Marks Masters Eldora for $100,000 Payday

ROSSBURG, Ohio (July 14, 2022) — Brent Marks continued his tear through the sprint car world in 2022 by winning the revival of the Historical Big One Thursday night at Eldora Speedway. Marks was able to take the lead from Tyler Courtney holding on through slower traffic for the victory. More on this race to come.

12th Historical Big One

Eldora Speedway

Rossburg, Ohio

Thursday, July 14, 2022

Qualifying:

1. 18-Giovanni Scelzi, 12.967[4] *

2. 2-David Gravel, 13.007[38] *

3. 21-Brian Brown, 13.136[35]

4. 8-Aaron Reutzel, 13.137[19]

5. 41-Carson Macedo, 13.144[21]

6. 5-Spencer Bayston, 13.154[36]

7. 21H-Brady Bacon, 13.158[51]

8. 71-Cory Eliason, 13.163[33]

9. 83JR-Kerry Madsen, 13.164[54] *

10. 49X-Tanner Thorson, 13.164[10]

11. 7BC-Tyler Courtney, 13.167[55]

12. 1A-Jacob Allen, 13.169[44]

13. 1S-Logan Schuchart, 13.171[23]

14. 39-Daryn Pittman, 13.179[9]

15. 15-Donny Schatz, 13.180[26]

16. 57-Kyle Larson, 13.191[15]

17. 1-Logan Wagner, 13.197[5]

18. 9-Kasey Kahne, 13.228[13]

19. 11K-Kraig Kinser, 13.229[22] *

20. 24-Rico Abreu, 13.231[18]

21. 17-Sheldon Haudenschild, 13.237[25]

22. 11T-TJ Stutts, 13.242[1]

23. 3-Ayrton Gennetten, 13.251[20]

24. 1AU-Marcus Dumesny, 13.260[27]

25. 49-Brad Sweet, 13.266[34] *

26. 19-Brent Marks, 13.267[42] *

27. 10-Dave Blaney, 13.285[3] *

28. 35-Zach Hampton, 13.286[7]

29. 19W-Chris Windom, 13.286[8]

30. 42-Sye Lynch, 13.290[11]

31. 39M-Anthony Macri, 13.294[24]

32. 83-James McFadden, 13.297[43]

33. 55-Alex Bowman, 13.297[12]

34. 3Z-Brock Zearfoss, 13.331[53]

35. 91-Cale Thomas, 13.333[16]

36. 13-Justin Peck, 13.338[57]

37. 55W-Hunter Schuerenberg, 13.340[58]

38. 20G-Noah Gass, 13.367[6]

39. 15H-Sam Hafertepe Jr, 13.367[46]

40. 17B-Bill Balog, 13.393[59]

41. 18X-Cole Macedo, 13.403[56]

42. 48-Danny Dietrich, 13.406[41]

43. 55T-McKenna Haase, 13.430[30]

44. 4-Cap Henry, 13.445[37]

45. 47X-Dylan Westbrook, 13.448[2]

46. 11-Parker Price Miller, 13.450[47]

47. 101-Lachlan McHugh, 13.496[29]

48. 26-Zeb Wise, 13.514[39]

49. 6-Bill Rose, 13.528[17]

50. 70-Sammy Swindell, 13.548[48]

51. 7S-Robbie Price, 13.608[49]

52. 81-Lee Jacobs, 13.639[14]

53. 97-Greg Wilson, 13.639[31]

54. 5T-Travis Philo, 13.662[50]

55. 70M-Henry Malcuit, 13.705[28]

56. 29-Zeth Sabo, 13.916[32]

57. 9G-Ryan Myers, 13.916[45]

58. 40-Logan Fenton, 15.078[40]

59. 99-Skylar Gee, 15.078[52]

Heat Race #1 (10 Laps):

1. 49-Brad Sweet[1]

2. 11K-Kraig Kinser[2]

3. 18-Giovanni Scelzi[5]

4. 1S-Logan Schuchart[3]

5. 21H-Brady Bacon[4]

6. 55W-Hunter Schuerenberg[7]

7. 39M-Anthony Macri[6]

8. 70M-Henry Malcuit[10]

9. 55T-McKenna Haase[8]

10. 6-Bill Rose[9]

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 2-David Gravel[5]

2. 24-Rico Abreu[2]

3. 19-Brent Marks[1]

4. 83-James McFadden[6]

5. 71-Cory Eliason[4]

6. 39-Daryn Pittman[3]

7. 4-Cap Henry[8]

8. 70-Sammy Swindell[9]

9. 20G-Noah Gass[7]

10. 29-Zeth Sabo[10]

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 83JR-Kerry Madsen[4]

2. 15-Donny Schatz[3]

3. 10-Dave Blaney[1]

4. 17-Sheldon Haudenschild[2]

5. 21-Brian Brown[5]

6. 15H-Sam Hafertepe Jr[7]

7. 7S-Robbie Price[9]

8. 55-Alex Bowman[6]

9. 47X-Dylan Westbrook[8]

10. 9G-Ryan Myers[10]

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 57-Kyle Larson[3]

2. 3Z-Brock Zearfoss[6]

3. 35-Zach Hampton[1]

4. 11-Parker Price Miller[8]

5. 17B-Bill Balog[7]

6. 11T-TJ Stutts[2]

7. 49X-Tanner Thorson[4]

8. 81-Lee Jacobs[9]

9. 8-Aaron Reutzel[5]

10. 40-Logan Fenton[10]

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (10 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[4]

2. 19W-Chris Windom[1]

3. 41-Carson Macedo[5]

4. 1-Logan Wagner[3]

5. 3-Ayrton Gennetten[2]

6. 91-Cale Thomas[6]

7. 101-Lachlan McHugh[8]

8. 18X-Cole Macedo[7]

9. 97-Greg Wilson[9]

10. 99-Skylar Gee[10]

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #6 (10 Laps)

1. 42-Sye Lynch[1]

2. 1AU-Marcus Dumesny[2]

3. 1A-Jacob Allen[4]

4. 13-Justin Peck[6]

5. 5-Spencer Bayston[5]

6. 48-Danny Dietrich[7]

7. 26-Zeb Wise[8]

8. 9-Kasey Kahne[3]

9. 5T-Travis Philo[9]

(First three finishers transferred to the A-Main)

C-Main (12 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[1]

2. 26-Zeb Wise[6]

3. 4-Cap Henry[2]

4. 70-Sammy Swindell[8]

5. 101-Lachlan McHugh[5]

6. 49X-Tanner Thorson[4]

7. 97-Greg Wilson[17]

8. 47X-Dylan Westbrook[9]

9. 55-Alex Bowman[3]

10. 20G-Noah Gass[14]

11. 70M-Henry Malcuit[7]

12. 6-Bill Rose[18]

13. 9G-Ryan Myers[15]

14. 81-Lee Jacobs[10]

15. 18X-Cole Macedo[11]

16. 9-Kasey Kahne[12]

17. 55T-McKenna Haase[13]

18. 40-Logan Fenton[16]

19. 29-Zeth Sabo[19]

20. 99-Skylar Gee[20]

21. 5T-Travis Philo[21]

(First six finishers transferred to the A-Main)

Last Chance Showdown (15 Laps)

1. 83-James McFadden[2]

2. 1S-Logan Schuchart[1]

3. 17-Sheldon Haudenschild[3]

4. 11-Parker Price Miller[4]

5. 1-Logan Wagner[5]

6. 21H-Brady Bacon[7]

7. 13-Justin Peck[6]

8. 5-Spencer Bayston[12]

9. 48-Danny Dietrich[18]

10. 91-Cale Thomas[17]

11. 39-Daryn Pittman[14]

12. 3-Ayrton Gennetten[11]

13. 71-Cory Eliason[8]

14. 15H-Sam Hafertepe Jr[9]

15. 17B-Bill Balog[10]

16. 39M-Anthony Macri[19]

17. 7S-Robbie Price[15]

18. 26-Zeb Wise[20]

19. 49X-Tanner Thorson[24]

20. 11T-TJ Stutts[16]

21. 4-Cap Henry[21]

22. 101-Lachlan McHugh[23]

23. 55W-Hunter Schuerenberg[13]

24. 70-Sammy Swindell[22]

A-Main (40 Laps)

1. 19-Brent Marks[14]

2. 7BC-Tyler Courtney[2]

3. 24-Rico Abreu[8]

4. 49-Brad Sweet[6]

5. 1S-Logan Schuchart[21]

6. 21-Brian Brown[19]

7. 2-David Gravel[5]

8. 41-Carson Macedo[17]

9. 57-Kyle Larson[3]

10. 15-Donny Schatz[9]

11. 17-Sheldon Haudenschild[22]

12. 1-Logan Wagner[24]

13. 3Z-Brock Zearfoss[10]

14. 11-Parker Price Miller[23]

15. 83JR-Kerry Madsen[4]

16. 19W-Chris Windom[11]

17. 1AU-Marcus Dumesny[12]

18. 35-Zach Hampton[16]

19. 1A-Jacob Allen[18]

20. 83-James McFadden[20]

21. 18-Giovanni Scelzi[13]

22. 11K-Kraig Kinser[7]

23. 42-Sye Lynch[1]

24. 10-Dave Blaney[15]