Wilkins and Sussex Win Features at Arizona Speedway

QUEEN CREEK, AZ (October 3, 2020) — Eric Wilkins and Stevie Sussex won features on Saturday at Arizona Speedway with the ASCS Southwest and Desert Sprint Car Series respectively. Wilkins topped Colton Hardy and Lorne Wofford while Wilkins outran Dustin Burkhart and Ronald Webster.

ASCS Southwest Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 8-Eric Wilkins[1]

2. 41-Colton Hardy[3]

3. 115-Nick Parker[2]

4. 57-Jayme Barnes[6]

5. 19AZ-Hayden Reinbold[5]

6. 13-Glen Brace[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2-Alex Pettas[1]

2. 01-Gary Taylor[2]

3. 14-Cody Sickles[6]

4. 5H-Rocky Silva[5]

5. 7C-Mark Clark[3]

6. 7-Mason Keefer[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 18-Lorne Wofford[1]

2. 19-Wes Wolford[4]

3. 75X-JT Imperial[6]

4. 116-Vance Wofford[3]

5. 3V-Jim Vanzant[2]

6. 8AZ-Jordan Stetson[5]

A-Main (25 Laps)

1. 8-Eric Wilkins[3]

2. 41-Colton Hardy[8]

3. 18-Lorne Wofford[6]

4. 19-Wes Wolford[4]

5. 01-Gary Taylor[5]

6. 116-Vance Wofford[12]

7. 2-Alex Pettas[7]

8. 7-Mason Keefer[18]

9. 5H-Rocky Silva[11]

10. 14-Cody Sickles[1]

11. 19AZ-Hayden Reinbold[13]

12. 13-Glen Brace[16]

13. 3V-Jim Vanzant[15]

14. 75X-JT Imperial[2]

15. 7C-Mark Clark[14]

16. 57-Jayme Barnes[9]

17. 115-Nick Parker[10]

DNS: 8AZ-Jordan Stetson

ASCS Desert Non-Wing Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 51-Ronald Webster[1]

2. 3-Pete Yerkovich[2]

3. 2-Joshua Shipley[6]

4. 76-Jesse Stonecipher[5]

5. 88-Philip Deeney[4]

6. 7OH-Bryan Ledbetter Jr[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12-Stevie Sussex[4]

2. 25AZ-Rick Shuman[3]

3. 34AZ-Dustin Burkhart[6]

4. 3M-Tyler Most[5]

5. 7X-Ryan Murphy[1]

6. 72-AJ Hernandez[2]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 9X-Randy Nelson[2]

2. 0-Jonas Reynolds[1]

3. 17-Joe Scheopner[4]

4. 22G-Aaron Jones[3]

5. 3K-Patrick Krob[5]

DNS: 9-John Shelton

A-Main (25 Laps)

1. 12-Stevie Sussex[3]

2. 34AZ-Dustin Burkhart[4]

3. 51-Ronald Webster[5]

4. 3M-Tyler Most[11]

5. 9X-Randy Nelson[1]

6. 0-Jonas Reynolds[7]

7. 7X-Ryan Murphy[15]

8. 17-Joe Scheopner[9]

9. 72-AJ Hernandez[17]

10. 7OH-Bryan Ledbetter Jr[16]

11. 25AZ-Rick Shuman[8]

12. 3K-Patrick Krob[13]

13. 88-Philip Deeney[14]

14. 22G-Aaron Jones[12]

15. 2-Joshua Shipley[2]

16. 3-Pete Yerkovich[6]

17. 76-Jesse Stonecipher[10]

DNS: 9-John Shelton