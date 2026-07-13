Brent Marks takes High Limit win at Fremont

Fremont,OH (July 13,2026)- Brent Marks picked up his first Interstate Batteries High Limit Racing feature of the year en-route to the 35 lap win at Fremont Speedway Monday night. Marks was followed by Justin Peck, Aaron Reutzel, Kerry Madesen and Giovanni Scelzi.
410 Sprints – Winged
Interstate Batteries A Feature (35 Laps): 1. 19-Brent Marks[1]; 2. 26-Justin Peck[7]; 3. 87-Aaron Reutzel[13]; 4. 55-Kerry Madsen[4]; 5. 77-Giovanni Scelzi[2]; 6. 24-Rico Abreu[14]; 7. 17GP-Brock Zearfoss[5]; 8. 57-Kyle Larson[22]; 9. 7BC-Tyler Courtney[20]; 10. 101-Kalib Henry[8]; 11. 25-Jy Corbet[3]; 12. 312-Cole Macedo[21]; 13. 33W-Cap Henry[26]; 14. 11N-Darin Naida[15]; 15. 14-Zane DeVault[6]; 16. 13-Tanner Holmes[24]; 17. 21-James McFadden[17]; 18. 22-Brandon Spithaler[10]; 19. 5-Brenham Crouch[9]; 20. 19JR-Joel Myers Jr[18]; 21. 9-Daison Pursley[16]; 22. 24D-Danny Sams III[23]; 23. 19M-TJ Michael[27]; 24. 9R-Chase Randall[19]; 25. 88-Tanner Thorson[12]; 26. 42-Sye Lynch[25]; 27. 09-Craig Mintz[11]
Winters Performance B Feature (12 Laps): 1. 312-Cole Macedo[1]; 2. 57-Kyle Larson[2]; 3. 24D-Danny Sams III[3]; 4. 13-Tanner Holmes[5]; 5. 32-Bryce Lucius[6]; 6. 42-Sye Lynch[4]; 7. 15C-Chris Andrews[11]; 8. 19M-TJ Michael[9]; 9. 48-Danny Dietrich[8]; 10. 33W-Cap Henry[7]; 11. G5-Gage Pulkrabek[16]; 12. 16-Gauge Garcia[13]; 13. 3-DJ Foos[17]; 14. 15K-Creed Kemenah[14]; 15. 21X-Zeth Sabo[15]; 16. X-Mike Keegan[10]; 17. 21H-Brady Bacon[12]
Interstate Batteries C Feature (10 Laps): 1. 15K-Creed Kemenah[4]; 2. 21X-Zeth Sabo[8]; 3. G5-Gage Pulkrabek[5]; 4. 3-DJ Foos[10]; 5. 12DD-Darren Dryden[6]; 6. 5B-Kody Brewer[12]; 7. 1-Nate Dussel[13]; 8. 75-Jerry Dahms[7]; 9. 12-Jamie Miller[1]; 10. 44-Aiden Price[9]; 11. 3J-Trey Jacobs[2]; 12. 45-Devon Borden[3]; 13. 49X-Cale Thomas[11]; 14. 35-Stuart Brubaker[14]
FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 19-Brent Marks[2]; 2. 77-Giovanni Scelzi[3]; 3. 25-Jy Corbet[1]; 4. 55-Kerry Madsen[6]; 5. 17GP-Brock Zearfoss[4]; 6. 14-Zane DeVault[8]; 7. 26-Justin Peck[7]; 8. 101-Kalib Henry[5]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 26-Justin Peck[1]; 2. 5-Brenham Crouch[2]; 3. 87-Aaron Reutzel[3]; 4. 77-Giovanni Scelzi[4]; 5. 21-James McFadden[6]; 6. 24D-Danny Sams III[7]; 7. 33W-Cap Henry[8]; 8. 312-Cole Macedo[5]; 9. 12-Jamie Miller[12]; 10. G5-Gage Pulkrabek[11]; 11. 44-Aiden Price[9]; 12. 1-Nate Dussel[10]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 19-Brent Marks[1]; 2. 09-Craig Mintz[2]; 3. 25-Jy Corbet[4]; 4. 11N-Darin Naida[6]; 5. 9R-Chase Randall[3]; 6. 13-Tanner Holmes[8]; 7. 19M-TJ Michael[11]; 8. 15C-Chris Andrews[9]; 9. 45-Devon Borden[7]; 10. 75-Jerry Dahms[12]; 11. 49X-Cale Thomas[5]; 12. 35-Stuart Brubaker[10]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 17GP-Brock Zearfoss[3]; 2. 101-Kalib Henry[4]; 3. 22-Brandon Spithaler[5]; 4. 24-Rico Abreu[2]; 5. 19JR-Joel Myers Jr[7]; 6. 42-Sye Lynch[10]; 7. 48-Danny Dietrich[6]; 8. 21H-Brady Bacon[9]; 9. 3J-Trey Jacobs[8]; 10. 57-Kyle Larson[1]; 11. 21X-Zeth Sabo[11]; 12. 5B-Kody Brewer[12]
Rod End Supply Heat 4 (8 Laps): 1. 14-Zane DeVault[1]; 2. 55-Kerry Madsen[4]; 3. 88-Tanner Thorson[2]; 4. 9-Daison Pursley[3]; 5. 7BC-Tyler Courtney[5]; 6. 32-Bryce Lucius[6]; 7. X-Mike Keegan[7]; 8. 16-Gauge Garcia[9]; 9. 15K-Creed Kemenah[11]; 10. 12DD-Darren Dryden[10]; 11. 3-DJ Foos[8]
Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps): 1. 77-Giovanni Scelzi, 12.460[2]; 2. 25-Jy Corbet, 12.490[7]; 3. 26-Justin Peck, 12.515[11]; 4. 19-Brent Marks, 12.541[14]; 5. 5-Brenham Crouch, 12.574[3]; 6. 09-Craig Mintz, 12.653[13]; 7. 87-Aaron Reutzel, 12.739[23]; 8. 9R-Chase Randall, 12.802[20]; 9. 312-Cole Macedo, 12.808[19]; 10. 49X-Cale Thomas, 12.817[1]; 11. 21-James McFadden, 12.830[5]; 12. 11N-Darin Naida, 12.862[4]; 13. 24D-Danny Sams III, 12.866[18]; 14. 45-Devon Borden, 12.874[8]; 15. 33W-Cap Henry, 12.879[15]; 16. 13-Tanner Holmes, 12.897[17]; 17. 44-Aiden Price, 13.169[10]; 18. 15C-Chris Andrews, 13.178[22]; 19. 1-Nate Dussel, 13.221[6]; 20. 35-Stuart Brubaker, 13.225[16]; 21. G5-Gage Pulkrabek, 13.233[9]; 22. 19M-TJ Michael, 13.347[12]; 23. 12-Jamie Miller, 13.732[24]; 24. 75-Jerry Dahms, 14.021[21]
Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps): 1. 101-Kalib Henry, 12.754[2]; 2. 55-Kerry Madsen, 12.885[3]; 3. 57-Kyle Larson, 12.910[16]; 4. 14-Zane DeVault, 13.058[1]; 5. 24-Rico Abreu, 13.099[23]; 6. 88-Tanner Thorson, 13.105[13]; 7. 17GP-Brock Zearfoss, 13.119[5]; 8. 9-Daison Pursley, 13.199[8]; 9. 22-Brandon Spithaler, 13.204[14]; 10. 7BC-Tyler Courtney, 13.224[15]; 11. 48-Danny Dietrich, 13.226[9]; 12. 32-Bryce Lucius, 13.337[20]; 13. 19JR-Joel Myers Jr, 13.357[4]; 14. X-Mike Keegan, 13.418[22]; 15. 3J-Trey Jacobs, 13.456[21]; 16. 3-DJ Foos, 13.480[10]; 17. 21H-Brady Bacon, 13.522[19]; 18. 16-Gauge Garcia, 13.664[18]; 19. 42-Sye Lynch, 13.686[11]; 20. 12DD-Darren Dryden, 13.712[7]; 21. 21X-Zeth Sabo, 13.788[6]; 22. 15K-Creed Kemenah, 14.080[17]; 23. 5B-Kody Brewer, 55:55.555[12]