Franek Wins USCS Feature at North Alabama Speedway

TUSCUMBIA, AL (March 20, 2022) — Davie Franek won the United Sprint Car Series feature Saturday at North Alabama Speedway. Franek made the trip worthwhile from Wantage, New Jersey driving from 11th starting spot for the victory. Derek Hagar, Howard Moore, Dale Howard, and Brady Baker rounded out the top five.

United Sprint Car Series

North Alabama Speedway

Tuscumbia, Alabama

Saturday, March 19, 2022

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 71-Brady Baker[3]

2. 47-Dale Howard[5]

3. 22-Riley Goodno[6]

4. 28-Jeff Willingham[1]

5. 10-Terry Gray[7]

6. 13-Chase Howard[4]

7. 33-Rece Wommack[2]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 37-Ayden Gatewood[1]

2. 29-Jeff Oliver[6]

3. 71M-Caden Englehart[2]

4. 21-Spencer Meredith[4]

5. 7J-Gregg Jones[3]

6. 16-Carter Caldwell[7]

DNS: 48-Wade Buttrey

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 9JR-Derek Hagar[1]

2. 3-Howard Moore[3]

3. 28F-Davie Franek[4]

4. 8-Brad Bowden[7]

5. 2T-Todd Bradford[2]

6. 07T-Brandon Taylor[5]

7. 11E-Kyle Edwards[6]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 66-Danny Smith[1]

2. 5M-Max Stambaugh[3]

3. 44-Ronny Howard[2]

4. 07-Johnny Bridges[4]

5. 10K-Dewayne White[6]

DNS: 7E-Eric Gunderson

DNS: 12M-Greg Merritt

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 9JR-Derek Hagar[2]

2. 22-Riley Goodno[1]

3. 47-Dale Howard[6]

4. 37-Ayden Gatewood[3]

5. 71-Brady Baker[5]

6. 29-Jeff Oliver[4]

B Main (15 Laps)

1. 07-Johnny Bridges[2]

2. 28-Jeff Willingham[3]

3. 21-Spencer Meredith[1]

4. 07T-Brandon Taylor[8]

5. 13-Chase Howard[9]

6. 10K-Dewayne White[4]

7. 7J-Gregg Jones[5]

8. 16-Carter Caldwell[7]

9. 48-Wade Buttrey[12]

10. 33-Rece Wommack[11]

11. 7E-Eric Gunderson[13]

12. 2T-Todd Bradford[6]

13. 11E-Kyle Edwards[10]

DNS: 12M-Greg Merritt

Feature (30 Laps)

1. 28F-Davie Franek[11]

2. 9JR-Derek Hagar[1]

3. 3-Howard Moore[8]

4. 47-Dale Howard[3]

5. 71-Brady Baker[5]

6. 22-Riley Goodno[2]

7. 8-Brad Bowden[10]

8. 66-Danny Smith[7]

9. 07-Johnny Bridges[15]

10. 10-Terry Gray[14]

11. 44-Ronny Howard[13]

12. 07T-Brandon Taylor[18]

13. 71M-Caden Englehart[12]

14. 13-Chase Howard[19]

15. 16-Carter Caldwell[22]

16. 28-Jeff Willingham[16]

17. 21-Spencer Meredith[17]

18. 29-Jeff Oliver[6]

19. 37-Ayden Gatewood[4]

20. 7J-Gregg Jones[21]

DNS: 5M-Max Stambaugh

DNS: 10K-Dewayne White