Malcuit Wins at Wayne County

ORRVILLE, OH (August 29, 2026) — Henry Malcuit won the sprint car feature event Saturday night at Wayne County Speedway. Trey Jacobs, Jordan Ryan, Kody Brewer, and Tyler Street rounded out the top five.
Wayne County Speedway
Orrville, Ohio
Saturday, August 29, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying
1. 3J-Trey Jacobs, 14.923[5]
2. 38K-Chris Myers, 15.209[4]
3. 19-TJ Michael, 15.324[11]
4. 25R-Jordan Ryan, 15.343[9]
5. 70-Henry Malcuit, 15.468[10]
6. 16-Danny Mumaw, 15.473[2]
7. 5-Kody Brewer, 15.620[12]
8. 9*-Tyler Street, 15.705[14]
9. 1MC-Wayne McPeek, 15.717[8]
10. 1-Jamie Myers, 15.926[1]
11. 7DK-Dylan Kingan, 15.937[13]
12. 11-Shawn Hubler, 16.090[7]
13. 31-Jac Nickles, 16.095[17]
14. 91X-Aaron Middaugh, 16.399[3]
15. 14-Trinity Ramseyer, 18.364[6]
16. 10C-Olen Pittman, 19.878[18]
17. 11P-Nick Pittman, 20.430[16]
18. 32-Carlos Salazar, 22.420[15]
Henthorn Sales Service Heat Race #1 (8 Laps)
1. 3J-Trey Jacobs[2]
2. 70-Henry Malcuit[3]
3. 19-TJ Michael[1]
4. 5-Kody Brewer[4]
5. 1MC-Wayne McPeek[5]
6. 7DK-Dylan Kingan[6]
7. 14-Trinity Ramseyer[8]
8. 32-Carlos Salazar[9]
9. 31-Jac Nickles[7]
TruForm Race Products Heat Race #2 (8 Laps)
1. 25R-Jordan Ryan[1]
2. 9*-Tyler Street[4]
3. 16-Danny Mumaw[3]
4. 38K-Chris Myers[2]
5. 11-Shawn Hubler[6]
6. 91X-Aaron Middaugh[7]
7. 1-Jamie Myers[5]
8. 10C-Olen Pittman[9]
9. 11P-Nick Pittman[8]
A-Main (25 Laps)
1. 70-Henry Malcuit[1]
2. 3J-Trey Jacobs[4]
3. 25R-Jordan Ryan[3]
4. 5-Kody Brewer[7]
5. 9*-Tyler Street[5]
6. 1-Jamie Myers[14]
7. 1MC-Wayne McPeek[9]
8. 7DK-Dylan Kingan[11]
9. 91X-Aaron Middaugh[12]
10. 11-Shawn Hubler[10]
11. 14-Trinity Ramseyer[13]
12. 10C-Olen Pittman[18]
13. 31-Jac Nickles[16]
14. 16-Danny Mumaw[2]
15. 11P-Nick Pittman[17]
16. 38K-Chris Myers[8]
17. 19-TJ Michael[6]
18. 32-Carlos Salazar[15]