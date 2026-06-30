Chase Dietz claims $50,019 at Lincoln !

Abbottstown,PA (June 29,2026)- Chase Dietz continued his winning way by taking the “The Steve Smith Tribute” 35 lap feature during Pennsylvania Speedweek at Lincoln Speedway Monday night in front of a huge crowd. Dietz pocketed a cool $50,019 for his effort. Chasing Dietz to the finish was Danny Dietrich, Cameron Smith, Logan Schuchart and Brady Bacon.
A Feature 1 (35 Laps): 1. 23-Chase Dietz[2]; 2. 48-Danny Dietrich[22]; 3. 1A-Cameron Smith[6]; 4. 1S-Logan Schuchart[13]; 5. 20-Brady Bacon[4]; 6. 41-Carson Macedo[10]; 7. 66-Ryan Newton[5]; 8. 51-Freddie Rahmer[1]; 9. 71-Logan Rumsey[12]; 10. 99M-Kyle Moody[18]; 11. 11T-TJ Stutts[8]; 12. 69K-Ryan Smith[20]; 13. G67-Justin Whittall[16]; 14. 21-James McFadden[3]; 15. 55-Kerry Madsen[11]; 16. 8-Billy Dietrich[23]; 17. 19M-Brent Marks[9]; 18. 22-Doug Hammaker[7]; 19. 75-Aaron Bollinger[17]; 20. 1X-Chad Trout[14]; 21. (DNF) 19H-Kody Hartlaub[15]; 22. (DNF) 91-Preston Lattomus[24]; 23. (DNF) 5-Tyler Ross[21]; 24. (DNF) 17-Dylan Norris[19]
B Feature 1 (10 Laps): 1. 5-Tyler Ross[2]; 2. 8-Billy Dietrich[4]; 3. 39M-Anthony Macri[1]; 4. 2-Jude Siegel[3]; 5. 4-Ayden Hare[8]; 6. 2D-Jordan Givler[5]; 7. 71P-Parker Price Miller[6]; 8. 1W-Buddy Schweibinz[11]; 9. 3D-Dave Grube[7]; 10. 97-Brie Hershey[9]; 11. 38S-Jordan Strickler[14]; 12. AU26-Todd Moule[10]; 13. AU55-Parker Scott[12]; 14. (DNF) 45-Devon Borden[13]; 15. (DNF) 39-JJ Loss[15]
B Feature 2 (10 Laps): 1. 48-Danny Dietrich[2]; 2. 91-Preston Lattomus[1]; 3. 27-Troy Wagaman Jr[8]; 4. 19A-Domenic Melair[5]; 5. 3Z-Brock Zearfoss[7]; 6. 88-Brandon Rahmer[9]; 7. 10-Matt Campbell[4]; 8. 27H-Bryce Lucius[3]; 9. 5F-Glenndon Forsythe[14]; 10. (DNF) 23A-Chris Arnold[10]; 11. (DNF) 69-Tim Glatfelter[12]; 12. (DNF) 8E-Lance Dewease[11]; 13. (DNF) 11-Talan Haas[6]; 14. (DNF) X-Dallas Schott[13]
Heat 1 (10 Laps): 1. 23-Chase Dietz[1]; 2. 22-Doug Hammaker[2]; 3. 55-Kerry Madsen[3]; 4. 1X-Chad Trout[6]; 5. 75-Aaron Bollinger[9]; 6. 39M-Anthony Macri[4]; 7. 2-Jude Siegel[10]; 8. 2D-Jordan Givler[11]; 9. 3D-Dave Grube[12]; 10. 97-Brie Hershey[13]; 11. (DNF) 1W-Buddy Schweibinz[5]; 12. (DNF) 45-Devon Borden[8]; 13. (DNF) 39-JJ Loss[7]
Heat 2 (10 Laps): 1. 21-James McFadden[1]; 2. 19M-Brent Marks[3]; 3. 51-Freddie Rahmer[4]; 4. 19H-Kody Hartlaub[8]; 5. 17-Dylan Norris[2]; 6. 5-Tyler Ross[6]; 7. 8-Billy Dietrich[5]; 8. 71P-Parker Price Miller[11]; 9. 4-Ayden Hare[9]; 10. AU26-Todd Moule[10]; 11. AU55-Parker Scott[7]; 12. 38S-Jordan Strickler[12]
Heat 3 (10 Laps): 1. 20-Brady Bacon[1]; 2. 11T-TJ Stutts[2]; 3. 71-Logan Rumsey[6]; 4. 66-Ryan Newton[4]; 5. 99M-Kyle Moody[10]; 6. 48-Danny Dietrich[9]; 7. 10-Matt Campbell[7]; 8. 11-Talan Haas[3]; 9. 27-Troy Wagaman Jr[5]; 10. 23A-Chris Arnold[8]; 11. 69-Tim Glatfelter[12]; 12. 5F-Glenndon Forsythe[11]; 13. (DNS) 11H-Hayden Miller
Heat 4 (10 Laps): 1. 1A-Cameron Smith[1]; 2. 41-Carson Macedo[6]; 3. 1S-Logan Schuchart[3]; 4. G67-Justin Whittall[2]; 5. 69K-Ryan Smith[7]; 6. 27H-Bryce Lucius[5]; 7. 19A-Domenic Melair[11]; 8. 3Z-Brock Zearfoss[9]; 9. 88-Brandon Rahmer[10]; 10. 8E-Lance Dewease[8]; 11. X-Dallas Schott[12]; 12. (DNF) 91-Preston Lattomus[4]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 39M-Anthony Macri, 13.516[9]; 2. 51-Freddie Rahmer, 13.646[18]; 3. 23-Chase Dietz, 13.660[5]; 4. 21-James McFadden, 13.743[11]; 5. 22-Doug Hammaker, 13.799[3]; 6. 17-Dylan Norris, 13.803[13]; 7. 55-Kerry Madsen, 13.821[21]; 8. 19M-Brent Marks, 13.855[25]; 9. 1W-Buddy Schweibinz, 13.880[10]; 10. 8-Billy Dietrich, 13.936[12]; 11. 1X-Chad Trout, 13.982[15]; 12. 5-Tyler Ross, 14.078[8]; 13. 39-JJ Loss, 14.135[22]; 14. AU55-Parker Scott, 14.142[2]; 15. 45-Devon Borden, 14.169[19]; 16. 19H-Kody Hartlaub, 14.185[16]; 17. 75-Aaron Bollinger, 14.205[17]; 18. 4-Ayden Hare, 14.245[1]; 19. 2-Jude Siegel, 14.245[14]; 20. AU26-Todd Moule, 14.348[23]; 21. 2D-Jordan Givler, 14.365[7]; 22. 71P-Parker Price Miller, 14.372[20]; 23. 3D-Dave Grube, 14.422[4]; 24. 38S-Jordan Strickler, 14.479[24]; 25. 97-Brie Hershey, 14.576[6]
Qualifying 2 (2 Laps): 1. 66-Ryan Newton, 14.057[2]; 2. 91-Preston Lattomus, 14.059[10]; 3. 20-Brady Bacon, 14.074[6]; 4. 1A-Cameron Smith, 14.089[25]; 5. 11T-TJ Stutts, 14.090[13]; 6. G67-Justin Whittall, 14.093[12]; 7. 11-Talan Haas, 14.095[1]; 8. 1S-Logan Schuchart, 14.110[11]; 9. 27-Troy Wagaman Jr, 14.121[23]; 10. 27H-Bryce Lucius, 14.151[3]; 11. 71-Logan Rumsey, 14.157[24]; 12. 41-Carson Macedo, 14.158[14]; 13. 10-Matt Campbell, 14.190[8]; 14. 69K-Ryan Smith, 14.208[20]; 15. 23A-Chris Arnold, 14.307[5]; 16. 48-Danny Dietrich, 14.317[7]; 17. 8E-Lance Dewease, 14.317[17]; 18. 3Z-Brock Zearfoss, 14.319[21]; 19. 99M-Kyle Moody, 14.364[18]; 20. 88-Brandon Rahmer, 14.419[9]; 21. 5F-Glenndon Forsythe, 14.484[19]; 22. 19A-Domenic Melair, 14.486[16]; 23. 69-Tim Glatfelter, 14.490[4]; 24. X-Dallas Schott, 14.662[22]; 25. (DNS) 11H-Hayden Miller