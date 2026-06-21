Shane Cottle takes Lincoln Park checkers

Putnamville,In (June 20,2026)- Shane Cottle won the 25 lap feature at Lincoln Park Speedway Saturday night. Behind Cottle was Max Adams, Zack Pretorius, Brandon Mattox and Jack Hoyer.
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 34-Shane Cottle[2]; 2. 24P-Max Adams[6]; 3. 9Z-Zack Pretorius[5]; 4. 28M-Brandon Mattox[13]; 5. 11H-Jack Hoyer[4]; 6. 21B-Beau Brandon[3]; 7. 1-Rylan Gray[17]; 8. 55-Eli Wilhelmus[1]; 9. 5-Jesse Vermillion[14]; 10. 4C-Daylan Chambers[9]; 11. 83C-Chance Crum[11]; 12. 18K-Kole Kirkman[16]; 13. 42AU-Gary Rooke[15]; 14. 11-Aaron Davis[18]; 15. (DNF) 14R-Jadon Rogers[8]; 16. (DNF) 38P-Seth Parker[10]; 17. (DNF) 73C-Cody Fendley[19]; 18. (DNF) 21-Noah Whitehouse[12]; 19. (DNF) 99J-Kyle Johnson[7]; 20. (DNF) 24-Mason Giddens[20]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 1-Rylan Gray[3]; 2. 73C-Cody Fendley[2]; 3. 14-Bryan Brewer[1]; 4. I1-Ivan Glotzbach[7]; 5. 73-Blake Vermillion[9]; 6. 1J-William Johnson[6]; 7. 18C-Cindy Chambers[4]; 8. 57B-Billy Briscoe[8]; 9. 0G-Kyle Shipley[5]
B Feature 2 (12 Laps): 1. 11-Aaron Davis[1]; 2. 24-Mason Giddens[3]; 3. 17P-Evan Parker[7]; 4. 83-Carl Rhuebottom[5]; 5. 27-Bryant Johnson[8]; 6. 51-Donnie Gentry[2]; 7. 79-Keivan Clodfelter[4]; 8. 4-Steven Hatton Jr[6]; 9. (DNS) 97-Austin Nigh
Heat 1 (8 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius[1]; 2. 14R-Jadon Rogers[6]; 3. 11H-Jack Hoyer[4]; 4. 28M-Brandon Mattox[5]; 5. 14-Bryan Brewer[7]; 6. 1-Rylan Gray[8]; 7. 0G-Kyle Shipley[2]; 8. I1-Ivan Glotzbach[3]; 9. 73-Blake Vermillion[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 55-Eli Wilhelmus[1]; 2. 21B-Beau Brandon[4]; 3. 38P-Seth Parker[7]; 4. 5-Jesse Vermillion[6]; 5. 11-Aaron Davis[3]; 6. 24-Mason Giddens[5]; 7. 83-Carl Rhuebottom[8]; 8. 17P-Evan Parker[9]; 9. (DNS) 97-Austin Nigh
Heat 3 (8 Laps): 1. 34-Shane Cottle[4]; 2. 4C-Daylan Chambers[1]; 3. 83C-Chance Crum[3]; 4. 42AU-Gary Rooke[5]; 5. 73C-Cody Fendley[2]; 6. 18C-Cindy Chambers[6]; 7. 1J-William Johnson[8]; 8. (DNF) 57B-Billy Briscoe[7]
Heat 4 (8 Laps): 1. 24P-Max Adams[1]; 2. 99J-Kyle Johnson[4]; 3. 21-Noah Whitehouse[2]; 4. 18K-Kole Kirkman[5]; 5. 51-Donnie Gentry[3]; 6. 79-Keivan Clodfelter[6]; 7. 4-Steven Hatton Jr[7]; 8. (DNS) 27-Bryant Johnson
Qualifying 1: 1. 11H-Jack Hoyer, 12.496[2]; 2. 9Z-Zack Pretorius, 12.577[6]; 3. 0G-Kyle Shipley, 12.630[8]; 4. I1-Ivan Glotzbach, 12.763[3]; 5. 28M-Brandon Mattox, 12.977[4]; 6. 14R-Jadon Rogers, 13.327[7]; 7. 14-Bryan Brewer, 13.490[9]; 8. 1-Rylan Gray, 13.598[5]; 9. 73-Blake Vermillion, 13.785[1]
Qualifying 2: 1. 21B-Beau Brandon, 12.147[3]; 2. 55-Eli Wilhelmus, 12.281[7]; 3. 97-Austin Nigh, 12.834[1]; 4. 11-Aaron Davis, 12.941[5]; 5. 24-Mason Giddens, 13.103[6]; 6. 5-Jesse Vermillion, 13.136[4]; 7. 38P-Seth Parker, 13.785[2]; 8. 83-Carl Rhuebottom, 14.157[8]; 9. (DNS) 17P-Evan Parker, 14.157
Qualifying 3: 1. 34-Shane Cottle, 12.674[6]; 2. 4C-Daylan Chambers, 12.876[1]; 3. 73C-Cody Fendley, 12.921[8]; 4. 83C-Chance Crum, 13.294[7]; 5. 42AU-Gary Rooke, 13.757[3]; 6. 18C-Cindy Chambers, 13.919[2]; 7. 57B-Billy Briscoe, 14.261[4]; 8. 1J-William Johnson, 14.612[5]
Qualifying 4: 1. 99J-Kyle Johnson, 12.334[4]; 2. 24P-Max Adams, 12.672[6]; 3. 21-Noah Whitehouse, 12.771[7]; 4. 51-Donnie Gentry, 13.240[2]; 5. 18K-Kole Kirkman, 13.419[8]; 6. 79-Keivan Clodfelter, 13.715[1]; 7. 4-Steven Hatton Jr, 16.923[5]; 8. (DNS) 27-Bryant Johnson, 16.923