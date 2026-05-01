Paul Nienhiser wins at Jacksonville

Jacksonville,IL May 1,2026)- Paul Nienhiser survived multiple cautions and led the entire 25 lap feature at Jacksonville Speedway Friday night. Following Nienhiser was Zach Daum, Joe B. Miller, Jake Neuman and Landon Crawley.
410 Wing Sprints
A Feature (25 Laps): 1. 9X-Paul Nienhiser[2]; 2. 92-Zach Daum[3]; 3. 51B-Joe B Miller[7]; 4. 3N-Jake Neuman[12]; 5. 12X-Landon Crawley[8]; 6. 7A-Will Armitage[15]; 7. 9-Tyler Duff[10]; 8. 85J-Logan Julien[20]; 9. 14-Zane DeVault[17]; 10. 16TH-Kevin Newton[1]; 11. 5H-Mario Clouser[11]; 12. 44-Cory Bruns[5]; 13. 31-Joey Moughan[4]; 14. 25T-Travis Arenz[9]; 15. 37-Bryce Norris[13]; 16. 01-Justin Standridge[18]; 17. 3B-Shelby Bosie[22]; 18. 99W-Jarrett Weyant[14]; 19. 6-Corey Nelson[21]; 20. 47-Korey Weyant[6]; 21. 51-Cole Tinsley[19]; 22. 58-Bryan Brewster[16]
B Feature (12 Laps): 1. 51-Cole Tinsley[1]; 2. 85J-Logan Julien[11]; 3. 6-Corey Nelson[2]; 4. 3B-Shelby Bosie[5]; 5. 87-Reed Whitney[6]; 6. 10S-Jeremy Standridge[4]; 7. B8-John Barnard[9]; 8. 8-Bryan Brewer[3]; 9. 29-Brayton Lynch[10]; 10. (DNF) 97-Scotty Milan[7]; 11. (DNF) 23J-Jordan Welch[8]; 12. (DNS) 17-Paul Haley; 13. (DNS) 52F-Logan Faucon
Heat 1 (10 Laps): 1. 9X-Paul Nienhiser[3]; 2. 44-Cory Bruns[2]; 3. 51B-Joe B Miller[5]; 4. 01-Justin Standridge[1]; 5. 51-Cole Tinsley[4]; 6. 14-Zane DeVault[8]; 7. B8-John Barnard[6]; 8. 85J-Logan Julien[7]
Heat 2 (10 Laps): 1. 12X-Landon Crawley[3]; 2. 31-Joey Moughan[1]; 3. 9-Tyler Duff[4]; 4. 58-Bryan Brewster[2]; 5. 99W-Jarrett Weyant[8]; 6. 8-Bryan Brewer[7]; 7. 29-Brayton Lynch[6]; 8. (DNS) 52F-Logan Faucon
Heat 3 (10 Laps): 1. 92-Zach Daum[2]; 2. 25T-Travis Arenz[1]; 3. 7A-Will Armitage[3]; 4. 3N-Jake Neuman[6]; 5. 6-Corey Nelson[4]; 6. 3B-Shelby Bosie[5]; 7. 97-Scotty Milan[7]; 8. (DNS) 17-Paul Haley
Heat 4 (10 Laps): 1. 47-Korey Weyant[1]; 2. 16TH-Kevin Newton[2]; 3. 5H-Mario Clouser[4]; 4. 37-Bryce Norris[6]; 5. 10S-Jeremy Standridge[3]; 6. 87-Reed Whitney[5]; 7. 23J-Jordan Welch[7]
305 Sprints
Heat 1 (8 Laps): 1. 19K-Kenton Pope[3]; 2. X-Joe Jiannoni[1]; 3. 2-Hayden Harvey[5]; 4. 2C-Codey Smith[4]; 5. 22K-Kelli Harter[2]
Heat 2 (8 Laps): 1. 71-Jaxton Wiggs[1]; 2. 21-Aarik Andruskevitch[3]; 3. 42-Kevin Battefeld[2]; 4. (DNS) 9-Kysen Ray