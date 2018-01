Tatnell Wins Opening Night of the 2018 Grand Annual Sprintcar Classic

WARRNAMBOOL, Au. (Januay 19, 2018) — Brooke Tatnell picked up the opening night feature victory of the 2018 Grand Annual Sprintcar Classsic on Friday night at Premier Speedway. Kerry Madsen, Luke Dillon, Ryan Jones, and Corey McCullagh rounded out the top five.

Grand Annual Sprintcar Classic

Premier Speedway

Warrnambool, AU

Friday January 19, 2018

Feature: 1. V55 – Brooke Tatnell, 2. A1 – Kerry Madsen, 3. S81 – Luke Dillon, 4. S63 – Ryan Jones, 5. V90 – Corey McCullagh, 6. V3 – Shaun Dobson, 7. S20 – Glen Sutherland, 8. V67 – Luke Walker, 9. W12 – Daniel Harding, 10. Q37 – Geoff Ensign, 11. W2 – Jamie Veal, 12. V68 – Brett Milburn, 13. V5 – Max Dumesny, 14. T7 – Tim Hutchins, 15. V72 – Jacob Smith, 16. V19 – Daniel Newnham, 17. V40 – Rusty Hickman, 18. V47 – Tim Rankin, 19. S78 – Keke Falland, 20. VA6 – Tim Kaeding, 21. Q7 – Robbie Farr, 22. USA24 – Terry McCarl, 23. V2 – Domain Ramsey, 24. Q83 – David Murcott.