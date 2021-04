A.J. Hopkins Wins at Putnamville

PUTNAMVILE, Ind. (April 17, 2021) — A.J. Hopkins topped a large field of non-wing sprint cars for the feature victory Saturday at Lincoln Park Speedway. Hopkins held off Logan Seavey and Tye Mihocko for the victory. Nate McMillin and Colten Cottle rounded out the top five.

Ethan Barrow won the 305 sprint car feature.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday April 17, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 70-Jordan Kinser

2. 24M-Nate McMillin

3. 33-Jake Scott

4. 24P-Shane Cockrum

5. 11P-Brady Short

6. 87A-Tony Helton

7. 63LK-Ted Kirkpatrick

DNS: 10G-Gabriel Gilbert

Heat Race #2

1. 5C-Colten Cottle

2. 65-Josh Cunningham

3. 52-Isaac Chapple

4. 32-Jeff Nanny

5. 0G-Kyle Shipley

6. 83-Carl Rhuebottom

7. 34-Brent Beauchamp

8. 34C-Robert Carrington

Heat Race #3

1. 14H-AJ Hopkins

2. 5T-Tye Mihocko

3. 22-Koby Barksdale

4. 22S-Brandon Spencer

5. 26T-Matt Thompson

6. 11-Aaron Davis

7. 14AJ-Davey Ray

8. 1J-William Johnson

Heat Race #4

1. 17GP-Logan Seavey

2. 20-Jake Bland

3. 53-Brayden Fox

4. 5-Jesse Vermillion

5. 6-Mario Clouser

6. 5M-Matthew McDonald

7. 27-Evan Mosley

8. 9Z-Zack Pretorius

Heat Race #5

1. 39-Matt Goodnight

2. 16B-Harley Burns

3. 73-Blake Vermillion

4. 2C-Tim Creech II

5. 77-Travis Berryhill

6. 33$-Shane O'Banion

7. 19C-Daniel Clodfelter

8. 16K-Ben Knight

B-Main #1

1. 24P-Shane Cockrum

2. 2C-Tim Creech II

3. 6-Mario Clouser

4. 9Z-Zack Pretorius

5. 22S-Brandon Spencer

6. 0G-Kyle Shipley

7. 27-Evan Mosley

8. 34C-Robert Carrington

9. 33$-Shane O'Banion

10. 87A-Tony Helton

11. 11-Aaron Davis

DNS: 34-Brent Beauchamp

DNS: 10G-Gabriel Gilbert

B-Main #2

1. 77-Travis Berryhill

2. 11P-Brady Short

3. 5-Jesse Vermillion

4. 14AJ-Davey Ray

5. 5M-Matthew McDonald

6. 26T-Matt Thompson

7. 63LK-Ted Kirkpatrick

8. 83-Carl Rhuebottom

9. 19C-Daniel Clodfelter

10. 1J-William Johnson

11. 32-Jeff Nanny

DNS: 16K-Ben Knight

A-Main

1. 14H-A.J. Hopkins

2. 17GP-Logan Seavey

3. 5T-Tye Mihocko

4. 24M-Nate McMillin

5. 5C-Colten Cottle

6. 70-Jordan Kinser

7. 24P-Shane Cockrum

8. 65-Josh Cunningham

9. 6-Mario Clouser

10. 33-Jake Scott

11. 53-Brayden Fox

12. 77-Travis Berryhill

13. 52-Isaac Chapple

14. 39-Matt Goodnight

15. 11P-Brady Short

16. 20-Jake Bland

17. 16B-Harley Burns

18. 73-Blake Vermillion

19. 2C-Tim Creech II

20. 22-Koby Barksdale

DNS: 5-Jesse Vermillion

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 15J-Jeff Wimmenauer

2. 23S-Bradley Sterrett

3. 75-Andy Bradley

4. 23X-John Paynter Jr

5. 87-Nate Franklin

6. 83-Carson Dillion

7. 50K-Kevin Champoux

DNS: 5-Tyler Miller

Heat Race #2

1. 78-Justin Clark

2. 14-Ethan Barrow

3. 3C-Ryan Tusing

4. 6S-Josh Cunningham

5. 18-Alex Nalon

6. 22H-Rod Henning

7. 39-Justin Mathews

8. 37-Bryce Norris

A-Main

1. 14-Ethan Barrow

2. 78-Justin Clark

3. 3C-Ryan Tusing

4. 75-Andy Bradley

5. 15J-Jeff Wimmenauer

6. 6S-Josh Cunningham

7. 23S-Bradley Sterrett

8. 22H-Rod Henning

9. 87-Nate Franklin

10. 18-Alex Nalon

11. 39-Justin Mathews

12. 83-Carson Dillion

13. 37-Bryce Norris

14. 23X-John Paynter Jr

DNS: 5-Tyler Miller

DNS: 50K-Kevin Champoux