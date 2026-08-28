Abreu Wins From Ninth at Chico

CHICO, CA (August 27, 2026) — Rico Abreu charged from mid-pack to win the feature event Thursday night during the 72nd Gold Cup Race of Champions at Silver Dollar Speedway with the Interstate Batteries High Limit Racing series.
Abreu, from St. Helena, California, moved up from ninth starting position to take the lead with two laps to go in the main event and driving away to a 1.703 second advantage at the finish.
Kaleb Montgomery, James McFadden, Max Mittry, and Shane Golobic rounded out the top five.
Montgomery’s second place finish was enough to secure the lead in the Gold Cup event point standings after one night of competition.
72nd Gold Cup Race of Champions
Interstate Batteries High Limit Racing
Silver Dollar Speedway
Chico, California
Thursday, August 27, 2026
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps)
1. 5K-Dylan Bloomfield, 11.690[26]
2. X1-Chance Grasty, 11.927[31]
3. 19-Brent Marks, 11.986[35]
4. 9-Daison Pursley, 11.991[8]
5. W-Kaleb Montgomery, 12.024[15]
6. 17W-Shane Golobic, 12.047[1]
7. 29-Bud Kaeding, 12.047[13]
8. 7BC-Tyler Courtney, 12.063[16]
9. 21-James McFadden, 12.063[17]
10. 0-Tim Kaeding, 12.082[20]
11. 2XM-Max Mittry, 12.096[9]
12. 26-Justin Peck, 12.116[22]
13. 24-Rico Abreu, 12.162[18]
14. 77-Giovanni Scelzi, 12.162[30]
15. 87-Aaron Reutzel, 12.180[6]
16. 2X-Justin Sanders, 12.213[36]
17. 88A-Joey Ancona, 12.226[11]
18. 2A-Austin Wood, 12.235[25]
19. 26R-Levi Hillier, 12.276[2]
20. 24D-Danny Sams III, 12.282[5]
21. 17GP-Brock Zearfoss, 12.293[7]
22. 13-Tanner Holmes, 12.317[37]
23. 5-Dominic Scelzi, 12.381[12]
24. 2K-Jake Andreotti, 12.391[32]
25. 92-Andy Forsberg, 12.396[44]
26. 21L-Landon Brooks, 12.406[42]
27. 31-Jett Yantis, 12.419[47]
28. 121-Caeden Steele, 12.460[27]
29. 4-Kasey Kahne, 12.500[39]
30. 42-Sye Lynch, 12.503[41]
31. 88N-DJ Netto, 12.527[10]
32. 55-Kerry Madsen, 12.534[29]
33. 76-Jennifer Osborne, 12.535[4]
34. 73-Ryan Bernal, 12.538[24]
35. 88-Tanner Thorson, 12.551[34]
36. 22K-Kayden Smith, 12.552[23]
37. 7C-Colby Copeland, 12.571[38]
38. 46JR-Joel Myers Jr, 12.574[50]
39. 11DB-Colin Mackey, 12.591[19]
40. 7-Seth Standley, 12.648[14]
41. 73B-Braden Chiaramonte, 12.703[33]
42. 83T-Tanner Carrick, 12.795[45]
43. 24K-Koa Crane, 13.057[28]
44. 12J-John Clark, 13.162[21]
45. 77A-Levi Klatt, 13.237[43]
46. 9R-Chase Randall, 13.359[46]
47. 15-Nick Parker, 13.456[49]
48. 22-Austin Sause, 13.807[3]
49. 10-Dominic Gorden, 17.746[48]
50. 7W-Dennis Scherer, 59.011[40]
TJ Forged Heat Race #1 (10 Laps)
1. 88A-Joey Ancona[2]
2. 24-Rico Abreu[3]
3. W-Kaleb Montgomery[5]
4. 5K-Dylan Bloomfield[6]
5. 17GP-Brock Zearfoss[1]
6. 4-Kasey Kahne[8]
7. 21-James McFadden[4]
8. 7C-Colby Copeland[10]
9. 92-Andy Forsberg[7]
10. 10-Dominic Gorden[13]
11. 73B-Braden Chiaramonte[11]
12. 77A-Levi Klatt[12]
13. 76-Jennifer Osborne[9]
DMI Heat Race #2 (10 Laps)
1. 13-Tanner Holmes[1]
2. 77-Giovanni Scelzi[3]
3. 17W-Shane Golobic[5]
4. 0-Tim Kaeding[4]
5. X1-Chance Grasty[6]
6. 83T-Tanner Carrick[11]
7. 42-Sye Lynch[8]
8. 46JR-Joel Myers Jr[10]
9. 9R-Chase Randall[12]
10. 2A-Austin Wood[2]
11. 21L-Landon Brooks[7]
12. 73-Ryan Bernal[9]
13. 7W-Dennis Scherer[13]
BR Motorsports Heat Race #3 (10 Laps)
1. 5-Dominic Scelzi[1]
2. 19-Brent Marks[6]
3. 2XM-Max Mittry[4]
4. 88-Tanner Thorson[9]
5. 29-Bud Kaeding[5]
6. 88N-DJ Netto[8]
7. 26R-Levi Hillier[2]
8. 31-Jett Yantis[7]
9. 87-Aaron Reutzel[3]
10. 15-Nick Parker[12]
11. 11DB-Colin Mackey[10]
12. 24K-Koa Crane[11]
Rod End Supply Heat Race #4 (10 Laps)
1. 2K-Jake Andreotti[1]
2. 7BC-Tyler Courtney[5]
3. 24D-Danny Sams III[2]
4. 2X-Justin Sanders[3]
5. 26-Justin Peck[4]
6. 9-Daison Pursley[6]
7. 55-Kerry Madsen[8]
8. 7-Seth Standley[10]
9. 121-Caeden Steele[7]
10. 22K-Kayden Smith[9]
11. 12J-John Clark[11]
12. 22-Austin Sause[12]
FK Rod Ends C-Main (8 Laps)
1. 2A-Austin Wood[2]
2. 15-Nick Parker[3]
3. 21L-Landon Brooks[6]
4. 73B-Braden Chiaramonte[5]
5. 77A-Levi Klatt[9]
6. 73-Ryan Bernal[10]
7. 22K-Kayden Smith[4]
8. 12J-John Clark[8]
9. 22-Austin Sause[12]
10. 10-Dominic Gorden[1]
11. 11DB-Colin Mackey[7]
12. 24K-Koa Crane[11]
13. 76-Jennifer Osborne[13]
14. 7W-Dennis Scherer[14]
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 21-James McFadden[2]
2. 9-Daison Pursley[1]
3. 83T-Tanner Carrick[4]
4. 88N-DJ Netto[5]
5. 42-Sye Lynch[6]
6. 4-Kasey Kahne[3]
7. 46JR-Joel Myers Jr[10]
8. 92-Andy Forsberg[13]
9. 55-Kerry Madsen[8]
10. 7-Seth Standley[12]
11. 121-Caeden Steele[16]
12. 87-Aaron Reutzel[15]
13. 2A-Austin Wood[17]
14. 15-Nick Parker[18]
15. 26R-Levi Hillier[7]
16. 9R-Chase Randall[14]
17. 31-Jett Yantis[11]
18. 7C-Colby Copeland[9]
Interstate Batteries A-Main (30 Laps)
1. 24-Rico Abreu[9]
2. W-Kaleb Montgomery[6]
3. 21-James McFadden[21]
4. 2XM-Max Mittry[1]
5. 17W-Shane Golobic[4]
6. 29-Bud Kaeding[2]
7. 7BC-Tyler Courtney[3]
8. 88-Tanner Thorson[20]
9. 5K-Dylan Bloomfield[7]
10. 19-Brent Marks[8]
11. 87-Aaron Reutzel[25]
12. 9-Daison Pursley[22]
13. 26-Justin Peck[13]
14. 24D-Danny Sams III[17]
15. 2K-Jake Andreotti[18]
16. 55-Kerry Madsen[26]
17. 5-Dominic Scelzi[16]
18. 83T-Tanner Carrick[23]
19. 77-Giovanni Scelzi[11]
20. 88N-DJ Netto[24]
21. 13-Tanner Holmes[15]
22. 0-Tim Kaeding[10]
23. 17GP-Brock Zearfoss[19]
24. X1-Chance Grasty[5]
25. 2X-Justin Sanders[14]
26. 88A-Joey Ancona[12]