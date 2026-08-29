Nienhiser Flies to IRA Feature Victory at Jacksonville

JACKSONVILLE, IL (August 28, 2026) — Paul Nienhiser did not let an off track excursion or a green/white/checkered finish keep him from winning the Auto Value/Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature event Friday night at Jacksonville Speedway.
Nienhiser, from nearby Chapin, Illinois, at one point during the feature event flew off the front straightaway at Jacksonville and somehow saved the car and maintained the lead. Neinhiser then held on through a late race restart for the victory over Travis Arnez, Will Armitage, Zach Daum, and Joe B Miller.
Auto Value/Bumper to Bumper Interstate Racing Association
Jacksonville Speedway
Jacksonville, Illinois
Friday, August 28, 2026
Qualifying
1. 6DC-Will Armitage, 10.571[2]
2. 25T-Travis Arenz, 10.673[7]
3. 96-Jake Blackhurst, 10.712[22]
4. 51B-Joe B Miller, 10.736[11]
5. 2W-Scott Neitzel, 10.847[19]
6. 3N-Jake Neuman, 10.899[1]
7. 6T-Zach Hampton, 10.921[5]
8. 22-Riley Goodno, 10.928[17]
9. 65-Jordan Goldesberry, 10.934[6]
10. 33$-Shane O’Banion, 10.934[8]
11. 9X-Paul Nienhiser, 10.935[26]
12. 5D-Zach Daum, 10.995[16]
13. 09-Clayton Rossmann, 11.030[21]
14. 5H-Mario Clouser, 11.072[20]
15. 4K-Kris Spitz, 11.104[13]
16. 99-Joey Moughan, 11.203[29]
17. 26-Cody Schlafer, 11.227[3]
18. B8-John Barnard, 11.227[18]
19. 47-Korey Weyant, 11.290[15]
20. 29L-Brayton Lynch, 11.297[12]
21. 25-Danny Schlafer, 11.391[31]
22. 52F-Logan Faucon, 11.417[23]
23. 9-Tyler Duff, 11.459[27]
24. 19K-Kenton Pope, 11.497[30]
25. 42P-Preston Perlmutter, 11.506[9]
26. 10S-Jeremy Standridge, 11.524[28]
27. 01-Justin Standridge, 11.590[14]
28. 83-Mitchell Davis, 11.606[25]
29. 24-Scott Conger, 11.747[10]
30. 3B-Shelby Bosie, 11.782[24]
31. 85J-Logan Julien[4]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 6T-Zach Hampton[2]
2. 6DC-Will Armitage[4]
3. 51B-Joe B Miller[3]
4. 33$-Shane O’Banion[1]
5. 99-Joey Moughan[6]
6. 47-Korey Weyant[7]
7. 42P-Preston Perlmutter[9]
8. 83-Mitchell Davis[10]
9. 09-Clayton Rossmann[5]
10. 52F-Logan Faucon[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 9X-Paul Nienhiser[1]
2. 2W-Scott Neitzel[3]
3. 22-Riley Goodno[2]
4. 25T-Travis Arenz[4]
5. 5H-Mario Clouser[5]
6. 29L-Brayton Lynch[7]
7. 26-Cody Schlafer[6]
8. 9-Tyler Duff[8]
9. 10S-Jeremy Standridge[9]
10. 24-Scott Conger[10]
11. 85J-Logan Julien[11]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 5D-Zach Daum[1]
2. 65-Jordan Goldesberry[2]
3. 3N-Jake Neuman[3]
4. 96-Jake Blackhurst[4]
5. 01-Justin Standridge[9]
6. 25-Danny Schlafer[7]
7. B8-John Barnard[6]
8. 19K-Kenton Pope[8]
9. 4K-Kris Spitz[5]
10. 3B-Shelby Bosie[10]
Dash #1 (4 Laps)
1. 9X-Paul Nienhiser[1]
2. 51B-Joe B Miller[3]
3. 5D-Zach Daum[2]
4. 96-Jake Blackhurst[5]
5. 3N-Jake Neuman[4]
Dash #2 (4 Laps)
1. 25T-Travis Arenz[2]
2. 22-Riley Goodno[1]
3. 6DC-Will Armitage[4]
4. 2W-Scott Neitzel[3]
5. 6T-Zach Hampton[5]
B-Main (12 Laps)
1. 09-Clayton Rossmann[1]
2. 85J-Logan Julien[11]
3. 26-Cody Schlafer[2]
4. 42P-Preston Perlmutter[4]
5. 83-Mitchell Davis[7]
6. B8-John Barnard[3]
7. 9-Tyler Duff[5]
8. 24-Scott Conger[9]
9. 3B-Shelby Bosie[10]
10. 19K-Kenton Pope[6]
11. 10S-Jeremy Standridge[8]
DNS: 4K-Kris Spitz
DNS: 52F-Logan Faucon
A-Main (30 Laps)
1. 9X-Paul Nienhiser[1]
2. 25T-Travis Arenz[2]
3. 6DC-Will Armitage[6]
4. 5D-Zach Daum[5]
5. 51B-Joe B Miller[3]
6. 22-Riley Goodno[4]
7. 65-Jordan Goldesberry[11]
8. 6T-Zach Hampton[10]
9. 96-Jake Blackhurst[7]
10. 5H-Mario Clouser[13]
11. 3N-Jake Neuman[9]
12. 01-Justin Standridge[15]
13. 85J-Logan Julien[20]
14. 99-Joey Moughan[14]
15. 2W-Scott Neitzel[8]
16. 47-Korey Weyant[16]
17. 29L-Brayton Lynch[17]
18. B8-John Barnard[24]
19. 09-Clayton Rossmann[19]
20. 42P-Preston Perlmutter[22]
21. 26-Cody Schlafer[21]
22. 83-Mitchell Davis[23]
23. 33$-Shane O’Banion[12]
24. 25-Danny Schlafer[18]