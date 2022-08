Beauchamp Wins MSCS Feature at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (August 20, 2022) — Brent Beauchamp won the Midwest Sprint Car Series feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Jadon Rogers, Shane Cottle, Jason McDougal, and Chase Stockton rounded out the top five.

Midwest Sprint Car Series

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, August 20, 2022

Feature:

1. Brent Beauchamp

2. Jadon Rogers

3. Shane Cottle

4. Jason McDougal

5. Chase Stockon

6. Tye Mihocko

7. Koby Barksdale

8. Anton Hernadez

9. Geoff Ensign

10. AJ Hopkins

11. Carson Garrett

12. Seth Parker

13. Brayden Fox

14. Sam Scott

15. Collin Ambrose

16. Brandon Mattox

17. Brandon Smith

18. Harley Burns

19. Alec Sipes

20. Kevin Newton

21. Mario Clouser