Matt Rossi Wins USAC Southwest Feature at Canyon Speedway Park

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: April 1, 2017 – Peoria, Arizona – Canyon Speedway Park – “Showdown at Canyon”

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Bob Ream Jr. (#8 BRAT), 2. Andy Reinbold (#19 Reinbold/Underwood), 3. Landon Cling (#54 Cling), 4. Mike Martin (#16 Martin), 5. R.J. Johnson (#51 Martin), 6. Bobby Marcum (#80 Marcum), 7. Dalton Gabbard (#77 Gabbard), 8. Mason Keefer (#7 Keefer), 9. Matt Lundy (#98 Lundy). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Matt Rossi (#02 Rossi), 2. Michael Curtis (#11C Turner/Wheeler), 3. Bruce St. James (#7K St. James), 4. Nick Auito (#27 Aiuto), 5. Jeff Lowery (#45 Lowery), 6. Tanner Grau (#34 Team AZ), 7. Cody Batten (#71B Holloway). NT

THIRD HEAT: (8 laps) 1. Chris Bonneau (#78 Bonneau), 2. Tye Mihocko (#5 Mihocko), 3. Charles Davis Jr. (#50 Massey), 4. Shon Deskins (#20 Deskins), 5. Brent Yarnal (#29 Yarnal), 6. Dustin Cormany (#4 Price), 7. Jonas Reynolds (#0 Harland), 8. Cody Sickles (#14 Sickles). NT

ALSO AT TRACK: Ronnie Clark (#6 Clark)

FEATURE: (30 laps) 1. Matt Rossi, 2. Mike Martin, 3. Charles Davis Jr., 4. R.J. Johnson, 5. Nick Aiuto, 6. Chris Bonneau, 7. Bruce St. James, 8. Shon Deskins, 9. Dalten Gabbard, 10. Dustin Cormany, 11. Brent Yarnal, 12. Tanner Grau, 13. Matt Lundy, 14. Jeff Lowery, 15. Cody Batten, 16. Mason Keefer, 17. Cody Sickles, 18. Jonas Reynolds, 19. Bobby Marcum, 20. Bob Ream Jr., 21. Tye Mihocko, 22. Michael Curtis, 23. Landon Cling, 24. Andy Reinbold. NT

—————————-

**Lundy flipped during the first heat. Cling, Mihocko, and Reynolds flipped during the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Rossi.

HARD CHARGER: Matt Lundy (24th to 13th)

BEAVER STRIPES TOP QUALIFIER: Chris Bonneau