R.J. Johnson Wins at Central Arizona Speedway

CASA GRANDE, AZ (February 6, 2021) — R.J. Johnson from Phoenix, Arizona won the CAS Sprint Car feature Saturday night at Central Arizona Speedway. The victory was Johnson’s first of the 2021 season. Charles Davis Jr, Zachary Madrid, Joe Stornetta Jr, and Nick Parker rounded out the top five.

Central Arizona Speedway

Casa Grande, Arizona

Saturday February 6, 2021

CAS Sprint Cars

Heat Race #1

1. 47-Charles Davis Jr

2. 98-Matt Lundy

3. 68-Colton Maroney

4. 0-Jonas Reynolds

5. 7W-Wayne Siddle

6. 10-Eugene Thomas

Heat Race #2

1. 115-Nick Parker

2. 45AZ-Joe Stornetta Jr

3. 11C-Michael Curtis

4. 3V-Jim Vanzant

5. 4X-Jeff Dyer

6. 6-Logan Calderwood

Heat Race #3

1. 51-R.J. Johnson

2. 15M-Zachary Madrid

3. 29-Dustin Cormany

4. 87-BJ Fernandez III

5. 1S-Nathan Schank

6. 4-Tuesday Calderwood

A-Main

1. 51-R.J. Johnson

2. 47-Charles Davis Jr

3. 15M-Zachary Madrid

4. 45AZ-Joe Stornetta Jr

5. 115-Nick Parker

6. 6-Logan Calderwood

7. 29-Dustin Cormany

8. 1S-Nathan Schank

9. 0-Jonas Reynolds

10. 11C-Michael Curtis

11. 98-Matt Lundy

12. 4X-Jeff Dyer

13. 4-Tuesday Calderwood

14. 3V-Jim Vanzant

15. 87-BJ Fernandez III

16. 68-Colton Maroney

17. 7W-Wayne Siddle

18. 10-Eugene Thomas