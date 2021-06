Ryan Smith Two-For-Two During Western PA Speedweek

HARTFORD, Ohio (June 5, 2021) – Ryan Smith won his second consecutive main event during Western PA Speedweek Saturday at Sharon Speedway. Smith backed up his victory Friday at Lernerville Speedway by passing Carl Bowser on lap 24 of the 30 lap main event for the victory. The win was Smith’s third of the 2021 season. Bowser held on for second while A.J. Flick rounded out the podium.

Western PA Speedweek

Sharon Speedway

Hartford, Ohio

Saturday, June 5, 2021

Qualifying Group #1:

1. 6R-Ryan Smith, 15.315

2. 23-Darren Pifer, 15.521

3. 20B-Cody Bova, 15.615

4. 49H-Brad Howard, 16.105

5. 66-Ken Rossey, 16.150

6. 99-Cameron Nastasi, 16.290

7. 76-Davey Jones, 16.671

8. 901-Bob Lime, 17.047

DQ: 81-Lee Jacobs, 15.275

DQ: 21N-Frankie Nervo, 16.298

Qualifying Group #2:

1. 22-Brandon Spithaler, 15.443

2. 13-Brandon Matus, 15.529

3. 08-Dan Kuriger, 15.736

4. 19M-Landon Myers, 16.029

5. 11J-David Kalb, Jr, 16.349

6. 17-Josh Baughman, 16.558

7. 29M-Logan McCandless, 16.865

8. 80J-Kyle Colwell, 16.882

9. 47-Brett Brunkenhoefer, 17.058

10. 13B-Steve Bright, 18.072

Qualifying Group #3:

1. 5K-Adam Kekich, 15.843

2. 7K-Dan Shetler, 16.369

3. 6-Bob Felmlee, 16.371

4. 12-Darin Gallagher, 16.663

5. 27K-Jeremy Kornbau, 16.668

6. 38-Leyton Wagner, 16.833

7. 31C-Chase Metheney, 16.955

8. 70-Nick Tucker, 17.032

9. 14-Jeremy Hill, 17.485

Qualifying Group #4:

1. 40-George Hobaugh, 16.021

2. 2-A.J. Flick, 16.035

3. 11-Carl Bowser, 16.287

4. 42-Sye Lynch, 16.367

5. 23J-Jack Sodeman, Jr, 16.386

6. 29-Michael Bauer, 16.664

7. 33-Brent Matus, 16.976

8. 55s-Matt Sherlock, 17.771

9. 4w-Eric L. Williams, 17.921

Heat Race #1:

1. 6R-Ryan Smith

2. 49H-Brad Howard

3. 23-Darren Pifer

4. 20B-Cody Bova

5. 81-Lee Jacobs

6. 99-Cameron Nastasi

7. 901-Bob Lime

8. 21N-Frankie Nervo

9. 66-Ken Rossey

10. 76-Davey Jones

Heat Race #2:

1. 08-Dan Kuriger

2. 22-Brandon Spithaler

3. 13-Brandon Matus

4. 19M-Landon Myers

5. 17-Josh Baughman

6. 80J-Kyle Colwell

7. 11J-David Kalb, Jr

8. 47-Brett Brunkenhoefer

9. 13B-Steve Bright

10. 29M-Logan McCandless

Heat Race #3:

1. 6-Bob Felmlee

2. 12-Darin Gallagher

3. 5K-Adam Kekich

4. 7K-Dan Shetler

5. 38-Leyton Wagner

6. 70-Nick Tucker

7. 31C-Chase Metheney

8. 14-Jeremy Hill

DNS: 27K-Jeremy Kornbau

Heat Race #4:

1. 11-Carl Bowser

2. 2-A.J. Flick

3. 23J-Jack Sodeman, Jr

4. 29-Michael Bauer

5. 42-Sye Lynch

6. 33-Brent Matus

7. 55s-Matt Sherlock

8. 4w-Eric L. Williams

9. 40-George Hobaugh

B-Main #1:

1. 80J-Kyle Colwell

2. 11J-David Kalb, Jr

3. 99-Cameron Nastasi

4. 47-Brett Brunkenhoefer

5. 66-Ken Rossey

6. 21N-Frankie Nervo

7. 901-Bob Lime

8. 76-Davey Jones

9. 13B-Steve Bright

10. 29M-Logan McCandless

B-Main #2:

1. 40-George Hobaugh

2. 33-Brent Matus

3. 70-Nick Tucker

4. 55s-Matt Sherlock

5. 31C-Chase Metheney

6. 4w-Eric L. Williams

7. 14-Jeremy Hill

DNS: 27K-Jeremy Kornbau

A-Main:

1. 6R-Ryan Smith

2. 11-Carl Bowser

3. 2-A.J. Flick

4. 08-Dan Kuriger

5. 49H-Brad Howard

6. 12-Darin Gallagher

7. 13-Brandon Matus

8. 6-Bob Felmlee

9. 7K-Dan Shetler

10. 42-Sye Lynch

11. 40-George Hobaugh

12. 5K-Adam Kekich

13. 17-Josh Baughman

14. 23-Darren Pifer

15. 19M-Landon Myers

16. 29-Michael Bauer

17. 11J-David Kalb, Jr

18. 33-Brent Matus

19. 38-Leyton Wagner

20. 80J-Kyle Colwell

21. 81-Lee Jacobs

22. 23J-Jack Sodeman, Jr

23. 22-Brandon Spithaler

24. 20B-Cody Bova