Danny Dietrich takes Lincoln season finale

Abbottstown,PA (Oct 17,2026)- Danny Dietrich won the 50 lap season finale at Lincoln Speedway Saturday. Dietrich was followed by Chase Dietz, Anthony Macri, Cameron Smithand Dylan Norris.
Ciocca Automotive 410 Sprint Cars
A Feature (50 Laps): 1. 48-Danny Dietrich[10]; 2. 23-Chase Dietz[12]; 3. 39M-Anthony Macri[20]; 4. 1A-Cameron Smith[4]; 5. 17-Dylan Norris[2]; 6. 67W-Justin Whittall[18]; 7. 10-Matt Campbell[3]; 8. 71-Logan Rumsey[6]; 9. 27-Troy Wagaman Jr[21]; 10. 10X-Ryan Smith[14]; 11. 19-Domenic Melair[11]; 12. 88-Brandon Rahmer[1]; 13. 99M-Kyle Moody[8]; 14. 8-Billy Dietrich[5]; 15. 5-Tyler Ross[13]; 16. 8E-Lance Dewease[17]; 17. 11T-TJ Stutts[24]; 18. 11P-Kody Hartlaub[23]; 19. 1X-Chad Trout[15]; 20. 11-Talan Haas[9]; 21. 22E-Nash Ely[16]; 22. (DNF) 2-Jude Siegel[7]; 23. (DNF) 11M-Mike Thompson[22]; 24. (DNF) 35-Buddy Schweibinz[19]
B Feature (10 Laps): 1. 35-Buddy Schweibinz[2]; 2. 39M-Anthony Macri[4]; 3. 27-Troy Wagaman Jr[6]; 4. 11M-Mike Thompson[1]; 5. 11P-Kody Hartlaub[5]; 6. 11T-TJ Stutts[3]; 7. 23A-Chris Arnold[7]; 8. 4-Ayden Hare[8]; 9. 3D-Dave Grube[9]; 10. (DNS) 55-Dallas Schott; 11. (DNS) 67X-JJ Loss
Heat 1 (10 Laps): 1. 1A-Cameron Smith[1]; 2. 2-Jude Siegel[2]; 3. 17-Dylan Norris[4]; 4. 19-Domenic Melair[3]; 5. 5-Tyler Ross[6]; 6. 22E-Nash Ely[5]; 7. 35-Buddy Schweibinz[7]; 8. 11P-Kody Hartlaub[8]; 9. 23A-Chris Arnold[9]; 10. (DNS) 55-Dallas Schott
Heat 2 (10 Laps): 1. 71-Logan Rumsey[2]; 2. 88-Brandon Rahmer[4]; 3. 11-Talan Haas[1]; 4. 23-Chase Dietz[3]; 5. 10X-Ryan Smith[6]; 6. 8E-Lance Dewease[5]; 7. 11T-TJ Stutts[8]; 8. 27-Troy Wagaman Jr[9]; 9. 4-Ayden Hare[7]; 10. (DNS) 67X-JJ Loss
Heat 3 (10 Laps): 1. 8-Billy Dietrich[2]; 2. 99M-Kyle Moody[1]; 3. 48-Danny Dietrich[7]; 4. 10-Matt Campbell[4]; 5. 1X-Chad Trout[3]; 6. 67W-Justin Whittall[6]; 7. 39M-Anthony Macri[8]; 8. 11M-Mike Thompson[5]; 9. 3D-Dave Grube[9]
Qualifying (2 Laps): 1. 17-Dylan Norris, 14.368[3]; 2. 88-Brandon Rahmer, 14.782[1]; 3. 10-Matt Campbell, 14.850[2]; 4. 1A-Cameron Smith, 14.872[10]; 5. 11-Talan Haas, 15.002[4]; 6. 99M-Kyle Moody, 15.050[5]; 7. 2-Jude Siegel, 15.167[7]; 8. 71-Logan Rumsey, 15.192[14]; 9. 8-Billy Dietrich, 15.219[9]; 10. 19-Domenic Melair, 15.332[11]; 11. 23-Chase Dietz, 15.361[26]; 12. 1X-Chad Trout, 15.473[6]; 13. 22E-Nash Ely, 15.493[13]; 14. 8E-Lance Dewease, 15.501[19]; 15. 11M-Mike Thompson, 15.507[17]; 16. 5-Tyler Ross, 15.556[12]; 17. 10X-Ryan Smith, 15.569[16]; 18. 67W-Justin Whittall, 15.623[25]; 19. 35-Buddy Schweibinz, 15.633[15]; 20. 4-Ayden Hare, 15.717[18]; 21. 48-Danny Dietrich, 15.731[28]; 22. 11P-Kody Hartlaub, 15.830[20]; 23. 11T-TJ Stutts, 15.857[22]; 24. 39M-Anthony Macri, 15.981[29]; 25. 23A-Chris Arnold, 16.010[24]; 26. 27-Troy Wagaman Jr, 16.056[27]; 27. 3D-Dave Grube, 16.075[8]; 28. 55-Dallas Schott, 16.208[23]; 29. (DNS) 67X-JJ Loss