R.J. Johnson Victorious at Central Arizona Speedway

CASA GRANDE, Ariz. (March 26, 2022) — R.J. Johnson won the ASCS CAS Sprint Car Series feature Saturday at Central Arizona Speedway. The victory was Johnson’s fourth of the 2022 season. Dustin Cormany, Randy Nelson, Jonas Reynolds, and James Webster rounded out the top five.

ASCS CAS Sprint Car Series

Central Arizona Speedway

Casa Grande, Arizona

Saturday, March 26, 2022

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 21-Austin Ervine[3]

2. 5AZ-James Webster[5]

3. 9X-Randy Nelson[7]

4. 0-Jonas Reynolds[6]

5. 51W-Ronald Webster[1]

6. 61-Chad Stevens[2]

7. 98-Matt Lundy[4]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 51-RJ Johnson[6]

2. 29-Dustin Cormany[4]

3. 6-Logan Calderwood[3]

4. 3V-Jim Vanzant[1]

5. 2-AJ Hernandez[7]

6. 7OH-Bryan Ledbetter Jr[2]

DNS: 4-Tuesday Calderwood

A-Main (25 Laps)

1. 51-RJ Johnson[6]

2. 29-Dustin Cormany[2]

3. 9X-Randy Nelson[3]

4. 0-Jonas Reynolds[1]

5. 5AZ-James Webster[4]

6. 21-Austin Ervine[5]

7. 6-Logan Calderwood[7]

8. 2-AJ Hernandez[8]

9. 3V-Jim Vanzant[9]

10. 4-Tuesday Calderwood[14]

11. 61-Chad Stevens[12]

12. 7OH-Bryan Ledbetter Jr[10]

13. 98-Matt Lundy[13]

DNS: 51W-Ronald Webster