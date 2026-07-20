Timms Finishes Weekend With Huset’s Victory

BRANDON, S.D. (July 19, 2026) — Ryan Timms won his third winged 410 sprint car feature in a 24 hour period Sunday night at Huset’s Speedway. Timms, who won 360 and 410 main events at Knoxville Raceway after a lengthy rain delay early on Sunday morning, capped off the weekend by taking the lead on lap 15 from Australian driver Dayne Kingshott.
Kingshott, Kaleb Johnson, J.J. Hickle and Jy Corbet rounded out the top five.
Gavin Gregory won the winged 305 sprint car main event.
Huset’s Speedway
Brandon, South Dakota
Sunday, July 19, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Nordica Warehouses Flight A (2 Laps)
1. 88W-Austin McCarl, 10.682[4]
2. 16D-Sean Rayhall, 10.789[3]
3. 3-Dayne Kingshott, 10.880[2]
4. 24T-Christopher Thram, 10.922[1]
5. 25-Jy Corbet, 10.928[6]
6. 14H-Matt Juhl, 11.051[7]
7. 83V-Austin Wood, 11.104[5]
8. 2W-Alex Pettas, 11.157[8]
Nordica Warehouses Flight B (2 Laps)
1. 10-Ryan Timms, 10.791[1]
2. 45X-Rees Moran, 10.840[8]
3. 88C-Brogan Carder, 10.855[7]
4. 17-Lee Goos Jr, 11.031[2]
5. 4-Cameron Martin, 11.155[3]
6. 33-Scotty Broty, 11.223[6]
7. 11D-Dominic White, 11.374[5]
8. 17B-Ryan Bickett, 11.866[4]
Nordica Warehouses Qualifying Flight C (2 Laps)
1. 6-JJ Hickle, 10.525[3]
2. 22K-Kaleb Johnson, 10.847[6]
3. 11M-Brendan Mullen, 10.903[7]
4. 64-Andy Pake, 10.941[5]
5. 8-Jacob Hughes, 10.973[1]
6. 27W-Weston Olson, 11.127[2]
7. 23W-Scott Winters, 11.203[4]
Nordica Warehouses Qualifying Flight D (2 Laps)
1. 13-Mark Dobmeier, 10.750[7]
2. 9-Dominic Dobesh, 10.781[2]
3. 16-Riley Goodno, 10.827[1]
4. 83JR-Sam Henderson, 10.875[6]
5. 31-Koby Werkmeister, 10.956[3]
6. 96-Blaine Stegenga, 11.066[5]
7. 80P-Jacob Peterson, 11.617[4]
Heat Race #1 – TJ FORGED (8 Laps)
1. 3-Dayne Kingshott[2]
2. 88W-Austin McCarl[4]
3. 16D-Sean Rayhall[1]
4. 25-Jy Corbet[5]
5. 24T-Christopher Thram[3]
6. 14H-Matt Juhl[6]
7. 83V-Austin Wood[7]
8. 2W-Alex Pettas[8]
Heat Race #2 – SCHUREBUILT SUSP. (8 Laps)
1. 45X-Rees Moran[1]
2. 88C-Brogan Carder[2]
3. 10-Ryan Timms[4]
4. 17-Lee Goos Jr[3]
5. 33-Scotty Broty[6]
6. 4-Cameron Martin[5]
7. 11D-Dominic White[7]
8. 17B-Ryan Bickett[8]
Heat Race #3 – SMITH TI (8 Laps)
1. 22K-Kaleb Johnson[1]
2. 64-Andy Pake[3]
3. 6-JJ Hickle[4]
4. 8-Jacob Hughes[5]
5. 11M-Brendan Mullen[2]
6. 27W-Weston Olson[6]
7. 23W-Scott Winters[7]
Heat Race #4 – MAXIM (8 Laps)
1. 9-Dominic Dobesh[1]
2. 83JR-Sam Henderson[3]
3. 16-Riley Goodno[2]
4. 80P-Jacob Peterson[7]
5. 31-Koby Werkmeister[5]
6. 13-Mark Dobmeier[4]
7. 96-Blaine Stegenga[6]
Last Chance Showdown (12 Laps)
1. 14H-Matt Juhl[1]
2. 27W-Weston Olson[3]
3. 4-Cameron Martin[2]
4. 13-Mark Dobmeier[9]
5. 83V-Austin Wood[4]
6. 11D-Dominic White[5]
7. 23W-Scott Winters[6]
8. 17B-Ryan Bickett[8]
9. 2W-Alex Pettas[7]
DNS: 96-Blaine Stegenga
A-Main (25 Laps)
1. 10-Ryan Timms[2]
2. 3-Dayne Kingshott[1]
3. 22K-Kaleb Johnson[3]
4. 6-JJ Hickle[8]
5. 25-Jy Corbet[13]
6. 83JR-Sam Henderson[6]
7. 45X-Rees Moran[5]
8. 24T-Christopher Thram[17]
9. 16D-Sean Rayhall[11]
10. 17-Lee Goos Jr[14]
11. 27W-Weston Olson[22]
12. 14H-Matt Juhl[21]
13. 4-Cameron Martin[23]
14. 88C-Brogan Carder[9]
15. 13-Mark Dobmeier[24]
16. 33-Scotty Broty[18]
17. 31-Koby Werkmeister[20]
18. 8-Jacob Hughes[15]
19. 9-Dominic Dobesh[7]
20. 11M-Brendan Mullen[19]
21. 16-Riley Goodno[12]
22. 88W-Austin McCarl[4]
23. 64-Andy Pake[10]
DNS: 80P-Jacob Peterson
Winged 305 Sprint Cars
Gunderson Racing Heat Race #1 – Gunderson Racing (8 Laps)
1. 4-Gavin Gregory[1]
2. 68-Mason Slendy[2]
3. 3D-Dan Griep[3]
4. 12L-John Lambertz[5]
5. 17-Lee Goos Jr[8]
6. 6B-Bayley Ballenger[4]
7. 8-Micah Slendy[6]
8. X-Dylan Waxdahl[7]
Saldana Racing Products Heat Race #2 – Saldana Racing (8 Laps)
1. 62J-Jay Masur[1]
2. 28G-Gracyn Masur[2]
3. 9A-Hunter Hanson[6]
4. 14-Nick Barger[5]
5. 18-Corbin Erickson[4]
6. 15V-Cole Vanderheiden[7]
7. 23X-Brandon Bosma[8]
8. 11-Karter Heiskell[3]
Circle Performance Heat Race #3 – Circle Performance (8 Laps)
1. 81-Jared Jansen[2]
2. 3B-Blake Ballenger[3]
3. 23-Aydin Lloyd[7]
4. 13MJ-Brandon Halverson[5]
5. 91-Andrew Sullivan[6]
6. 17B-Ryan Bickett[8]
7. 28B-Braden Ockenga[1]
8. 15-Kaden Schliemann[4]
A-Main (20 Laps)
1. 4-Gavin Gregory[1]
2. 17-Lee Goos Jr[13]
3. 68-Mason Slendy[3]
4. 81-Jared Jansen[5]
5. 23-Aydin Lloyd[12]
6. 14-Nick Barger[9]
7. 12L-John Lambertz[8]
8. 9A-Hunter Hanson[11]
9. 15V-Cole Vanderheiden[17]
10. 3B-Blake Ballenger[7]
11. 18-Corbin Erickson[14]
12. 3D-Dan Griep[6]
13. 6B-Bayley Ballenger[16]
14. 17B-Ryan Bickett[18]
15. 62J-Jay Masur[2]
16. 28B-Braden Ockenga[22]
17. 8-Micah Slendy[19]
18. X-Dylan Waxdahl[21]
19. 11-Karter Heiskell[23]
20. 13MJ-Brandon Halverson[10]
21. 91-Andrew Sullivan[15]
22. 28G-Gracyn Masur[4]
23. 23X-Brandon Bosma[20]
DNS: 15-Kaden Schliemann