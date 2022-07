Donath Wins ESS Feature at Freedom Motorsports Park

DELVAN, N.Y. (July 15, 2022) — Shawn Donath won the Lucas Oil Empire Super Sprints feature Friday at Freedom Motorsports Park. Jared Zimbardi, Dylan Swiernik, Jordan Poirier, and Sammy Reakes IV rounded out the top five.

Empire Super Sprints

Freedom Motorsports Park

Delevan, New York

Friday, July 15, 2022

Heat Race #1

1. #28F-Davie Franek[2]

2. #47-Kyle Drum[1]

3. #28-Jordan Poirier[3]

4. #87-Jason Barney[4]

5. #10-Jeff Cook[5]

6. #10K-Kelly Hebing[6]

7. #36-Mike Stelter[7]

8. #21B-Blake Warner[8]

Heat Race #2

1. #35-Jared Zimbardi[1]

2. #7C-Dylan Swiernik[4]

3. #17-Sammy Reakes IV[3]

4. #53-Shawn Donath[7]

5. #45-Chuck Hebing[2]

6. #14B-Brett Wright[5]

7. #33-Lacey Hanson[6]

Dash #1

1. #10-Jeff Cook[1]

2. #45-Chuck Hebing[2]

3. #10K-Kelly Hebing[3]

4. #36-Mike Stelter[5]

5. #14B-Brett Wright[4]

DNS: #33-Lacey Hanson

A-Main

1. #53-Shawn Donath[3]

2. #35-Jared Zimbardi[1]

3. #7C-Dylan Swiernik[6]

4. #28-Jordan Poirier[7]

5. #17-Sammy Reakes IV[4]

6. #87-Jason Barney[2]

7. #28F-Davie Franek[8]

8. #47-Kyle Drum[5]

9. #45-Chuck Hebing[10]

10. #10-Jeff Cook[9]

11. #14B-Brett Wright[13]

12. #10K-Kelly Hebing[11]

13. #36-Mike Stelter[12]

14. #21B-Blake Warner[15]

15. #33-Lacey Hanson[14]