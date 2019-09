Reutzel Caps Off Second All Star Point Title by Winning the 4-Crown Nationals

38th 4-Crown Nationals

Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Eldora Speedway

Rossburg, OH

Saturday September 28, 2019

Qualifying:

1. 71-Gio Scelzi, 13.195

2. 87-Aaron Reutzel, 13.244

3. 99-Brady Bacon, 13.332

4. 26-Cory Eliason, 13.402

5. 11-Dale Blaney, 13.413

6. G1-Cale Thomas, 13.432

7. W20-Greg Wilson, 13.441

8. 81-Lee Jacobs, 13.471

9. 12N-Joey Saldana, 13.472

10. 13-Paul McMahan, 13.518

11. 24-Rico Abreu, 13.545

12. 70-Brock Zearfoss, 13.560

13. 67-Buddy Kofoid, 13.585

14. 99G-Skylar Gee, 13.594

15. 3C-Cale Conley, 13.597

16. 9-James McFadden, 13.615

17. 49D-Shawn Dancer, 13.663

18. 98H-Dave Blaney, 13.714

19. 33M-Mason Daniel, 13.734

20. 5T-Travis Philo, 13.758

21. J4-John Garvin Jr., 13.771

22. 45-Trevor Baker, 13.782

23. 70x-Justin Peck, 13.783

24. 41S-Dominic Scelzi, 13.784

25. 22M-Dan McCarron, 13.795

26. 2L-Landon Lalonde, 13.815

27. 97-Max Stambaugh, 13.855

28. 20B-Cody Bova, 13.897

29. 40-George Hobaugh, 13.905

30. 59N-Bryan Nuckles, 13.906

31. 23-Stuart Brubaker, 13.913

32. K4-Chad Kemenah, 13.944

33. 2C-Wayne Johnson, 13.998

34. 71M-Paul May, 14.005

35. 35-Zach Hampton, 14.027

36. 70M-Henry Malcuit, 14.039

37. O7-Gerard McIntyre, 14.060

38. 21N-Frankie Nervo, 14.065

39. 9J-Dean Jacobs, 14.085

40. 16C-Ricky Peterson, 14.095

41. 4X-Bradley Ashford, 14.158

Heat Race #1 (8 Laps)

1. W20 – Greg Wilson

2. G1 – Cale Thomas

3. 71 – Gio Scelzi

4. 99 – Brady Bacon

5. 81 – Lee Jacobs

6. 9J – Dean Jacobs

7. J4 – John Garvin

8. 4X – Bradley Ashford

9. 70X – Justin Peck

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8 Laps):

1. 3C – Cale Conley

2. 87 – Aaron Reutzel

3. 24 – Rico Abreu

4. 33M – Mason Daniel

5. 21N – Frankie Nervo

6. 16C – Ricky Peterson

7. 23 – Stuart Brubaker

8. 35 – Zach Hampton

9. 99G – Skylar Gee

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 Laps):

1. 9 – James McFadden

2. 11 – Dale Blaney

3. 49D – Shawn Dancer

4. 13 – Paul McMahan

5. 5T – Travis Philo

6. 97 – Max Stambaugh

7. 22M – Dan McCarron

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (8 Laps):

1. 67 – Buddy Kofoid

2. K4- Chad Kemenah

3. 45 – Trevor Baker

4. 98H – Dave Blaney

5. 20B – Cody Bova

6. 59N – Bryan Nuckles

7. 71M – Paul May

8. 70M – Henry Malcuit

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (8 Laps):

1. 70 – Brock Zearfoss

2. 26 – Cory Eliason

3. 12N – Joey Saldana

4. 41S – Dominic Scelzi

5. 2C – Wayne Johnson

6. 2L – Landon Lalonde

7. 40 – Geroge Hobaugh

8. 07 – Gerard McIntyre

(First four finishers transferred to the A-Main)

Dash #1 (4 Laps):

1. 3C – Cale Conley

2. 71 – Gio Scelzi

3. 11 – Dale Blaney

4. 9 – James McFadden

5. W20 – Greg Wilson

6. 70 – Brock Zearfoss

(Finish determined starting positions of the inside six rows of the A-Main)

Dash #2 (4 Laps):

1. G1 – Cale Thomas

2. 26 – Cory Eliason

3. 87 – Aaron Reutzel

4. 67 – Buddy Kofoid

5. K4 – Chad Kemenah

6. 99 – Brady Bacon

(Finish determined starting positions of the outside six rows of the A-Main)

B-Main (12 Laps):

1. 81 – Lee Jacobs

2. 99 – Skylar Gee

3. 2C – Wayne Johnson

4. 5T – Travis Philo

5. 9J – Dean Jacobs

6. 2L – Landon Lalonde

7. 97 – Max Stambaugh

8. 21N – Frankie Nervo

9. 22M – Dan McCarron

10. O7 – Gerard McIntyre

11. 71M – Paul May

12. 40 – George Hobaugh

13. 59N – Bryan Nuckles

14. 23 – Stuart Brubaker

15. 35 – Zach Hampton

16. 70M – Henry Malcuit

17. 4X – Bradley Ashford

18. 20B – Cody Bova

19. 16C – Ricky Peterson

(First four finishers transferred to the A-Main)

Feature (25 Laps):

1. 87 – Aaron Reutzel

2. 26 – Cory Eliason

3. 71 – Gio Sclezi

4. 67 – Buddy Kofoid

5. 11 – Dale Blaney

6. W20 – Greg Wilson

7. 3C – Cale Conley

8. K4 – Chad Kemenah

9. 24 – Rico Abreu

10. 9 – James McFadden

11. 99B – Brady Bacon

12. 70 – Brock Zearfoss

13. 33M – Mason Daneil

14. 13 – Paul McMahan

15. 98H – Dave Blaney

16. 12N – Joey Saldana

17. 81 – Lee Jacobs

18. 5T – Travis Philo

19. 41S – Dominic Scelzi

20. 2C – Wayne Johnson

21. 49D – Shawn Dancer

22. 99 – Skylar Gee

23. G1 – Cale Thomas

24. 40 – George Hobaugh

25. 45 – Trevor Baker