Brody Fuson Take Petaluma Western States Midget Win

USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES RACE RESULTS: July 23, 2022 – Petaluma Speedway – Petaluma, California – Co-Sanctioned with BCRA

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATONS: 1. Michael Faccinto, 14J, Graunstadt-15.102; 2. Caden Sarale, 32, Sarale-15.248; 3. Blake Bower, 9, Boscacci-15.269; 4. Daniel Whitley, 3F, Finkenbinder-15.439; 5. Travis Buckley, 7NZ, Buckley-15.485; 6. Brody Fuson, 51, Carlile-15.558; 7. Ben Worth, 14JR, Streeter-15.598; 8. Jake Andreotti, 00, Davis-15.645; 9. Michael Snider, 6K, Snider-15.779; 10. A.J. Bender, 1X, LKK-15.869; 11. Thomas Esberg, 8X, Esberg-16.558; 12. Dave Stoltz, 77, Stoltz-16.591; 13. Anthony Esberg, 1K, Esberg-16.827; 14. Floyd Alvis, 18, Champion-17.204; 15. Danika Jo Parker, 13, Parker-17.271; 16. Darin Snider, 6X, Snider-NT; 17. Kevin Gray, 7L, Gray-NT.

JORDAN HANNI WELL DRILLING FIRST HEAT: (10 laps) 1. Worth, 2. Faccinto, 3. Buckley, 4. Bower, 5. M.Snider, 6. T.Esberg, 7. Parker, 8. A.Esberg. NT.

AMMONIA REFRIGERATION SERVICE SECOND HEAT: (10 laps) 1. Andreotti, 2. Sarale, 3. Bender, 4. Fuson, 5. Stoltz, 6. Whitley, 7. D.Snider, 8. Alvis. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Brody Fuson (1), 2. Michael Faccinto (6), 3. Blake Bower (4), 4. Jake Andreotti (8), 5. Travis Buckley (2), 6. Caden Sarale (5), 7. Michael Snider (9), 8. Danika Jo Parker (15), 9. Anthony Esberg (13), 10. Floyd Alvis (14), 11. Daniel Whitley (3), 12. Ben Worth (7), 13. Thomas Esberg (11), 14. Dave Stolz (12). NT.

**Whitley flipped on lap 1 of the second heat. Sarale, Andreotti, and A.Esberg flipped on lap 2 of the feature. Bender, D.Snider, and Gray did not start feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Fuson

ROD END SUPPLY HARD CHARGER: Danika Jo Parker (15th to 8th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Thomas Esberg

NEW USAC WESTERN STATES MIDGET POINTS: 1-Michael Faccinto-550, 2-Brody Fuson-466, 3-Ben Worth-449, 4-Blake Bower-445, 5-Travis Buckley-442, 6-Jake Andreotti-387, 7-A.J. Bender-382, 8-Caden Sarale-303, 9-Michael Snider-292, 10-Austin Liggett-251.