McFadden wins “Fifty for 50” Finale at Warrnambool

WARRNAMBOOL, VIC (January 23, 2021) — James McFadden led a sweep of the podium by Warrnambool natives during the “Fifth to 50” finale Saturday at Premier Speedway. McFadden led all 50 laps in route to the victory over Jamie Veal and Darren Mollenoyux.

Fifty for 50

Premier Speedway

Warrnambool, Victoria

Saturday January 23, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. V3-Darren Mollenoyux, 11.658

2. S20-Glen Sutherland, 11.692

3. V90-Corey McCullagh, 11.766

4. T22-Jock Goodyer, 11.801

5. S97-David Murcott, 11.821

6. V68-Brett Milburn, 11.894

7. S37-Terry Kelly, 11.905

8. NQ7-Lachie McHugh, 11.939

9. V20-Brayden Cooley, 11.996

10. V84-Brad Warren, 12.015

11. S52-Mat Egel, 12.061

12. N47-Marcus Dumesny, 12.091

13. V98-Peter Doukas, 12.101

14. NT25-Jye OKeeffe, 12.107

15. A1-Jamie Veal, 12.285

16. S11-Scott Enderl, 12.330

17. V2-Domain Ramsay, 12.348

18. S27-Daniel Pestka, 12.357

19. S63-Ryan Jones, 12.391

20. W17-James McFadden, 12.428

21. V8-Bobby Daly, 12.470

22. V48-Adam King, 12.525

23. V70-John Vogels, 12.533

24. V37-Grant Anderson, 12.539

25. V77-Brayden Parr, 12.615

26. S3-Ben Morris, 12.635

27. S38-Lachlan McDonough, 12.635

28. S19-Bradley Keller, 12.636

29. S16-Joel Heinrich, 12.644

30. V60-Jordyn Charge, 12.706

31. T62-Tate Frost, 12.708

32. V72-Jacob Smith, 12.717

33. D7-Matthew Reed, 12.739

34. V27-Ross Jarred, 12.761

35. N53-Jessie Attard, 12.775

36. V93-Travis Millar, 12.778

37. V28-Andrew Hughes, 12.793

38. S13-Brock Hallett, 12.823

39. V88-Robbie Farr, 12.858

40. V25-Jack Lee, 12.873

41. V12-Kristy Ellis, 12.969

42. VA75-David Donegan, 13.050

43. S4-Lisa Walker, 13.077

44. V44-Tim Van Ginneken, 13.164

45. V17-Dennis Jones, 13.180

46. V32-Stephen Spark, 13.224

47. VA88-Grant Stansfield, 13.259

48. V64-David Aldersley, 13.321

49. V6-Cameron Waters, 13.324

50. VA47-Ben Morrison, 13.357

51. V21-Ben Micallef, 13.407

52. VA11-Phil Micallef, 13.416

53. N36-Eddie Lumbar, 13.451

54. V57-Troy Hose, 13.459

55. VA22-Leigh Mugavin, 13.593

56. VA37-Darryl Atkinson, 14.425

1. VA75-David Donegan

2. V57-Troy Hose

3. VA37-Darryl Atkinson

4. VA11-Phil Micallef

5. V28-Andrew Hughes

6. VA47-Ben Morrison

1. V90-Corey McCullagh

2. V3-Darren Mollenoyux

3. S20-Glen Sutherland

4. S97-David Murcott

5. V68-Brett Milburn

6. V84-Brad Warren

7. NT25-Jye OKeeffe

8. V98-Peter Doukas

9. S11-Scott Enderl

10. S37-Terry Kelly

1. N47-Marcus Dumesny

2. T22-Jock Goodyer

3. S27-Daniel Pestka

4. S63-Ryan Jones

5. S3-Ben Morris

6. V20-Brayden Cooley

7. V48-Adam King

8. S16-Joel Heinrich

9. V93-Travis Millar

10. T62-Tate Frost

1. V77-Brayden Parr

2. NQ7-Lachie McHugh

3. V8-Bobby Daly

4. S13-Brock Hallett

5. D7-Matthew Reed

6. N53-Jessie Attard

7. V44-Tim Van Ginneken

8. V12-Kristy Ellis

9. V17-Dennis Jones

10. V6-Cameron Waters

1. A1-Jamie Veal

2. V70-John Vogels

3. S52-Mat Egel

4. V88-Robbie Farr

5. S38-Lachlan McDonough

6. VA88-Grant Stansfield

7. V27-Ross Jarred

8. VA22-Leigh Mugavin

9. V64-David Aldersley

DNF: V60-Jordyn Charge

1. W17-James McFadden

2. V37-Grant Anderson

3. V2-Domain Ramsay

4. S19-Bradley Keller

5. V72-Jacob Smith

6. S4-Lisa Walker

7. V25-Jack Lee

8. V32-Stephen Spark

9. N36-Eddie Lumbar

10. V21-Ben Micallef

1. V2-Domain Ramsay

2. NQ7-Lachie McHugh

3. S52-Mat Egel

4. S97-David Murcott

5. T22-Jock Goodyer

6. S20-Glen Sutherland

1. W17-James McFadden

2. N47-Marcus Dumesny

3. V90-Corey McCullagh

4. A1-Jamie Veal

5. V3-Darren Mollenoyux

6. NQ7-Lachie McHugh

7. V2-Domain Ramsay

8. V77-Brayden Parr

1. V98-Peter Doukas

2. S16-Joel Heinrich

3. V12-Kristy Ellis

4. S11-Scott Enderl

5. V32-Stephen Spark

6. VA22-Leigh Mugavin

7. T62-Tate Frost

8. V93-Travis Millar

9. N36-Eddie Lumbar

10. S37-Terry Kelly

11. V17-Dennis Jones

12. V6-Cameron Waters

13. V21-Ben Micallef

14. VA75-David Donegan

15. V28-Andrew Hughes

16. VA11-Phil Micallef

17. VA47-Ben Morrison

18. VA37-Darryl Atkinson

19. V57-Troy Hose

20. V64-David Aldersley

1. V68-Brett Milburn

2. V72-Jacob Smith

3. D7-Matthew Reed

4. N53-Jessie Attard

5. S38-Lachlan McDonough

6. S4-Lisa Walker

7. V25-Jack Lee

8. S3-Ben Morris

9. VA88-Grant Stansfield

10. V98-Peter Doukas

11. V44-Tim Van Ginneken

12. S16-Joel Heinrich

13. V48-Adam King

14. V27-Ross Jarred

15. V32-Stephen Spark

16. V20-Brayden Cooley

17. NT25-Jye OKeeffe

18. V84-Brad Warren

19. V12-Kristy Ellis

20. S11-Scott Enderl

1. W17-James McFadden

2. A1-Jamie Veal

3. V3-Darren Mollenoyux

4. N47-Marcus Dumesny

5. T22-Jock Goodyer

6. V90-Corey McCullagh

7. S27-Daniel Pestka

8. S63-Ryan Jones

9. S97-David Murcott

10. V88-Robbie Farr

11. S20-Glen Sutherland

12. S19-Bradley Keller

13. V70-John Vogels

14. V8-Bobby Daly

15. V68-Brett Milburn

16. V2-Domain Ramsay

17. S13-Brock Hallett

18. V37-Grant Anderson

19. NQ7-Lachie McHugh

20. D7-Matthew Reed

21. S52-Mat Egel

22. N53-Jessie Attard

23. V72-Jacob Smith