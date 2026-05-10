Justin Sanders pockets $10,000 at Silver Dollar

Chico,CA (May 9,2026)- Justin Sanders passed Max Mittry on lap 15 and held off Brad Sweet in an action packed 40 lap NARC feature at Silver Dollar Speedway Saturday night in front of a great crowd. Following Sanders and Sweet was DJ Netto, Shane Golobic and Colby Copland.

410 Winged Sprints

A Feature (40 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[3]; 2. W-Brad Sweet[5]; 3. 88N-DJ Netto[8]; 4. 17W-Shane Golobic[9]; 5. 21-Colby Copeland[6]; 6. 7B-Sean Becker[21]; 7. 83T-Tanner Carrick[20]; 8. 2A-Austin Wood[4]; 9. 29-Bud Kaeding[14]; 10. 21L-Landon Brooks[19]; 11. 73B-Braden Chiaramonte[17]; 12. 14-Mariah Ede[15]; 13. 0-Tim Kaeding[13]; 14. 26-Billy Aton[22]; 15. 12-Jarrett Soares[23]; 16. 22K-Kayden Smith[24]; 17. 10-Dominic Gorden[12]; 18. 41-Dominic Scelzi[11]; 19. 2XM-Max Mittry[1]; 20. 88A-Joey Ancona[18]; 21. X1-Chance Grasty[7]; 22. 15-Nick Parker[10]; 23. 2K-Jake Andreotti[16]; 24. 5K-Dylan Bloomfield[2]

B Feature (12 Laps): 1. 7B-Sean Becker[2]; 2. 26-Billy Aton[3]; 3. 12-Jarrett Soares[7]; 4. 22K-Kayden Smith[4]; 5. 12J-John Clark[6]; 6. 27C-Camden Robustelli[5]; 7. 5S-RC Smith[1]; 8. 61-Travis Labat[8]

Dash (6 Laps): 1. 2XM-Max Mittry[1]; 2. 5K-Dylan Bloomfield[3]; 3. 2X-Justin Sanders[4]; 4. 2A-Austin Wood[2]; 5. W-Brad Sweet[6]; 6. 21-Colby Copeland[8]; 7. X1-Chance Grasty[5]; 8. 88N-DJ Netto[7]

Heat 1 (8 Laps): 1. 88N-DJ Netto[2]; 2. 17W-Shane Golobic[1]; 3. 5K-Dylan Bloomfield[4]; 4. 0-Tim Kaeding[3]; 5. 73B-Braden Chiaramonte[5]; 6. 7B-Sean Becker[6]; 7. 12J-John Clark[8]; 8. 61-Travis Labat[7]

Heat 2 (8 Laps): 1. W-Brad Sweet[2]; 2. 15-Nick Parker[1]; 3. 2X-Justin Sanders[4]; 4. 29-Bud Kaeding[3]; 5. 88A-Joey Ancona[7]; 6. 26-Billy Aton[6]; 7. 5S-RC Smith[5]

Heat 3 (8 Laps): 1. 2XM-Max Mittry[4]; 2. 2A-Austin Wood[2]; 3. 41-Dominic Scelzi[3]; 4. 14-Mariah Ede[6]; 5. 21L-Landon Brooks[5]; 6. 22K-Kayden Smith[7]; 7. 17-Kaleb Montgomery[1]

Heat 4 (8 Laps): 1. 21-Colby Copeland[2]; 2. X1-Chance Grasty[4]; 3. 10-Dominic Gorden[5]; 4. 2K-Jake Andreotti[1]; 5. 83T-Tanner Carrick[3]; 6. 27C-Camden Robustelli[7]; 7. 12-Jarrett Soares[6]

Qualifying (2 Laps): 1. 5K-Dylan Bloomfield, 11.435[16]; 2. 2X-Justin Sanders, 11.526[6]; 3. 2XM-Max Mittry, 11.528[8]; 4. X1-Chance Grasty, 11.563[21]; 5. 17W-Shane Golobic, 11.636[12]; 6. 15-Nick Parker, 11.653[2]; 7. 17-Kaleb Montgomery, 11.671[17]; 8. 2K-Jake Andreotti, 11.699[4]; 9. 88N-DJ Netto, 11.719[9]; 10. W-Brad Sweet, 11.720[28]; 11. 2A-Austin Wood, 11.727[23]; 12. 21-Colby Copeland, 11.745[19]; 13. 0-Tim Kaeding, 11.756[3]; 14. 29-Bud Kaeding, 11.757[13]; 15. 41-Dominic Scelzi, 11.760[14]; 16. 83T-Tanner Carrick, 11.787[10]; 17. 73B-Braden Chiaramonte, 11.813[18]; 18. 5S-RC Smith, 11.824[24]; 19. 21L-Landon Brooks, 11.839[29]; 20. 10-Dominic Gorden, 11.877[25]; 21. 7B-Sean Becker, 11.903[27]; 22. 26-Billy Aton, 11.978[1]; 23. 14-Mariah Ede, 12.071[20]; 24. 12-Jarrett Soares, 12.113[15]; 25. 61-Travis Labat, 12.144[7]; 26. 88A-Joey Ancona, 12.409[11]; 27. 22K-Kayden Smith, 12.517[5]; 28. 27C-Camden Robustelli, 12.575[22]; 29. 12J-John Clark, 12.618[26]