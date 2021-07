Steve Irwin Wins GLSS Feature at Hartford

HARTFORD, Mich. (July 9 2021) — Steve Irwin won the Great Lakes Traditional Sprints feature Friday night at Hartford Motor Speedway. GLSS feature winner at Hartford, Dustin Daggett, was the runner up followed by Lee Underwood, Parker Frederickson, and Keith Sheffer Jr.

Great Lakes Traditional Sprints

Hartford Motor Speedway

Hartford, Michigan

Friday, July 9, 2021

Qualifying (2 Laps)

1. 3A-Mike Astrauskas, 19.220[2]

2. 49-Brian Ruhlman, 19.437[9]

3. 0-Steve Irwin, 19.446[12]

4. 86-Keith Sheffer Jr, 19.526[3]

5. 34-Parker Frederickson, 19.581[5]

6. 85-Dustin Daggett, 19.609[11]

7. 11L-Travis LaCombe, 19.891[1]

8. 24-Lee Underwood, 19.909[4]

9. 00-Joseph (Joey) Irwin, 20.074[8]

10. 25-Max Frank, 20.562[10]

11. 33-RJ Payne, 21.005[14]

12. 56-Mark Irwin, 21.030[6]

13. 19J-Mike Jonas, 21.240[7]

14. 44-Tom Davies[13]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 34-Parker Frederickson[2]

2. 0-Steve Irwin[3]

3. 3A-Mike Astrauskas[4]

4. 33-RJ Payne[6]

5. 00-Joseph (Joey) Irwin[5]

6. 11L-Travis LaCombe[1]

7. 19J-Mike Jonas[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[2]

2. 24-Lee Underwood[1]

3. 49-Brian Ruhlman[4]

4. 25-Max Frank[5]

5. 86-Keith Sheffer Jr[3]

6. 44-Tom Davies[7]

7. 56-Mark Irwin[6]

A-Main (25 Laps)

1. 0-Steve Irwin[4]

2. 85-Dustin Daggett[1]

3. 24-Lee Underwood[3]

4. 34-Parker Frederickson[6]

5. 86-Keith Sheffer Jr[10]

6. 25-Max Frank[8]

7. 49-Brian Ruhlman[5]

8. 00-Joseph (Joey) Irwin[9]

9. 3A-Mike Astrauskas[2]

10. 33-RJ Payne[7]

11. 44-Tom Davies[12]

12. 11L-Travis LaCombe[11]

13. 19J-Mike Jonas[13]

14. 56-Mark Irwin[14]