]; 6. 36M-Barry Miller[5]
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 17B-Dean Barnes, 12.209[6]; 2. 14M-Brenden McGlothlin, 12.296[2]; 3. 4B-Thomas Busch, 12.367[1]; 4. 77-Kevin Cook, 12.373[4]; 5. 14BC-Kanon Posey, 12.509[7]; 6. 5-Kirby Petry, 12.547[3]; 7. 5M-Matthew McDonald, 12.623[5]
Qualifying 2 (3 Laps): 1. 19-Alfred Galedrige Jr, 12.100[4]; 2. 67B-Dillan Baldwin, 12.232[5]; 3. 45M-Tres Mehler, 12.271[3]; 4. 23F-Cole Parker, 12.403[1]; 5. 11M-Kayla Martin, 12.688[2]; 6. 84-Noah Luzzi, 12.739[6]; 7. 13C-Rebekah Cevela, 13.096[7]
Qualifying 3 (3 Laps): 1. 39-Justin Mathews, 12.315[1]; 2. 18-Cody Workman, 12.432[4]; 3. 45-Eric Perrott, 12.510[3]; 4. 97-Nolan Kiefer, 12.516[5]; 5. 36M-Barry Miller, 12.562[6]; 6. 11R-Blayne Ridgley, 12.622[2]
16 entries