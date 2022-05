Franek Wins Patriot Sprint Tour Feature at Dundee

DUNDEE, N.Y. (May 17, 2022) — Davie Franek won the Patriot Sprint Tour feature Tuesday night at Outlaw Speedway. Franek passed Dylan Westbrook after a restart and held off a charging Paulie Colagiovanni for the victory. Westbrook, Dalton Rombaugh, and Jordan Thomas rounded out the top five.

Patriot Sprint Tour

Outlaw Speedway

Dundee, New York

Tuesday, May 17, 2022

1. 47x-Dylan Westbrook

2. 7ny-Matt Farnham

3. 47-Kyle Drum

4. 22-Jonathan Preston

5. 79-Jordan Thomas

6. 98-Joe Trenca

7. 21-Randy Years

8. 61-Parker Evans

1. 14b-Brett Wright

2. 10c-Paulie Colagiovanni

3. 13-Keith Granholm

4. 2-Dave Axton

5. 87-Jason Barney

6. 7-Andrew Jacobus

7. 48jr-Darryl Ruggles

8. 5k-Jake Karklin

1. 28f-Davie Franek

2. 3-Denny Peebles

3. 41-Dalton Rombaugh

4. 4s-Johnny Smith

5. 45-Chuck Hebing

6. 66-Jordan Hutton

7. 121-Steve Glover

1. 79-Jordan Thomas

2. 7ny-Matt Farnham

3. 2-Dave Axton

4. 13-Keith Granholm

5. 4s-Johnny Smith

6. 45-Chuck Hebing

1. 28f-Davie Franek

2. 10c-Paulie Colagiovanni

3. 47x-Dylan Westbrook

4. 41-Dalton Rombaugh

5. 79-Jordan Thomas

6. 7ny-Matt Farnham

7. 22-Jonathan Preston

8. 3-Denny Peebles

9. 47-Kyle Drum

10. 4s-Johnny Smith

11. 5k-Jake Karklin

12. 87-Jason Barney

13. 98-Joe Trenca

14. 66-Jordan Hutton

15. 2-Dave Axton

16. 21-Randy Years

17. 121-Steve Glover

18. 48jr-Darryl Ruggles

19. 45-Chuck Hebing

20. 14b-Brett Wright

21. 7-Andrew Jacobus

22. 13-Keith Granholm