Thiel and Zelinski Win During Corn Fest at Angell Park Speedway

SUN PRAIRIE, WI (August 22, 2021) — Scotty Thiel and Jeff Zelinski won features during “Corn Fest” Sunday night at Angell Park Speedway.

Thiel won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature over Jake Blackhurst, Bill Balog, Jeremy Schultz, and Kyle Schuett. Zelinski won from 9th starting spot over pole sitter Scott Hatton, Andy Baugh, 15th starting Cody Weisensel, and Kevin Olson.

Angell Park Speedway

Sun Prairie, Wisconsin

Sunday, August 22, 2021

Interstate Racing Association

Qualifying

1. 17B-Bill Balog, 11.797[20]

2. 39-Jake Blackhurst, 11.829[3]

3. 73-Scotty Thiel, 11.911[9]

4. 10W-Mike Reinke, 11.969[6]

5. 21-Carson Short, 12.007[7]

6. 79-Blake Nimee, 12.019[14]

7. 9K-Kyle Schuett, 12.021[11]

8. 23-Russel Borland, 12.073[15]

9. 5J-Jeremy Schultz, 12.107[21]

10. 2W-Scott Neitzel, 12.149[1]

11. 65-Jordan Goldesberry, 12.175[17]

12. 85M-Steve Meyer, 12.229[19]

13. 4K-Kris Spitz, 12.321[12]

14. 19B-Jack Berger, 12.452[4]

15. 29-Hunter Custer, 12.482[13]

16. 31-Zach Daum, 12.623[2]

17. 20R-Rob Pribnow, 12.832[18]

18. 7F-Lance Fassbender, 13.290[10]

19. 5R-Matt Rechek, 13.413[16]

20. 21H-Tim Haddy, 13.794[8]

21. 17-Dylan Winkel, 13.972[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[1]

2. 10W-Mike Reinke[3]

3. 9K-Kyle Schuett[2]

4. 17B-Bill Balog[4]

5. 4K-Kris Spitz[5]

6. 31-Zach Daum[6]

7. 5R-Matt Rechek[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 23-Russel Borland[2]

2. 65-Jordan Goldesberry[1]

3. 39-Jake Blackhurst[4]

4. 21-Carson Short[3]

5. 20R-Rob Pribnow[6]

6. 19B-Jack Berger[5]

7. 21H-Tim Haddy[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5J-Jeremy Schultz[2]

2. 85M-Steve Meyer[1]

3. 73-Scotty Thiel[4]

4. 79-Blake Nimee[3]

5. 29-Hunter Custer[5]

6. 7F-Lance Fassbender[6]

7. 17-Dylan Winkel[7]

Dash #1 (4 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[1]

2. 9K-Kyle Schuett[2]

3. 23-Russel Borland[3]

4. 17B-Bill Balog[4]

5. 79-Blake Nimee[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 39-Jake Blackhurst[2]

2. 5J-Jeremy Schultz[1]

3. 10W-Mike Reinke[3]

4. 21-Carson Short[5]

5. 2W-Scott Neitzel[4]

A-Main (30 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[1]

2. 39-Jake Blackhurst[2]

3. 17B-Bill Balog[7]

4. 5J-Jeremy Schultz[4]

5. 9K-Kyle Schuett[3]

6. 2W-Scott Neitzel[10]

7. 23-Russel Borland[5]

8. 65-Jordan Goldesberry[11]

9. 31-Zach Daum[16]

10. 79-Blake Nimee[9]

11. 21H-Tim Haddy[19]

12. 5R-Matt Rechek[18]

13. 19B-Jack Berger[15]

14. 4K-Kris Spitz[13]

15. 29-Hunter Custer[14]

16. 85M-Steve Meyer[12]

17. 21-Carson Short[8]

18. 10W-Mike Reinke[6]

19. 7F-Lance Fassbender[17]

20. 17-Dylan Winkel[20]

DNS: 20R-Rob Pribnow

Badger Midget Auto Racing Association

Schoenfeld Qualifying

1. 51-Zach Boden, 14.720[12]

2. 15Z-Jeff Zelinski, 14.819[21]

3. 40-Chase McDermand, 14.948[11]

4. 57-Jack Routson, 14.996[26]

5. 6B-Andy Baugh, 15.090[22]

6. 55-Todd Kluever, 15.114[3]

7. 14-Lamont Critchett, 15.169[17]

8. 1-Scott Hatton, 15.170[24]

9. 2-Kyle Stark, 15.248[10]

10. 20-Cody Weisensel, 15.255[5]

11. 24M-Aaron Muhle, 15.449[19]

12. 20D-Derek Doerr, 15.593[2]

13. 9K-Kevin Olson, 15.765[25]

14. 87-Jake Dohner, 15.777[23]

15. 98-Jordan Nelson, 15.787[20]

16. 6-Jeremy Douglas, 15.813[29]

17. 9S-Mike Stroik, 15.853[18]

18. 77-Ken Hanson, 15.920[14]

19. 8-Jake Goeglein, 15.946[1]

20. 71-Kyle Koch, 15.972[9]

21. 21K-Kurt Mayhew, 15.974[6]

22. 76-Mike Unger, 16.053[7]

23. 28-Jim Fuerst, 16.180[8]

24. 15C-RJ Corson, 16.230[32]

25. 31-Shay Sassano, 16.307[28]

26. 29-Harrison Kleven, 16.358[30]

27. 10-Charlie Spoonmore, 16.428[31]

28. 92-Dan Kleven, 16.827[4]

29. 4-Brad Hensen, 17.235[13]

30. 39-Dwight Stefan, 19.213[27]

31. 5K-Kevin Douglas, 19.213[15]

32. 27-Charles Kunz, 19.213[16]

Behlings Racing Equipment Heat Race #1 (8 Laps)

1. 15Z-Jeff Zelinski[6]

2. 14-Lamont Critchett[5]

3. 20-Cody Weisensel[2]

4. 9K-Kevin Olson[7]

5. 71-Kyle Koch[3]

6. 6-Jeremy Douglas[8]

7. 8-Jake Goeglein[1]

8. 4-Brad Hensen[4]

Simpson Heat Race #2 (8 Laps)

1. 57-Jack Routson[7]

2. 21K-Kurt Mayhew[2]

3. 6B-Andy Baugh[6]

4. 20D-Derek Doerr[1]

5. 29-Harrison Kleven[8]

6. 2-Kyle Stark[3]

7. 77-Ken Hanson[4]

8. 9S-Mike Stroik[5]

Auto Meter Heat Race #3 (8 Laps)

1. 40-Chase McDermand[3]

2. 55-Todd Kluever[1]

3. 5K-Kevin Douglas[4]

4. 24M-Aaron Muhle[5]

5. 76-Mike Unger[2]

6. 87-Jake Dohner[6]

7. 10-Charlie Spoonmore[8]

8. 39-Dwight Stefan[7]

Auto Meter Heat Race #4 (8 Laps)

1. 1-Scott Hatton[6]

2. 51-Zach Boden[3]

3. 98-Jordan Nelson[5]

4. 28-Jim Fuerst[2]

5. 15C-RJ Corson[8]

6. 31-Shay Sassano[7]

7. 92-Dan Kleven[1]

High Performance Lubricants B-Main (12 Laps)

1. 20D-Derek Doerr[3]

2. 6-Jeremy Douglas[2]

3. 28-Jim Fuerst[1]

4. 87-Jake Dohner[7]

5. 76-Mike Unger[6]

6. 71-Kyle Koch[5]

7. 9S-Mike Stroik[14]

8. 31-Shay Sassano[4]

9. 8-Jake Goeglein[12]

10. 15C-RJ Corson

11. 92-Dan Kleven[13]

12. 4-Brad Hensen[15]

13. 39-Dwight Stefan[11]

14. 10-Charlie Spoonmore[8]

15. 77-Ken Hanson[10]

16. 27-Charles Kunz[16]

17. 2-Kyle Stark[9]

A-Main (25 Laps)

1. 15Z-Jeff Zelinski[9]

2. 1-Scott Hatton[8]

3. 6B-Andy Baugh[5]

4. 20-Cody Weisensel[15]

5. 9K-Kevin Olson[2]

6. 24M-Aaron Muhle[16]

7. 55-Todd Kluever[11]

8. 5K-Kevin Douglas[12]

9. 6-Jeremy Douglas[18]

10. 20D-Derek Doerr[17]

11. 87-Jake Dohner[20]

12. 29-Harrison Kleven[13]

13. 76-Mike Unger[21]

14. 71-Kyle Koch[22]

15. 40-Chase McDermand[7]

16. 51-Zach Boden[4]

17. 28-Jim Fuerst[19]

18. 57-Jack Routson[10]

19. 14-Lamont Critchett[6]

20. 15C-RJ Corson[14]

21. 21K-Kurt Mayhew[1]

22. 98-Jordan Nelson[3]