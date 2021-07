Danner Drives to Emotional Victory at Georgetown

GEORGETOWN, De. (July 23, 2021) — Briggs Danner scored an emotional victory Friday night with the USAC East Coast Sprint Car Series at Georgetown Speedway. Danner picked up the first victory since his car owner, Bill Gallagher, passed away. Danner drove away from the pole position for his sixth win during the 2021 season. Nash Ely, Alex Bright, Bruce Buckwalter Jr, and Billy Ney rounded out the top five.

USAC East Coast Sprint Car Series

Georgetown Speedway

Georgetown, Delaware

Friday, July 23, 2021

Heat Race #1

1. 20-Alex Bright[2]

2. 57-Damon Paul[1]

3. 3BC-Nash Ely[3]

4. 83S-Billy Ney[4]

5. 22B-Troy Betts[7]

6. 11-Mike Thompson[8]

7. 117-David Swanson[6]

8. 17J-Jonathan Swanson[5]

Heat Race #2

1. 71-Chris Allen Jr[1]

2. 5G-Briggs Danner[2]

3. 83-Bruce Buckwalter Jr[3]

4. 9D-Kevin Darling[4]

5. 88J-Joey Amantea[5]

6. 12-Blaine Emery[6]

7. 57X-Ricky Rutt[7]

A-Main

1. 5G-Briggs Danner[1]

2. 3BC-Nash Ely[3]

3. 20-Alex Bright[5]

4. 83-Bruce Buckwalter Jr[2]

5. 83S-Billy Ney[4]

6. 71-Chris Allen Jr[8]

7. 88J-Joey Amantea[10]

8. 57-Damon Paul[7]

9. 11-Mike Thompson[11]

10. 12-Blaine Emery[12]

11. 17J-Jonathan Swanson[15]

12. 117-David Swanson[13]

13. 57X-Ricky Rutt[14]

14. 22B-Troy Betts[9]

15. 9D-Kevin Darling[6]