Montgomery Wins Sprint Car Challenge Tour Main at Petaluma

PETALUMA, Calif. (June 19, 2021) — Kaleb Montgomery won the Sprint Car Challenge Tour feature Saturday at Petaluma Speedway. Ryan Robinson, Sean BEcker, Tanner Carrick, and Blake Carrick rounded out the top five.

Sprint Car Challenge Tour

Petaluma Speedway

Petaluma, California

Saturday, June 19, 2021

Feature:

1. 3-Kaleb Montgomery

2. 14w-Ryan Robinson

3. 35-Sean Becker

4. 83t-Tanner Carrick

5. 38b-Blake Carrick

6. 2x-Chase Majdic

7. 7c-Justyn Cox

8. 5v-Colby Copeland

9. 33-Dylan Bloomfield

10. 38-Colby Johnson

11. 88b-Brad Bumgarner

12. 88-Kyle Offill

13. 24-Justin Henry

14. 43-Bradley Terrell

15. 83sa-Isaiah Vasquez

16. 78-Bret Barney

17. x1-Andy Forsberg

18. 12j-John Clark

19. 27t-Jason Toft

20. 55a-Angelo Cornet