Thiel Wins IRA Feature at Sturgeon Bay

STURGEON BAY, WI (September 6, 2026) — Scotty Thiel reuturned to victory lane with the Auto Valuer/Bumper to Bumper Interstate Racing Association Sunday night at the Hill Raceway.
Thiel led all 30 laps in route to the feature victory over Paul Nienhiser, Jake Blackhurst, Travis Arenz, and Thomas Schinderle.
Colin Sivia won the Autometer Wisconsin WingLESS Sprint Car Series feature event.
the Hill Raceway
Sturgeon Bay, Wisconsin
Sunday, September 6, 2026
Auto Value/Bumper to Bumper Interstate Racing Association
Qualifying
1. 2W-Scott Neitzel, 13.198[7]
2. 87A-Austin Hartmann, 13.236[2]
3. 41-Thomas Schinderle, 13.321[3]
4. 31-Scotty Thiel, 13.465[9]
5. 96-Jake Blackhurst, 13.522[8]
6. 25-Danny Schlafer, 13.790[5]
7. 21-Rob Pribnow, 13.925[4]
8. 25T-Travis Arenz, 14.019[16]
9. 21H-TJ Haddy, 14.059[1]
10. 85J-Logan Julien, 14.125[12]
11. 9X-Paul Nienhiser, 14.127[14]
12. P1-Carter Chevalier, 14.305[10]
13. 7A-Will Armitage, 14.353[18]
14. 26-Cody Schlafer, 14.443[6]
15. 26R-Preston Ruh, 14.499[13]
16. 65-Jordan Goldesberry, 14.503[15]
17. 09-Clayton Rossmann, 14.543[19]
18. 9K-Kyle Schuett, 14.570[11]
19. 4K-Kris Spitz, 14.869[22]
20. 24X-Eric Wilke, 14.922[21]
21. 24-Scott Conger, 14.941[17]
22. 59S-Hayden Schmuhl, 15.079[20]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 85J-Logan Julien[1]
2. 31-Scotty Thiel[3]
3. 2W-Scott Neitzel[4]
4. 65-Jordan Goldesberry[6]
5. 21-Rob Pribnow[2]
6. 7A-Will Armitage[5]
7. 4K-Kris Spitz[7]
8. 59S-Hayden Schmuhl[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 9X-Paul Nienhiser[1]
2. 25T-Travis Arenz[2]
3. 96-Jake Blackhurst[3]
4. 87A-Austin Hartmann[4]
5. 09-Clayton Rossmann[6]
6. 26-Cody Schlafer[5]
7. 24X-Eric Wilke[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 25-Danny Schlafer[3]
2. P1-Carter Chevalier[1]
3. 41-Thomas Schinderle[4]
4. 21H-TJ Haddy[2]
5. 24-Scott Conger[7]
6. 9K-Kyle Schuett[6]
7. 26R-Preston Ruh[5]
Dash #1 (4 Laps)
1. 31-Scotty Thiel[1]
2. 85J-Logan Julien[2]
3. 9X-Paul Nienhiser[4]
4. 25T-Travis Arenz[3]
5. 87A-Austin Hartmann[5]
Dash #2 (4 Laps)
1. 41-Thomas Schinderle[2]
2. 25-Danny Schlafer[1]
3. 2W-Scott Neitzel[5]
4. 21-Rob Pribnow[4]
5. 96-Jake Blackhurst[3]
A-Main (30 Laps)
1. 31-Scotty Thiel[1]
2. 9X-Paul Nienhiser[5]
3. 96-Jake Blackhurst[10]
4. 25T-Travis Arenz[7]
5. 41-Thomas Schinderle[2]
6. 25-Danny Schlafer[4]
7. 7A-Will Armitage[16]
8. 65-Jordan Goldesberry[13]
9. 2W-Scott Neitzel[6]
10. 85J-Logan Julien[3]
11. 4K-Kris Spitz[20]
12. 9K-Kyle Schuett[18]
13. P1-Carter Chevalier[11]
14. 87A-Austin Hartmann[9]
15. 26R-Preston Ruh[19]
16. 59S-Hayden Schmuhl[22]
17. 24-Scott Conger[15]
18. 24X-Eric Wilke[21]
19. 26-Cody Schlafer[17]
20. 21-Rob Pribnow[8]
21. 21H-TJ Haddy[12]
22. 09-Clayton Rossmann[14]
Autometer Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
Qualifying
1. 14-Tim Cox, 17.627[4]
2. 41-Dennis Spitz, 17.637[2]
3. 26-Preston Ruh, 17.759[8]
4. 11S-Colin Sivia, 17.779[7]
5. 29OG-Tom Eller, 17.873[5]
6. 38-Allen Hafford, 17.919[3]
7. 50-Rusty Egan, 18.022[1]
8. 0-John Fahl, 18.049[6]
9. 4G-George Gaertner III, 18.057[10]
10. 7-Trinity Uttech, 18.195[11]
11. 29J-Ralph Johnson, 18.274[12]
12. 7D-Josh Davidson, 18.323[9]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 50-Rusty Egan[1]
2. 26-Preston Ruh[3]
3. 14-Tim Cox[4]
4. 29OG-Tom Eller[2]
5. 4G-George Gaertner III[5]
6. 29J-Ralph Johnson[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 0-John Fahl[1]
2. 11S-Colin Sivia[3]
3. 38-Allen Hafford[2]
4. 7-Trinity Uttech[5]
5. 41-Dennis Spitz[4]
6. 7D-Josh Davidson[6]
A-Main (20 Laps)
1. 11S-Colin Sivia[2]
2. 14-Tim Cox[4]
3. 50-Rusty Egan[6]
4. 26-Preston Ruh[3]
5. 38-Allen Hafford[5]
6. 0-John Fahl[7]
7. 4G-George Gaertner III[10]
8. 29J-Ralph Johnson[11]
9. 29OG-Tom Eller[1]
10. 7-Trinity Uttech[8]
11. 41-Dennis Spitz[9]
DNS: 7D-Josh Davidson