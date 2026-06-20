Photo Gallery: IRA at I-96 Speedway _Top Features, Interstate Racing Association, Media Gallery, Photo Gallery Van Gurley Jr. (T.J. Buffenbarger Photo) Ryan Ruhl. (T.J. Buffenbarger Photo) Corbin Gurley. (T.J. Buffenbarger Photo) Travis Arenz and his team make final adjustments before going out for their heat race Friday at I-96 Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo) Charlie Baur. (T.J. Buffenbarger Photo) Brad Lamberson. (T.J. Buffenbarger Photo) Thomas Mesreraull. (T.J. Buffenbarger Photo) Aaron Shaffer. (T.J. Buffenbarger Photo) Ryan Ruhl. (T.J. Buffenbarger Photo) Cars during an open red at I-96 Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo) Greg Wilson. (T.J. Buffenbarger Photo) Will Armitage. (T.J. Buffenbarger Photo) Scotty Neitzel. (T.J. Buffenbarger Photo) Max Stsambaugh. (T.J. Buffenbarger Photo) Scotty Neitzel. (T.J. Buffenbarger Photo) Cars waiting to be pushed off for heat race action Friday at I-96 Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo) Greg Wilson. (T.J. Buffenbarger Photo) Danny Schlafer. (T.J. Buffenbarger Photo) Clinton Boyles in victory lane with car owner Shannon Eifert and family after winning Friday night at I-96 Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo) Kris Spitz. (T.J. Buffenbarger Photo) T.J. Haddy. (T.J. Buffenbarger Photo) Logan Julien. (T.J. Buffenbarger Photo) Van Gurley Jr. (T.J. Buffenbarger Photo) Dan McCarron. (T.J. Buffenbarger Photo) Dustin Daggett. (T.J. Buffenbarger Photo) Paul Nienhsier. (T.J. Buffenbarger Photo) Dan McCarron. (T.J. Buffenbarger Photo) Clinton Boyles. (T.J. Buffenbarger Photo) I-96 SpeedwayInterstate Racing AssociationInterstate Racing AssociationPhoto Gallery