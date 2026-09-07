DJ Christie Wins the Cole Cup

VERNON, N.Y. (September 6, 2026) — D.J. Christie was victorious Sunday night during the Cole Cup at Utica-Rome Speedway with the Empire Super Sprints.
Christie, from Beachville, Ontario, led all 40 laps in route to the $10,000 top prize.
Larry Wight, Danny Varin, Davie Franek, and Zach Sobotka rounded out the top five.
Paulie Colagiovanni won the CRSA sprint car feature event.
Cole Cup
Empire Super Sprints
Utica-Rome Speedway
Vernon, New York
Sunday, September 6, 2026
Qualifying Flight A (3 Laps)
1. 01-Danny Varin, 16.300[4]
2. 17-Sammy Reakes IV, 16.411[1]
3. 90-Matt Tanner, 16.672[5]
4. 28F-Davie Franek, 16.727[6]
5. 29-Dalton Herrick, 16.748[7]
6. 28-Jordan Poirier, 16.820[3]
7. 24-Jeremy Lafleur, 16.986[2]
8. 739-Nicholas Kruger, 17.151[8]
Qualifying Flight B (3 Laps)
1. 41-Dalton Rombough, 16.548[2]
2. 7C-Dylan Swiernik, 16.614[4]
3. 3-Denny Peebles, 16.688[8]
4. 87-Jason Barney, 16.728[6]
5. 21-Alex Therrien, 16.963[1]
6. 31C-Maverick Coffey, 17.414[5]
7. 88C-Chad Miller, 17.524[7]
8. 25G-Tyler Graves, 17.527[3]
Qualifying Flight C (3 Laps)
1. 5-DJ Christie, 16.509[3]
2. 10C-Paulie Colagiovanni, 16.740[1]
3. 13T-Trevor Years, 16.832[4]
4. 53-Shawn Donath, 16.840[8]
5. 79-Jordan Thomas, 17.096[5]
6. 98-Joe Trenca, 17.194[2]
7. 66-Jordan Hutton, 17.232[7]
8. 33-Lacey Hanson, 17.417[6]
Qualifying Flight D (1 Laps)
1. 99L-Larry Wight, 16.790[4]
2. 3A-Jeff Trombley, 16.982[2]
3. 63-Josh Weller, 17.011[1]
4. 38-Zach Sobotka, 17.079[7]
5. 3E-Parker Evans, 17.226[6]
6. 17S-Kyle Smith, 17.349[8]
7. 4-Billy VanInwegen Jr, 17.425[3]
DNS: 8-Dillon Paddock
ESS Heat Race #1 (8 Laps)
1. 01-Danny Varin[1]
2. 28F-Davie Franek[4]
3. 17-Sammy Reakes IV[2]
4. 29-Dalton Herrick[5]
5. 28-Jordan Poirier[6]
6. 90-Matt Tanner[3]
7. 24-Jeremy Lafleur[7]
8. 739-Nicholas Kruger[8]
ESS Heat Race #2 (8 Laps)
1. 7C-Dylan Swiernik[2]
2. 87-Jason Barney[4]
3. 3-Denny Peebles[3]
4. 21-Alex Therrien[5]
5. 88C-Chad Miller[7]
6. 31C-Maverick Coffey[6]
7. 41-Dalton Rombough[1]
8. 25G-Tyler Graves[8]
ESS Heat Race #3 (8 Laps)
1. 5-DJ Christie[1]
2. 53-Shawn Donath[4]
3. 66-Jordan Hutton[7]
4. 10C-Paulie Colagiovanni[2]
5. 98-Joe Trenca[6]
6. 79-Jordan Thomas[5]
7. 13T-Trevor Years[3]
8. 33-Lacey Hanson[8]
ESS Heat Race #4 (8 Laps)
1. 99L-Larry Wight[1]
2. 63-Josh Weller[3]
3. 38-Zach Sobotka[4]
4. 4-Billy VanInwegen Jr[7]
5. 3A-Jeff Trombley[2]
6. 3E-Parker Evans[5]
7. 8-Dillon Paddock[8]
8. 17S-Kyle Smith[6]
ESS Dash (4 Laps)
1. 28F-Davie Franek[1]
2. 3-Denny Peebles[4]
3. 63-Josh Weller[2]
4. 87-Jason Barney[6]
5. 53-Shawn Donath[5]
6. 66-Jordan Hutton[3]
ESS B-Main (12 Laps)
1. 79-Jordan Thomas[3]
2. 90-Matt Tanner[1]
3. 17S-Kyle Smith[12]
4. 13T-Trevor Years[7]
5. 24-Jeremy Lafleur[5]
6. 3E-Parker Evans[4]
7. 33-Lacey Hanson[11]
8. 31C-Maverick Coffey[2]
9. 739-Nicholas Kruger[9]
10. 8-Dillon Paddock[8]
DNS: 41-Dalton Rombough
DNS: 25G-Tyler Graves
ESS A-Main (40 Laps)
1. 5-DJ Christie[1]
2. 99L-Larry Wight[2]
3. 01-Danny Varin[3]
4. 28F-Davie Franek[7]
5. 38-Zach Sobotka[5]
6. 87-Jason Barney[10]
7. 10C-Paulie Colagiovanni[15]
8. 4-Billy VanInwegen Jr[16]
9. 21-Alex Therrien[14]
10. 90-Matt Tanner[22]
11. 3-Denny Peebles[8]
12. 66-Jordan Hutton[12]
13. 53-Shawn Donath[11]
14. 29-Dalton Herrick[13]
15. 28-Jordan Poirier[17]
16. 98-Joe Trenca[19]
17. 13T-Trevor Years[24]
18. 88C-Chad Miller[18]
19. 63-Josh Weller[9]
20. 17S-Kyle Smith[23]
21. 17-Sammy Reakes IV[4]
22. 79-Jordan Thomas[21]
23. 3A-Jeff Trombley[20]
24. 33-Lacey Hanson[26]
25. 7C-Dylan Swiernik[6]
DNS: 24-Jeremy Lafleur
CRSA Sprints
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 56V-Billy VanInwegen Jr[1]
2. 48JR-Darryl Ruggles[2]
3. 27G-Dillon Paddock[4]
4. 18-Timmy Lotz[3]
5. 21B-Blake Warner[9]
6. X-Dan Bennett[5]
7. 25W-Dana Wagner[8]
8. 79-Jordan Thomas[7]
9. 3V-Zach Virkler[10]
10. 85C-Cam MacKinnon[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 48A-Alysha Bay[2]
2. 38-Zach Sobotka[5]
3. 10N-Nathan Pierce[1]
4. 29-Dalton Herrick[8]
5. 88C-Chad Miller[4]
6. 55-Michael Hart[3]
7. 410-Jerry Sehn Jr[7]
8. 22S-Dane Hedlund[6]
9. 28-Ron Greek[10]
10. 3-Bailey Boyd[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 90-Matt Tanner[7]
2. 61-Johnny Scarborough[1]
3. 54-Jason Barney[6]
4. 15B-Spencer Burley[2]
5. 3A-Jeff Trombley[10]
6. 25G-Tyler Graves[5]
7. 19EM-Emily VanInwegen[9]
8. 21W-Scott Wagner[3]
9. 22M-Cody Higbie[8]
10. 66-Jordan Hutton[4]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 27W-Nick Webb[1]
2. 10SR-Paulie Colagiovanni[7]
3. 81K-Dalton Martin[2]
4. 36-Mike Stelter[5]
5. 31C-Maverick Coffey[4]
6. 2A-Dave Axton[8]
7. D9-Dustin Sehn[6]
8. 33-Scott Landers[9]
9. 30-Kirsten Dombroski[3]
DNS: 22MX-CJ Jones
Elab Smokers Boutique Dash (4 Laps)
1. 3A-Jeff Trombley[1]
2. 48JR-Darryl Ruggles[2]
3. 21B-Blake Warner[3]
4. 81K-Dalton Martin[6]
5. 27G-Dillon Paddock[5]
6. 61-Johnny Scarborough[4]
B Main #1 (8 Laps)
1. 2A-Dave Axton[1]
2. 25W-Dana Wagner[3]
3. X-Dan Bennett[2]
4. 33-Scott Landers[5]
5. 410-Jerry Sehn Jr[4]
6. 3V-Zach Virkler[6]
7. 22M-Cody Higbie[8]
8. 30-Kirsten Dombroski[9]
DNS: 22S-Dane Hedlund
DNS: 66-Jordan Hutton
B Main #2 (8 Laps)
1. 25G-Tyler Graves[2]
2. 79-Jordan Thomas[5]
3. 19EM-Emily VanInwegen[1]
4. 21W-Scott Wagner[7]
5. D9-Dustin Sehn[4]
6. 55-Michael Hart[3]
7. 85C-Cam MacKinnon[9]
DNS: 28-Ron Greek
DNS: 3-Bailey Boyd
DNS: 22MX-CJ Jones
A Main (25 Laps)
1. 10SR-Paulie Colagiovanni[4]
2. 38-Zach Sobotka[3]
3. 90-Matt Tanner[5]
4. 29-Dalton Herrick[1]
5. 27W-Nick Webb[6]
6. 54-Jason Barney[7]
7. 79-Jordan Thomas[24]
8. 48A-Alysha Bay[8]
9. 56V-Billy VanInwegen Jr[2]
10. 15B-Spencer Burley[18]
11. 48JR-Darryl Ruggles[10]
12. 81K-Dalton Martin[12]
13. 18-Timmy Lotz[17]
14. 21B-Blake Warner[11]
15. 2A-Dave Axton[21]
16. 61-Johnny Scarborough[14]
17. 25G-Tyler Graves[22]
18. 27G-Dillon Paddock[13]
19. 25W-Dana Wagner[23]
20. 88C-Chad Miller[19]
21. 31C-Maverick Coffey[20]
22. 10N-Nathan Pierce[16]
23. 3A-Jeff Trombley[9]
24. 36-Mike Stelter[15]