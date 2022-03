Faccinto Wins Silver Cup at Chico

CHICO, CA (March 5, 2022) — Mitchell Faccinto won the John Padjen Classic Silver Cup finale Saturday at Silver Dollar Speedway. Faccinto, from Hanford, California, held off Friday night feature winner at Chico Justin Snaders for the victory. Chase Majdic, Shane Golobic, and Kalib Henry rounded out the top five.

John Padjen Classic Silver Cup

Silver Dollar Speedway

Chico, California

Saturday, March 5, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying Fight A

1. 92-Andy Forsberg, 12.271[1]

2. 01JR-Kalib Henry, 12.300[10]

3. 17WX-Ryan Bernal, 12.338[8]

4. 83T-Tanner Carrick, 12.436[7]

5. 01-Nick Larsen, 12.617[5]

6. 21-Michael Ing, 12.656[9]

7. 87-Ashlyn Rodriguez, 12.708[4]

8. 5C-Trent Canales, 12.888[3]

9. 12-Steven Snawder, 13.022[2]

10. 5A-Daniel Whitley, 13.446[6]

Qualifying Flight B

1. 2X-Justin Sanders, 12.048[5]

2. 37-Steven Kent, 12.233[8]

3. 17W-Shane Golobic, 12.343[1]

4. 21W-Jake Wheeler, 12.451[3]

5. 24-Justin Henry, 12.453[10]

6. 88-Brad Bumgarner, 12.654[9]

7. 5H-Colby Johnson, 12.715[2]

8. 24K-Koa Crane, 12.994[6]

9. 98-Chris Masters, 13.083[7]

10. 12J-John Clark, 13.161[4]

Qualifying Flight C

1. X1-Kaleb Montgomery, 12.065[10]

2. 83SA-Isaiah Vasquez, 12.076[7]

3. 22X-Sean Becker, 12.307[6]

4. 4-Jodie Robinson, 12.363[4]

5. 5R-Ryan Rocha, 12.368[8]

6. 31C-Justyn Cox, 12.411[1]

7. 12P-Steel Powell, 12.522[5]

8. 75-Tony Gomes, 12.634[9]

9. 3C-Casey Schmitz, 12.714[3]

10. 21X-Josh Wiesz, 12.907[2]

Qualifying Flight D

1. 29-Willie Croft, 11.803[5]

2. 35M-Chase Majdic, 11.957[7]

3. 68-Jayson Bright, 12.136[8]

4. 83V-Joel Myers Jr, 12.174[2]

5. 33T-Tyler Driever, 12.177[9]

6. 20-Chase Johnson, 12.235[1]

7. 93-Stephen Ingraham, 12.402[4]

8. 7V-Wyatt VanLare, 13.303[6]

9. 54-Carson Hall, 13.764[3]

Qualifying Flight E

1. 38B-Blake Carrick, 11.746[8]

2. 2XM-Max Mittry, 11.833[9]

3. 14W-Ryan Robinson, 11.877[4]

4. 21T-Mitchell Faccinto, 11.907[1]

5. 42X-Tim Kaeding, 12.178[10]

6. 7-Tyler Thompson, 12.217[3]

7. 1F-DJ Freitas, 12.294[2]

8. 8-Colby Wiesz, 12.823[7]

9. 2-Wyatt Brown, 12.909[6]

10. 1-Dillion Paddock, 12.921[5]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 01JR-Kalib Henry[2]

2. 83T-Tanner Carrick[4]

3. 92-Andy Forsberg[1]

4. 17WX-Ryan Bernal[3]

5. 21-Michael Ing[6]

6. 5C-Trent Canales[8]

7. 5A-Daniel Whitley[10]

8. 87-Ashlyn Rodriguez[7]

9. 12-Steven Snawder[9]

10. 01-Nick Larsen[5]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 2X-Justin Sanders[1]

2. 17W-Shane Golobic[3]

3. 37-Steven Kent[2]

4. 21W-Jake Wheeler[4]

5. 24-Justin Henry[5]

6. 88-Brad Bumgarner[6]

7. 12J-John Clark[10]

8. 5H-Colby Johnson[7]

9. 24K-Koa Crane[8]

10. 98-Chris Masters[9]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 83SA-Isaiah Vasquez[2]

2. X1-Kaleb Montgomery[1]

3. 4-Jodie Robinson[4]

4. 31C-Justyn Cox[6]

5. 22X-Sean Becker[3]

6. 3C-Casey Schmitz[9]

7. 5R-Ryan Rocha[5]

8. 12P-Steel Powell[7]

9. 75-Tony Gomes[8]

10. 21X-Josh Wiesz[10]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 35M-Chase Majdic[2]

2. 29-Willie Croft[1]

3. 83V-Joel Myers Jr[4]

4. 68-Jayson Bright[3]

5. 20-Chase Johnson[6]

6. 33T-Tyler Driever[5]

7. 93-Stephen Ingraham[7]

8. 7V-Wyatt VanLare[8]

DNS: 54-Carson Hall

Heat Race #5 (10 Laps)

1. 2XM-Max Mittry[2]

2. 21T-Mitchell Faccinto[4]

3. 42X-Tim Kaeding[5]

4. 7-Tyler Thompson[6]

5. 14W-Ryan Robinson[3]

6. 1F-DJ Freitas[7]

7. 8-Colby Wiesz[8]

8. 1-Dillion Paddock[10]

9. 38B-Blake Carrick[1]

10. 2-Wyatt Brown[9]

Dash (6 Laps)

1. 21T-Mitchell Faccinto[2]

2. 35M-Chase Majdic[1]

3. 2X-Justin Sanders[3]

4. 17W-Shane Golobic[4]

5. 01JR-Kalib Henry[5]

6. 83T-Tanner Carrick[6]

7. 2XM-Max Mittry[8]

8. 29-Willie Croft[9]

9. X1-Kaleb Montgomery[10]

10. 83SA-Isaiah Vasquez[7]

C-Main (10 Laps)

1. 12P-Steel Powell[1]

2. 75-Tony Gomes[7]

3. 5H-Colby Johnson[3]

4. 87-Ashlyn Rodriguez[2]

5. 38B-Blake Carrick[6]

6. 12-Steven Snawder[9]

7. 24K-Koa Crane[8]

8. 21X-Josh Wiesz[11]

9. 2-Wyatt Brown[12]

10. 98-Chris Masters[13]

11. 1-Dillion Paddock[4]

12. 7V-Wyatt VanLare[5]

13. 01-Nick Larsen[10]

14. 54-Carson Hall[14]

B-Main (15 Laps)

1. 20-Chase Johnson[2]

2. 14W-Ryan Robinson[1]

3. 24-Justin Henry[4]

4. 22X-Sean Becker[3]

5. 3C-Casey Schmitz[9]

6. 1F-DJ Freitas[7]

7. 75-Tony Gomes[17]

8. 93-Stephen Ingraham[12]

9. 12J-John Clark[14]

10. 5C-Trent Canales[10]

11. 5H-Colby Johnson[18]

12. 5R-Ryan Rocha[11]

13. 87-Ashlyn Rodriguez[19]

14. 12P-Steel Powell[16]

15. 88-Brad Bumgarner[8]

16. 5A-Daniel Whitley[15]

17. 38B-Blake Carrick[20]

18. 8-Colby Wiesz[13]

19. 21-Michael Ing[5]

20. 33T-Tyler Driever[6]

A-Main (35 Laps)

1. 21T-Mitchell Faccinto[1]

2. 2X-Justin Sanders[3]

3. 35M-Chase Majdic[2]

4. 17W-Shane Golobic[4]

5. 01JR-Kalib Henry[5]

6. 42X-Tim Kaeding[12]

7. 83T-Tanner Carrick[6]

8. 20-Chase Johnson[21]

9. 31C-Justyn Cox[19]

10. 14W-Ryan Robinson[22]

11. 17WX-Ryan Bernal[18]

12. 22X-Sean Becker[24]

13. 83V-Joel Myers Jr[11]

14. 29-Willie Croft[8]

15. 37-Steven Kent[13]

16. 7-Tyler Thompson[17]

17. 24-Justin Henry[23]

18. 83SA-Isaiah Vasquez[10]

19. 92-Andy Forsberg[14]

20. 68-Jayson Bright[16]

21. 2XM-Max Mittry[7]

22. 4-Jodie Robinson[15]

23. X1-Kaleb Montgomery[9]

DNS: 21W-Jake Wheeler