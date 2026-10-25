Chaulk up another win to Dietz, at BAPS

York Haven,PA (Oct 24,2026)- Chase Dietz continued his season long winning ways by capturing the 30 lap feature at BAPS Motor Speedway on Saturday. Dietz was followed by Anthony Macri, Logan Rumsey, Tyler Ross and Buddy Schweibinz.
410 Sprints
A Feature 1 (30 Laps): 1. 23-Chase Dietz[6]; 2. 39M-Anthony Macri[11]; 3. 71-Logan Rumsey[7]; 4. 5-Tyler Ross[3]; 5. 69K-Buddy Schweibinz[12]; 6. 67-Justin Whittall[5]; 7. 1A-Cameron Smith[10]; 8. 48-Danny Dietrich[16]; 9. 22-Doug Hammaker[22]; 10. 55-Dallas Schott[2]; 11. 75-Jayden Wolf[9]; 12. 11A-Austin Bishop[20]; 13. 8-Lance Dewease[15]; 14. 18J-JT Ferry[17]; 15. 27-Troy Wagaman Jr[4]; 16. X-JJ Loss[18]; 17. 91-Preston Lattomus[19]; 18. (DNF) 38S-Brett Strickler[23]; 19. (DNF) 17-Dylan Norris[1]; 20. (DNF) 17K-Mark Smith[24]; 21. (DNF) 20-Logan Wagner[13]; 22. (DNF) 11P-Brent Shearer[21]; 23. (DNF) 19M-Domenic Melair[8]; 24. (DNF) 10X-Ryan Smith[14]
B Feature 1 (8 Laps): 1. 11P-Brent Shearer[3]; 2. 38S-Brett Strickler[4]; 3. 33-Gerard McIntyre Jr[2]; 4. 19-Tyler Esh[9]; 5. 27S-Cole Dewease[6]; 6. 10-Matt Campbell[1]; 7. 99M-Kyle Moody[5]; 8. 98-James Roselli[8]; 9. 76-Michael Smith[10]; 10. 11H-Talan Haas[7]
B Feature 2 (8 Laps): 1. 22-Doug Hammaker[2]; 2. 17K-Mark Smith[1]; 3. 11M-Mike Thompson[4]; 4. 11-TJ Stutts[5]; 5. 4W-Kasey Weaver[3]; 6. 38-Jordan Strickler[7]; 7. 9-Gordon Senft III[8]; 8. 45S-Samuel Miller[9]; 9. (DNF) 23A-Chris Arnold[6]; 10. (DNS) 6-Cole Knopp
Heat 1 (8 Laps): 1. 27-Troy Wagaman Jr[2]; 2. 39M-Anthony Macri[1]; 3. 1A-Cameron Smith[4]; 4. 18J-JT Ferry[5]; 5. 10-Matt Campbell[3]; 6. 38S-Brett Strickler[8]; 7. 27S-Cole Dewease[6]; 8. 19-Tyler Esh[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 17-Dylan Norris[4]; 2. 55-Dallas Schott[1]; 3. 10X-Ryan Smith[5]; 4. X-JJ Loss[2]; 5. 33-Gerard McIntyre Jr[3]; 6. 99M-Kyle Moody[7]; 7. 11H-Talan Haas[6]; 8. 76-Michael Smith[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. 19M-Domenic Melair[1]; 2. 23-Chase Dietz[4]; 3. 8-Lance Dewease[2]; 4. 91-Preston Lattomus[3]; 5. 11P-Brent Shearer[5]; 6. 4W-Kasey Weaver[6]; 7. 98-James Roselli[7]; 8. 9-Gordon Senft III[8]
Heat 4 (8 Laps): 1. 67-Justin Whittall[2]; 2. 69K-Buddy Schweibinz[1]; 3. 75-Jayden Wolf[4]; 4. 11A-Austin Bishop[3]; 5. 17K-Mark Smith[6]; 6. 11M-Mike Thompson[5]; 7. 23A-Chris Arnold[7]; 8. 45S-Samuel Miller[8]
Heat 5 (8 Laps): 1. 5-Tyler Ross[1]; 2. 20-Logan Wagner[3]; 3. 48-Danny Dietrich[5]; 4. 71-Logan Rumsey[4]; 5. 22-Doug Hammaker[2]; 6. 11-TJ Stutts[6]; 7. 38-Jordan Strickler[7]; 8. 6-Cole Knopp[8]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 1A-Cameron Smith, 14.468[3]; 2. 39M-Anthony Macri, 14.586[4]; 3. 27-Troy Wagaman Jr, 14.629[5]; 4. 10-Matt Campbell, 14.919[7]; 5. 18J-JT Ferry, 14.968[6]; 6. 27S-Cole Dewease, 15.162[2]; 7. 19-Tyler Esh, 15.204[8]; 8. 38S-Brett Strickler, 15.210[1]
Qualifying 2 (2 Laps): 1. 17-Dylan Norris, 14.886[2]; 2. 55-Dallas Schott, 14.949[6]; 3. X-JJ Loss, 15.159[4]; 4. 33-Gerard McIntyre Jr, 15.467[3]; 5. 10X-Ryan Smith, 15.516[8]; 6. 11H-Talan Haas, 15.616[5]; 7. 99M-Kyle Moody, 15.870[7]; 8. 76-Michael Smith, 16.060[1]
Qualifying 3 (2 Laps): 1. 23-Chase Dietz, 14.837[4]; 2. 19M-Domenic Melair, 15.224[2]; 3. 8-Lance Dewease, 15.227[5]; 4. 91-Preston Lattomus, 15.373[3]; 5. 11P-Brent Shearer, 15.611[1]; 6. 4W-Kasey Weaver, 16.091[6]; 7. 98-James Roselli, 16.464[8]; 8. 9-Gordon Senft III, 17.139[7]
Qualifying 4 (2 Laps): 1. 75-Jayden Wolf, 15.616[2]; 2. 69K-Buddy Schweibinz, 15.680[5]; 3. 67-Justin Whittall, 15.785[7]; 4. 11A-Austin Bishop, 15.803[1]; 5. 11M-Mike Thompson, 15.864[3]; 6. 17K-Mark Smith, 15.901[4]; 7. 23A-Chris Arnold, 16.425[6]; 8. 45S-Samuel Miller, 16.969[8]
Qualifying 5 (2 Laps): 1. 71-Logan Rumsey, 15.772[6]; 2. 5-Tyler Ross, 15.813[8]; 3. 22-Doug Hammaker, 15.874[7]; 4. 20-Logan Wagner, 15.925[2]; 5. 48-Danny Dietrich, 15.989[4]; 6. 11-TJ Stutts, 16.158[3]; 7. 38-Jordan Strickler, 16.551[5]; 8. 6-Cole Knopp, 16.843[1]
Non Winners Special (15 Laps): 1. 27S-Cole Dewease[1]; 2. 75-Jayden Wolf[4]; 3. 38S-Brett Strickler[14]; 4. 11P-Brent Shearer[11]; 5. 38-Jordan Strickler[5]; 6. 98-James Roselli[10]; 7. 9-Gordon Senft III[7]; 8. 11H-Talan Haas[9]; 9. 18J-JT Ferry[16]; 10. 55S-Alyson Dietz[13]; 11. 4W-Kasey Weaver[15]; 12. 6-Cole Knopp[8]; 13. (DNF) 76-Michael Smith[6]; 14. (DNF) 45S-Samuel Miller[19]; 15. (DNS) 69K-Buddy Schweibinz; 16. (DNS) 23A-Chris Arnold; 17. (DNS) 91-Preston Lattomus; 18. (DNS) X-JJ Loss; 19. (DNS) 19M-Domenic Melair