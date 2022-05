Troy Rutherford and Michael Faccinto Takes USAC Wins at Ventura

From Lance Jennings

USAC WEST COAST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: May 21, 2022 – Ventura Raceway – Ventura, California

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Troy Rutherford, 11, Rutherford-13.974; 2. Ricky Lewis, 41, Lewis-14.054; 3. Trent Carter, 13, Carter-14.324; 4. Steve Hix, 57, Hix-14.380; 5. Travis Buckley, 21K, Kruseman-14.464; 6. Tanner Boul, 99T, Boul-14.559; 7. Randy Nelson, 9X, Nelson-14.564; 8. Brent Yarnal, 29, Yarnal-14.575; 9. Joey Bishop, 45, Bishop-14.589; 10. Kyle Edwards, 39, Edwards-14.598; 11. James Herrera, 5J, Herrera-14,623; 12. Tyler Hatzikian, 27, Hatzikian-14.653; 13. Cody Majors, 54, Majors-14.759; 14. Elexa Herrera, 16J, Herrera-15.128; 15. Camie Bell, 29C, Bell-15.129; 16. Hannah Mayhew, 43, Mayhew-16.229; 17. Rick Hendrix, 15, Hendrix-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Buckley, 2. Rutherford, 3. Bishop, 4. Nelson, 5. Carter, 6. Majors, 7. Hendrix, 8. J.Herrera, 9. Bell. NT.

COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED / VAHLCO WHEELS SECOND HEAT: (10 laps) 1. Edwards, 2. Boul, 3. Hix, 4. Lewis, 5. Hatzikian, 6. Mayhew, 7. Yarnal, 8. E.Herrera. NT.

FEATURE: (25 laps, With Starting Positions) 1. Troy Rutherford (6), 2. Ricky Lewis (5), 3. Trent Carter (4), 4. Kyle Edwards (7), 5. Randy Nelson (8), 6. Steve Hix (3), 7. Brent Yarnal (9), 8. Joey Bishop (10), 9. Tyler Hatzikian (12), 10. James Herrera (11), 11. Rick Hendrix (17), 12. Hannah Mayhew (16), 13. Camie Bell (15), 14. Elexa Herrera (14), 15. Travis Buckley (2), 16. Tanner Boul (1), 17. Cody Majors (13). NT.

—————————-

**Mayhew flipped on lap 23 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-2 Buckley. Laps 3-25 Rutherford.

BR MOTORSPORTS / ROD END SUPPLY HARD CHARGER: Rick Hendrix (17th to 11th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Camie Bell

HIGH TECH PERFORMANCE LUCKY PILL DRAW: Elexa Herrera

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS: 1-Ricky Lewis-233, 2-Trent Carter-194, 3-Kyle Edwards-180, 4-Tanner Boul-162, 5-Hannah Mayhew-155, –Travis Buckley-155, 7-Troy Rutherford-152, 8-Brent Yarnal-150, 9-Joey Bishop-140, 10-Brody Fuson-136.

NEW TOP QUALIFIER POINTS: 1-Ricky Lewis-13, 2-Trent Carter-7, 3-Kyle Edwards-6, –Tanner Boul-6, –Troy Rutherford-6, 6-Chase Johnson-5, 7-Brody Fuson-4, –Ryan Timmons-4, –Logan Calderwood-4, 10-Steve Hix-3.

NEW PASSING MASTER POINTS: 1-Travis Buckley-18, 2-Tyler Hatzikian-14, –Hannah Mayhew-14, 4-Camie Bell-13, –Joey Bishop-13, 6-Brent Yarnal-9, –Troy Rutherford-9, 8-Ricky Lewis-8, 9-Bridy Fuson-7, 10-Rick Hendrix-6.

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE: June 4 – Ventura Raceway – Ventura, California



USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES RACE RESULTS: May 21, 2022 – Ventura Raceway – Ventura, California

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Brody Fuson, 51, Carlile-12.254; 2. Robby Josett, 68, Six8-12.334; 3. Braden Chiaramonte, 14JR, Streeter-12.486; 4. Jake Hodges, 4, Hodges-12.615; 5. A.J. Bender, 1X, LKK-12.703; 6. Matt Mitchell, 68W, Six8-12.731; 7. Michael Faccinto, 14J, Graunstadt-12.758; 8. Blake Bower, 9, Boasacci-12.766; 9. Ben Worth, 5K, Alexander-12.812; 10. Cade Lewis, 73X, Ford-12.832; 11. C.J. Sarna, 20, Sarna-12.944; 12. Terry Nichols, 1P, Nichols/Peckfelder-13.006; 13. Caden Sarale, 32, Sarale-13.010; 14. Troy Rutherford, 8W, Woodland-13.015; 15. Sage Bordenave, 35, Felkins-13.034; 16. Cody Williams, 73B, Ford-13.081; 17. Danika Jo Parker, 13, Parker-13.187; 18. Travis Buckley, 7NZ, Buckley-13.199; 19. Greg Edenholm, 73, Ford-13.523; 20. Randi Pankratz, 8, Pankratz-13.651; 21. Mike Leach Jr., 33P, Leach-13.723; 22. Steve Hix, 57, Hix-NT; 23. Racin Silva, 5S, Silva-NT; 24. Steve Paden, 37M, Paden-NT.

JORDAN HANNI WELL DRILLING FIRST HEAT: (10 laps) 1. Faccinto, 2. Sarale, 3. Williams, 4. Lewis, 5. Fuson, 6. Edenholm, 7. Hix, 8. Hodges. NT.

AMMONIA REFRIGERATION SERVICE SECOND HEAT: (10 laps) 1. Rutherford, 2. Sarna, 3. Bender, 4. Bower, 5. Josett, 6. Pankratz, 7. Silva, 8. Parker. NT.

WIRELESS 101 THIRD HEAT: (10 laps) 1. Buckley, 2. Worth, 3. Bordenave, 4. Nichols, 5. Mitchell, 6. Chiaramonte, 7. Paden, 8. Leach. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Michael Faccinto (2), 2. Brody Fuson (6), 3. Blake Bower (1), 4. Robby Josett (5), 5. Cade Lewis (12), 6. Travis Buckley (8), 7. Braden Chiaramonte (9), 8. Troy Rutherford (7), 9. Caden Sarale (15), 10. C.J. Sarna (13), 11. Ben Worth (11), 12. Sage Bordenave (16), 13. Cody Williams (17), 14. Terry Nichols (14), 15. Jake Hodges (10), 16. Randi Pankratz (20), 17. A.J. Bender (4), 18. Racin Silva (23), 19. Matt Mitchell (3), 20. Mike Leach Jr. (21), 21. Steve Paden (24), 22. Greg Edenholm (19), 23. Steve Hix (22), 24. Danika Jo Parker (18). NT.

—————————-

**Josett flipped on lap 1 of the first heat. Paden flipped on lap 7 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Faccinto,

ROD END SUPPLY HARD CHARGER: Cade Lewis (12th to 5th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Cody Williams

HIGH TECH PERFORMANCE LUCKY PILL DRAW: Racin Silva

NEW USAC WESTERN STATES MIDGET POINTS: 1-Michael Faccinto-389, 2-A.J. Bender-336, 3-Brody Fuson-333, 4-Ben Worth-330, 5-Travis Buckley-329, 6-Blake Bower-318, 7-Jake Andreotti-254, 8-Michael Snider-211, 9-C.J. Sarna-205, 10-Austin Liggett-179.

TOP QUALIFIER POINTS: 1-Ben Worth-20, 2-Michael Faccinto-19, 3-Shane Golobic-12, –Jake Andreotti-12, 5-Brody Fuson-9, 6-Chase Johnson-6, –Mitchel Moles-6, 8-Austin Liggett-5, –Robby Josett—5.

PASSING MASTER POINTS: 1-A.J. Bender-20, 2-Travis Buckley-19, 3-Brody Fuson-15, –Randi Pankratz-15, 6-Thomas Esberg-13, 7-Ben Wiesz-12, 8-Danika Jo Parker-11, 9-Blake Bower-10, 10-Michael Faccinto-10.

NEXT USAC WESTERN STATES MIDGET RACE: June 18 – Merced Speedway – Merced, California – “Elk Grove Ford Mini-Series Round #4” – Co-Sanctioned with BCRA