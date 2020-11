Stenhouse Wins Battle at the Beach Preliminary Feature

From Pete Walton

MILTON, FL (November 13, 2020) — Ricky Stenhouse, Jr. won the opening night feature during the “Battle at the Beach” Friday with the United Sprint Car Series using a last lap pass of Hayden Campbell for the victory. Campbell, Derek Hagar, Mark Smith and Conner Leoffler completed the top five.

United Sprint Car Series

Battle at the Beach

Southern Raceway

Milton, Florida

Friday November 13, 2020

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4M-Michael Miller[2]

2. 5C-Hayden Campbell[4]

3. 44-Ronny Howard[1]

4. 14M-Michael Magic[3]

5. 52-Tristan Lee[6]

6. 7E-Eric Gunderson[5]

7. 97-Dale Day[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 28M-Conner Morrell[2]

2. 24-Terry McCarl[1]

3. M1-Mark Smith[4]

4. 16B-Zane Devault[3]

5. 47-Dale Howard[6]

6. 29-Kyle Amerson[7]

7. 13-Chase Howard[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 18J-RJ Jacobs[2]

2. 22-Connor Leoffler[1]

3. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[5]

4. 4-Danny Smith[6]

5. 88N-Frank Neill[3]

6. 20-Jim Shuster[7]

7. 49-Mallie Shuster[4]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 5-Justin Barger[1]

2. 9JR-Derek Hagar[5]

3. 10-Terry Gray[3]

4. 43-Terry Witherspoon[6]

5. 28-Jeff Willingham[7]

6. 07-Brandon Taylor[2]

DNS: 88-Brandon Blenden

Dash (6 Laps)

1. 5C-Hayden Campbell[1]

2. 4-Danny Smith[2]

3. 22-Connor Leoffler[4]

4. 29-Kyle Amerson[6]

5. 5-Justin Barger[5]

6. 10-Terry Gray[3]

B Main (12 Laps)

1. 16B-Zane Devault[2]

2. 47-Dale Howard[4]

3. 29-Kyle Amerson[6]

4. 14M-Michael Magic[1]

5. 13-Chase Howard[12]

6. 20-Jim Shuster[7]

7. 49-Mallie Shuster[13]

8. 88N-Frank Neill[8]

9. 28-Jeff Willingham[5]

10. 7E-Eric Gunderson[9]

11. 52-Tristan Lee[3]

12. 97-Dale Day[11]

DNS: 07-Brandon Taylor

DNS: 88-Brandon Blenden

Feature (25 Laps)

1. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[7]

2. 5C-Hayden Campbell[1]

3. 9JR-Derek Hagar[5]

4. M1-Mark Smith[10]

5. 22-Connor Leoffler[9]

6. 18J-RJ Jacobs[2]

7. 24-Terry McCarl[8]

8. 4M-Michael Miller[4]

9. 4-Danny Smith[11]

10. 47-Dale Howard[16]

11. 16B-Zane Devault[15]

12. 43-Terry Witherspoon[13]

13. 13-Chase Howard[19]

14. 49-Mallie Shuster[21]

15. 88N-Frank Neill[22]

16. 20-Jim Shuster[20]

17. 28-Jeff Willingham[23]

18. 5-Justin Barger[6]

19. 14M-Michael Magic[18]

20. 10-Terry Gray[12]

21. 44-Ronny Howard[14]

22. 28M-Conner Morrell[3]

23. 29-Kyle Amerson[17]