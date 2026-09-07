Kevin Thomas Jr. Wins Fireman’s Nationals at Angell Park

SUN PRAIRIE, WI (September 5, 2026) — Kevin Thomas Jr. won the feature event during the Fireman’s Nationals with the USAC NOS Energy Drink Midget Car Series Sunday night at Angell Park Speedway.
Jacob Denney, Gavin Miller, Jakeb Boxell, and Gunnar Setser rounded out the top five.
Jake Edwards won the Badger Midget Auto Racing Association portion of the program.
Fireman’s Nationals
USAC NOS Energy Drink National Midget Car Series
Angell Park Speedway
Sun Prairie, Wisconsin
Sunday, September 5, 2026
LearnLab Qualifying (2 Laps)
1. 19AZ-Hayden Reinbold, 14.166[20]
2. 14-Kevin Thomas Jr, 14.170[21]
3. 20Q-Brecken Reese, 14.176[17]
4. 67-Jacob Denney, 14.195[1]
5. 97-Gavin Miller, 14.233[7]
6. 4-Kale Drake, 14.266[3]
7. 19M-Ethan Mitchell, 14.267[15]
8. 87-Justin Grant, 14.279[2]
9. 54-Jakeb Boxell, 14.301[5]
10. 40X-Drake Edwards, 14.358[12]
11. 7TX-Kyle Jones, 14.364[6]
12. 40L-Mack Leopard, 14.427[9]
13. 7W-Luke Wackerlin, 14.458[16]
14. 67K-Colton Robinson, 14.465[10]
15. 11-Alex Midkiff, 14.576[11]
16. 55-Brandon Waelti, 14.612[13]
17. 7T-Adam Taylor, 14.647[19]
18. 45-Bradley Cox, 14.703[18]
19. 57-Brian Peterson, 14.874[22]
20. 20-Cody Weisensel, 15.053[14]
21. 2-Jake Dohner, 15.401[4]
22. 43-Gunnar Setser, 59.900[8]
K1 Race Gear Heat Race #1 (8 Laps)
1. 55-Brandon Waelti[1]
2. 67-Jacob Denney[5]
3. 40X-Drake Edwards[3]
4. 7W-Luke Wackerlin[2]
5. 19AZ-Hayden Reinbold[6]
6. 43-Gunnar Setser[8]
7. 19M-Ethan Mitchell[4]
8. 57-Brian Peterson[7]
TJ Forged Heat Race #2 (8 Laps)
1. 67K-Colton Robinson[2]
2. 87-Justin Grant[4]
3. 7T-Adam Taylor[1]
4. 14-Kevin Thomas Jr[6]
5. 97-Gavin Miller[5]
6. 7TX-Kyle Jones[3]
7. 20-Cody Weisensel[7]
KN Filters Heat Race #3 (8 Laps)
1. 54-Jakeb Boxell[4]
2. 4-Kale Drake[5]
3. 45-Bradley Cox[1]
4. 11-Alex Midkiff[2]
5. 2-Jake Dohner[7]
6. 40L-Mack Leopard[3]
7. 20Q-Brecken Reese[6]
Feature (40 Laps)
1. 14-Kevin Thomas Jr[5]
2. 67-Jacob Denney[4]
3. 97-Gavin Miller[3]
4. 54-Jakeb Boxell[7]
5. 43-Gunnar Setser[17]
6. 40X-Drake Edwards[10]
7. 45-Bradley Cox[15]
8. 7TX-Kyle Jones[11]
9. 40L-Mack Leopard[19]
10. 20Q-Brecken Reese[22]
11. 7T-Adam Taylor[14]
12. 19AZ-Hayden Reinbold[6]
13. 11-Alex Midkiff[13]
14. 55-Brandon Waelti[9]
15. 7W-Luke Wackerlin[12]
16. 57-Brian Peterson[20]
17. 67K-Colton Robinson[8]
18. 19M-Ethan Mitchell[18]
19. 20-Cody Weisensel[21]
20. 4-Kale Drake[2]
21. 87-Justin Grant[1]
22. 2-Jake Dohner[16]
Badger Midget Auto Racing Association
Rod End Supply Fast Time Qualifying (25 Laps)
1. 40-Zach Wigal, 14.665[1]
2. 55-Drake Edwards, 14.753[23]
3. 68-Eric Blumer, 14.757[22]
4. 31-Jace Sparks, 14.837[15]
5. 20D-Derek Doerr, 14.871[5]
6. 3W-Brandon Waelti, 14.941[19]
7. 2-Jake Dohner, 14.973[28]
8. 15C-RJ Corson, 15.004[7]
9. 51-Nathan Crane, 15.036[21]
10. 8D-Miles Doherty, 15.038[14]
11. 56-Adam Taylor, 15.170[12]
12. 92-Karter Stark, 15.171[17]
13. 17-Nick Kilian, 15.231[2]
14. 5-Bryon Walters, 15.335[18]
15. 57-Matt Rechek, 15.337[26]
16. 19E-Daltyn England, 15.345[13]
17. 3-Will Gerrits, 15.429[11]
18. 21-Chet Gehrke, 15.564[16]
19. 45-Trey Weishoff, 15.617[9]
20. 11K-Charles Kunz, 15.633[6]
21. 49P-Carl Peterson IV, 15.635[4]
22. 81-Mike Gebhard, 15.710[3]
23. 42-Kevin Battefeld, 15.868[29]
24. 40JR-Dave Collins Jr, 15.892[8]
25. 29-Harrison Kleven, 16.131[10]
26. 59-Kyle Koch, 16.561[20]
DNS: 11-Alex Midkiff
DNS: 29K-Mike Stroik
DNS: 5X-Cody Weisensel
DNS: 68E-Michael Weber
DNS: 00-John Heitzman
Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)
1. 92-Karter Stark[4]
2. 31-Jace Sparks[6]
3. 15C-RJ Corson[5]
4. 19E-Daltyn England[3]
5. 40JR-Dave Collins Jr[1]
DNS: 11K-Charles Kunz
Hoosier Tire Heat Race #2 (8 Laps)
1. 56-Adam Taylor[4]
2. 68-Eric Blumer[6]
3. 42-Kevin Battefeld[1]
4. 45-Trey Weishoff[2]
5. 2-Jake Dohner[5]
6. 57-Matt Rechek[3]
DNS: 11-Alex Midkiff
DNS: 00-John Heitzman
Behlings Race Products Heat Race #3 (8 Laps)
1. 55-Drake Edwards[7]
2. 8D-Miles Doherty[5]
3. 3W-Brandon Waelti[6]
4. 5-Bryon Walters[4]
5. 59-Kyle Koch[1]
6. 81-Mike Gebhard[2]
DNS: 21-Chet Gehrke
1855 Saloon Grill Heat Race #4 (8 Laps)
1. 51-Nathan Crane[5]
2. 5X-Cody Weisensel[8]
3. 40-Zach Wigal[7]
4. 3-Will Gerrits[3]
5. 49P-Carl Peterson IV[2]
6. 20D-Derek Doerr[6]
7. 17-Nick Kilian[4]
8. 29-Harrison Kleven[1]
B-Main (12 Laps)
1. 2-Jake Dohner[3]
2. 20D-Derek Doerr[5]
3. 49P-Carl Peterson IV[1]
4. 17-Nick Kilian[8]
5. 40JR-Dave Collins Jr[4]
6. 29-Harrison Kleven[10]
7. 11K-Charles Kunz[7]
8. 59-Kyle Koch[2]
9. 00-John Heitzman[11]
DNS: 57-Matt Rechek
DNS: 11-Alex Midkiff
Lyco Manufacturing A – Feature (25 Laps)
1. 55-Drake Edwards[7]
2. 3W-Brandon Waelti[4]
3. 40-Zach Wigal[8]
4. 5X-Cody Weisensel[16]
5. 15C-RJ Corson[3]
6. 31-Jace Sparks[5]
7. 3-Will Gerrits[13]
8. 68-Eric Blumer[6]
9. 92-Karter Stark[10]
10. 20D-Derek Doerr[18]
11. 45-Trey Weishoff[14]
12. 2-Jake Dohner[17]
13. 49P-Carl Peterson IV[19]
14. 51-Nathan Crane[2]
15. 40JR-Dave Collins Jr[21]
16. 11K-Charles Kunz[23]
17. 17-Nick Kilian[20]
18. 29-Harrison Kleven[22]
19. 42-Kevin Battefeld[15]
20. 8D-Miles Doherty[1]
21. 19E-Daltyn England[12]
22. 5-Bryon Walters[11]
DNS: 56-Adam Taylor