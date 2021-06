Justin Sanders Continues Winning Ways at Ocean Speedway

WATSONVILLE, Calif. (June 18, 2021) — Justin Sanders won the winged 360 Sprint Car feature Friday night at Ocean Speedway. Mitchell Faccinto, Bud Kaeding, Jake Andreotti, and Kurt Nelson rounded out the top five.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, June 18, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 88A-Joey Ancona, 11.350[11]

2. 37-Mitchell Faccinto, 11.371[5]

3. 16A-Justin Sanders, 11.386[2]

4. 69-Bud Kaeding, 11.399[3]

5. 72W-Kurt Nelson, 11.519[21]

6. 2-JJ Ringo, 11.563[24]

7. 7P-Jake Andreotti, 11.582[19]

8. 7Z-Zane Blanchard, 11.626[26]

9. 28-Michael Pombo, 11.628[23]

10. 8-Jeremy Chisum, 11.671[13]

11. 61-Travis Labat, 11.680[1]

12. 88-Koen Shaw, 11.683[15]

13. 4-Burt Foland Jr, 11.703[8]

14. 3M-Adam Kaeding, 11.727[22]

15. 33H-Eric Humphries, 11.735[10]

16. 25Z-Jason Chisum, 11.745[9]

17. 11-Dominic Gorden, 11.761[6]

18. 98-Bryce Eames, 11.840[25]

19. 72S-Bradley Dillard, 11.885[16]

20. 72JR-Chris Nelson, 11.895[27]

21. 87-Ashlyn Rodriguez, 11.897[17]

22. 5D-Connor Danell, 11.948[4]

23. 58-Jerry Bonnema, 11.974[18]

24. 6D-Josh Chisum, 12.033[14]

25. 07-Richard Fajardo, 12.049[7]

26. 12-Jimmy Christian, 12.129[20]

DNS: 3T-Nick Ringo, 12.129

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7P-Jake Andreotti[2]

2. 69-Bud Kaeding[3]

3. 88A-Joey Ancona[4]

4. 8-Jeremy Chisum[1]

5. 4-Burt Foland Jr[5]

6. 25Z-Jason Chisum[6]

7. 5D-Connor Danell[8]

8. 72S-Bradley Dillard[7]

9. 07-Richard Fajardo[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 61-Travis Labat[1]

2. 7Z-Zane Blanchard[2]

3. 37-Mitchell Faccinto[4]

4. 72W-Kurt Nelson[3]

5. 3M-Adam Kaeding[5]

6. 58-Jerry Bonnema[8]

7. 72JR-Chris Nelson[7]

8. 12-Jimmy Christian[9]

9. 11-Dominic Gorden[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 28-Michael Pombo[2]

2. 16A-Justin Sanders[4]

3. 2-JJ Ringo[3]

4. 88-Koen Shaw[1]

5. 98-Bryce Eames[6]

6. 3T-Nick Ringo[9]

7. 33H-Eric Humphries[5]

8. 87-Ashlyn Rodriguez[7]

9. 6D-Josh Chisum[8]

Dash #1 (6 Laps)

1. 28-Michael Pombo[2]

2. 16A-Justin Sanders[4]

3. 88A-Joey Ancona[6]

4. 37-Mitchell Faccinto[5]

5. 61-Travis Labat[1]

6. 7P-Jake Andreotti[3]

B-Main (12 Laps)

1. 25Z-Jason Chisum[2]

2. 11-Dominic Gorden[3]

3. 87-Ashlyn Rodriguez[6]

4. 72JR-Chris Nelson[5]

5. 6D-Josh Chisum[9]

6. 58-Jerry Bonnema[8]

7. 3T-Nick Ringo[12]

8. 12-Jimmy Christian[11]

9. 72S-Bradley Dillard[4]

10. 5D-Connor Danell[7]

11. 07-Richard Fajardo[10]

12. 33H-Eric Humphries[1]

A-Main (30 Laps)

1. 16A-Justin Sanders[2]

2. 37-Mitchell Faccinto[4]

3. 69-Bud Kaeding[7]

4. 7P-Jake Andreotti[6]

5. 72W-Kurt Nelson[8]

6. 28-Michael Pombo[1]

7. 7Z-Zane Blanchard[10]

8. 2-JJ Ringo[9]

9. 61-Travis Labat[5]

10. 98-Bryce Eames[17]

11. 11-Dominic Gorden[16]

12. 3M-Adam Kaeding[14]

13. 88-Koen Shaw[12]

14. 8-Jeremy Chisum[11]

15. 4-Burt Foland Jr[13]

16. 87-Ashlyn Rodriguez[18]

17. 6D-Josh Chisum[20]

18. 58-Jerry Bonnema[21]

19. 88A-Joey Ancona[3]

20. 25Z-Jason Chisum[15]

21. 3T-Nick Ringo[22]

22. 72JR-Chris Nelson[19]