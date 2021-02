Pickens Picks Up Two Victories at Western Springs

AUCKLAND, NZ (February 13, 2021) — Michael Pickens scored two more victories on Saturday at Western Springs Speedway by winning the main events in both the midget and sprint car class. Pickens now stands at five victories for the 2021 season.

Western Springs Speedway

Auckland, New Zealand

Saturday February 13, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 10A-Brad Mosen

2. 17A-Ryan Baker

3. 22A-James Earl

4. 12A-Morgan McHugh

5. 85A-Ben Cometti

6. 15A-Carl Worboys

7. 67A-Breyton Davison

8. 33A-James Cossey

9. 7M-Travis Buckley

10. 18A-Brett Jnr Morris

11. 98A-Ryan O’Connor

12. 99A-Nathan Howard

13. 46A-Craig Jeffries

14. 78A-Kent Palmer

15. 25M-Aaron Hodgson

16. 43A-Matt Watson

17. 1NZ-Michael Pickens

Heat Race #2:

1. 1NZ-Michael Pickens

2. 98A-Ryan O’Connor

3. 33A-James Cossey

4. 17A-Ryan Baker

5. 99A-Nathan Howard

6. 12A-Morgan McHugh

7. 18A-Brett Jnr Morris

8. 10A-Brad Mosen

9. 22A-James Earl

10. 25M-Aaron Hodgson

11. 46A-Craig Jeffries

12. 85A-Ben Cometti

13. 67A-Breyton Davison

14. 43A-Matt Watson

15. 7M-Travis Buckley

16. 78A-Kent Palmer

17. 15A-Carl Worboys

A-Dash:

1. 17A-Ryan Baker

2. 10A-Brad Mosen

3. 12A-Morgan McHugh

4. 33A-James Cossey

5. 22A-James Earl

6. 99A-Nathan Howard

7. 98A-Ryan O’Connor

8. 18A-Brett Jnr Morris

A-Main:

1. 1NZ-Michael Pickens

2. 10A-Brad Mosen

3. 17A-Ryan Baker

4. 22A-James Earl

5. 7M-Travis Buckley

6. 99A-Nathan Howard

7. 85A-Ben Cometti

8. 25M-Aaron Hodgson

9. 43A-Matt Watson

10. 12A-Morgan McHugh

11. 78A-Kent Palmer

12. 98A-Ryan O’Connor

13. 67A-Breyton Davison

14. 33A-James Cossey

15. 15A-Carl Worboys

16. 46A-Craig Jeffries

Midget Cars

Heat Race #1:

1. 2NZ-Jonathan Allard

2. 78A-Daniel Eggleton

3. 71A-Jamie McDonald

4. 23A-Adam Child

5. 92A-Chris Kernohan

6. 76A-Steve Smith

7. 84P-Dean Cooper

8. 11A-Raymond Griffin

9. 7M-Travis Buckley

10. 17H-Glen Mitchell

11. 62A-Dave Witton

Heat Race #2:

1. 71A-Jamie McDonald

2. 7M-Travis Buckley

3. 1NZ-Michael Pickens

4. 98M-Ryan O’Connor

5. 21A-Kerry Brocas

6. 11A-Raymond Griffin

7. 23A-Adam Child

8. 78A-Daniel Eggleton

9. 76A-Steve Smith

10. 7A-Dion Kendall

11. 35A-Rob Vazey

Heat Race #3:

1. 1NZ-Michael Pickens

2. 2NZ-Jonathan Allard

3. 98M-Ryan O’Connor

4. 7A-Dion Kendall

5. 35A-Rob Vazey

6. 92A-Chris Kernohan

7. 62A-Dave Witton

8. 17H-Glen Mitchell

DNS: 84P-Dean Cooper

DNS: 21A-Kerry Brocas

Feature:

1. 1NZ-Michael Pickens

2. 71A-Jamie McDonald

3. 92A-Chris Kernohan

4. 98M-Ryan O’Connor

5. 7M-Travis Buckley

6. 76A-Steve Smith

7. 11A-Raymond Griffin

8. 2NZ-Jonathan Allard

9. 78A-Daniel Eggleton

10. 23A-Adam Child

11. 35A-Rob Vazey

12. 7A-Dion Kendall

13. 17H-Glen Mitchell

DNS: 62A-Dave Witton