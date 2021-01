Zearfoss Wins at Ellenbrook Speedway

BULLSBROOK, WA (January 2, 2021) — Brock Zearfoss started off the new year in victory lane with the Maddington Toyota Sprint Car Series Saturday at Ellenbrook Speedway. Zearfoss led all 30-laps in route to the victory over Robbie Farr, Jason Kendrick, Brad Maiolo, and Dayne Kingshott.

Maddington Toyota Sprintcar Series

Ellenbrook Speedway

Bullsbrook, Western Australia

Saturday January 2, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. USA95-Brock Zearfoss, 14.771

2. 79-Kris Coyle, 15.025

3. USA1-Lynton Jeffrey, 15.170

4. 11-Jason Kendrick, 15.207

5. 60-Kaiden Manders, 15.219

6. 96s-Scott Bogucki, 15.362

7. V14-Robbie Farr, 15.424

8. 80-James Inglis, 15.450

9. 3-Callum Williamson, 15.466

10. 9-AJ Nash, 15.524

11. 77-Brad Maiolo, 15.548

12. 2-Dayne Kingshott, 15.571

13. 41-Daniel Harding, 15.572

14. 26-David Priolo, 15.582

15. 8-Andrew Priolo, 15.702

16. 25-Taylor Milling, 15.739

17. 14-Jason Pryde, 15.783

18. 83-Daniel Hartigan, 16.057

19. 18-Trevor Jolly, 16.605

20. 17wx-George Eaton, 16.608

Heat Race #1:

1. 60-Kaiden Manders

2. USA95-Brock Zearfoss

3. USA1-Lynton Jeffrey

4. 79-Kris Coyle

5. 80-James Inglis

6. 41-Daniel Harding

7. 9-AJ Nash

8. 26-David Priolo

9. 96s-Scott Bogucki

10. 17wx-George Eaton

Heat Race #2:

1. 3-Callum Williamson

2. V14-Robbie Farr

3. 11-Jason Kendrick

4. 77-Brad Maiolo

5. 2-Dayne Kingshott

6. 8-Andrew Priolo

7. 14-Jason Pryde

8. 25-Taylor Milling

9. 83-Daniel Hartigan

10. 18-Trevor Jolly

Dash #1:

1. USA95-Brock Zearfoss

2. 3-Callum Williamson

3. 8-Andrew Priolo

4. 60-Kaiden Manders

5. 2-Dayne Kingshott

6. USA1-Lynton Jeffrey

7. 9-AJ Nash

8. 25-Taylor Milling

Dash #2:

1. V14-Robbie Farr

2. 11-Jason Kendrick

3. 77-Brad Maiolo

4. 96s-Scott Bogucki

5. 80-James Inglis

6. 14-Jason Pryde

7. 79-Kris Coyle

8. 41-Daniel Harding

A-Main:

1. USA95-Brock Zearfoss

2. V14-Robbie Farr

3. 11-Jason Kendrick

4. 60-Kaiden Manders

5. 25-Taylor Milling

6. USA1-Lynton Jeffrey

7. 8-Andrew Priolo

8. 9-AJ Nash

9. 80-James Inglis

10. 79-Kris Coyle

11. 2-Dayne Kingshott

12. 41-Daniel Harding

13. 18-Trevor Jolly

14. 26-David Priolo

15. 96s-Scott Bogucki

16. 17wx-George Eaton

17. 83-Daniel Hartigan

18. 77-Brad Maiolo

19. 3-Callum Williamson

DQ. 14-Jason Pryde