Feature Winners: October 17-19, 2019

Thursday October 17, 2019

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Trophy Cup – Rico Abreu

Wayne County Speedway – Wayne City, IL – USA – USAC National Midget Championship – Jason Leffler Memorial – Tyler Courtney

Friday October 18, 2019

Ace Speedway – Elon, NC – USA – Must See Racing – Rodney Cook Classic – Jimmy McCune

Ace Speedway – Elon, NC – USA – USAC Speed2 Eastern Midget Series – Jessica Bean

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Cole Duncan

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – PA Sprint Series – Landon Price

Chatham Speedway – Chatham , LA – USA – United Sprint Car Series – Tony Stewart

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – ASCS National Tour / ASCS Lone Star Region – Winter Nationals – Sam Hafertepe Jr.

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – John Carney II

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – Indiana RaceSaver Sprint Cars – Thomas Meseraull

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Justin Grant

Lakeside Speedway – Kansas City, KS – USA – World of Outlaws – Donny Schatz

Outlaw Speedway – Dundee, NY – USA – Empire Super Sprints / Patriot Sprint Tour – Dutch Hoag Nationals – Lucas Wolfe

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Trophy Cup – Rico Abreu

Saturday October 19, 2019

81 Speedway – Park City, KS – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jeremy Campbell

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Southern United Sprints – Trey Schmidt

Ace Speedway – Altamahaw, NC – USA – USAC Speed2 Eastern Midget Series – Jessica Bean

Ace Speedway – Elon, NC – USA – Must See Racing – Rodney Cook Classic – Brian Gerster

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Steven Lines

Brockville Ontario Speedway – Brockville, ONT – USA – Empire Super Sprints – Fall Nationals – Steve Poirier

Caney Valley Speedway – Caney, KS – USA – Oil Capital Racing Series – Mickey Walker

Chatham Speedway – Chatham , LA – USA – United Sprint Car Series – Mark Smith

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – ASCS National Tour / ASCS Lone Star Region – Winter Nationals – Roger Crockett

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Sam Hafertepe Jr.

El Paso Country Raceway – Calhan, CO – USA – POWRi Warrior Sprint Series – Ryan Oerter

Grandview Speedway – Bechtelsville, PA – USA – Mid-Atlantic Sprint Series – Kevin Nagy

Heartland Raceway – Moama, NSW – AU – Sprintcar Racing Association of Victoria – Grant Anderson

I-30 Speedway – Little Rock, AR – USA – POWRi National Midget League / POWRi West Midget League – Jesse Cowell

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – World of Outlaws – David Gravel

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jack Potter

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – DIRTcar Round Up Steel Stampede – Zach Morrow

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 305 Sprint Cars – DIRTcar Round Up Steel Stampede – Greg Dobrosky

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – DIRTcar Round Up Steel Stampede – Chad Kemenah

Murray Bridge Speedway – Murray Bridge, SA – AU – Winged 410 Sprint Cars – Matt Egel

Murray Bridge Speedway – Murray Bridge, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Brett Ireland

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – PA Sprint Series – Open Wheel Madness – Garrett Bard

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – United Racing Club – Open Wheel Madness – Brock Zearfoss

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Open Wheel Madness – T.J. Stutts

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Trophy Cup – Rico Abreu

Tri-State Speedway – Haubstaudt, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Kyle Cummins

Tri-State Speedway – Haubstaudt, IN – USA – USAC National Midget Championship – Jason McDougal

Valvoline Raceway – Granville, NSW – AU – Midget Cars – Matthew Jackson

Valvoline Raceway – Granville, NSW – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Jamie Veal

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Focus Midgets – Tyler Slay

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Sr. Sprints – Wally Pankratz

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – VRA Sprint Cars – Trent Williams