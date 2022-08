Dominic Scelzi Wins During Back to School Night at Chico

CHICO, Calif. (August 26, 2022) — Dominic Scelzi won the winged 360 sprint car feature Friday night during “Back to School Night” at Silver Dollar Speedway. Scelzi topped a stacked field of 44 sprint cars for his seventh victory of 2022. Shane Golobic, Justin Sanders, Tanner Carrick, and Tony Gomes rounded out the top five.

Silver Dollar Speedway

Chico, California

Friday, August 26, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying Flight A

1. 29-Willie Croft, 12.181[1]

2. 115-Nick Parker, 12.265[8]

3. 1-Chance Grasty, 12.323[10]

4. 4-Jodie Robinson, 12.349[7]

5. 9L-Luke Hayes, 12.420[9]

6. 94TH-Braden Chiaramonte, 12.436[4]

7. 5V-Landon Brooks, 12.451[2]

8. 87-Ashlyn Rodriguez, 12.552[6]

9. 8-Colby Wiesz, 12.682[5]

10. 9F-Dustin Freitas, 12.701[11]

11. 21X-Gauge Garcia, 12.728[3]

Qualifying Flight B

1. 83T-Tanner Carrick, 12.292[7]

2. 94X-Kyle Hirst, 12.365[8]

3. 3C-Casey Schmitz, 12.402[1]

4. 8JR-Brian McGahan Jr, 12.431[4]

5. 55D-Dawson Hammes, 12.469[3]

6. 21S-Shane Hopkins, 12.485[2]

7. 88-Brad Bumgarner, 12.646[5]

8. 71L-Korey Lovell, 12.764[11]

9. 54-Carson Hall, 12.928[6]

10. 75-Bill Smith, 13.031[9]

Qualifying Flight C

1. 4SA-Justin Sanders, 12.199[9]

2. 17W-Shane Golobic, 12.238[8]

3. 41-Dominic Scelzi, 12.263[10]

4. 12J-John Clark, 12.439[2]

5. 9-Tyler Brown, 12.509[4]

6. 83V-Ricky Sanders, 12.591[11]

7. 3F-William Fielding, 12.593[3]

8. 19-Tucker LaCaze, 12.902[5]

9. 54S-Drake Standley, 13.025[6]

10. 7V-Wyatt VanLare, 13.119[7]

11. 25S-Seth Standley, 13.122[1]

Qualifying Flight D

1. 83SA-Isaiah Vasquez, 12.319[6]

2. 17-Kalib Henry, 12.347[1]

3. 92-Andy Forsberg, 12.347[4]

4. 75M-Tony Gomes, 12.540[11]

5. 21-Michael Ing, 12.544[7]

6. 98-Michael Pombo, 12.618[5]

7. 2X-Max Mittry, 12.633[8]

8. 94-Greg Decaires V, 12.721[3]

9. 19T-Colby Thornhill, 12.765[9]

10. 21W-Josh Wiesz, 12.921[10]

11. 7Z-Eddy Lewis, 13.219[12]

12. 18C-Colby Fox, 13.282[2]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 29-Willie Croft[1]

2. 4-Jodie Robinson[4]

3. 5V-Landon Brooks[7]

4. 94TH-Braden Chiaramonte[6]

5. 21X-Gauge Garcia[11]

6. 8-Colby Wiesz[9]

7. 9F-Dustin Freitas[10]

8. 1-Chance Grasty[3]

9. 9L-Luke Hayes[5]

10. 87-Ashlyn Rodriguez[8]

11. 115-Nick Parker[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 83T-Tanner Carrick[1]

2. 3C-Casey Schmitz[3]

3. 94X-Kyle Hirst[2]

4. 55D-Dawson Hammes[5]

5. 21S-Shane Hopkins[6]

6. 8JR-Brian McGahan Jr[4]

7. 88-Brad Bumgarner[7]

8. 54-Carson Hall[9]

9. 71L-Korey Lovell[8]

10. 75-Bill Smith[10]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 4SA-Justin Sanders[1]

2. 41-Dominic Scelzi[3]

3. 17W-Shane Golobic[2]

4. 9-Tyler Brown[5]

5. 12J-John Clark[4]

6. 3F-William Fielding[7]

7. 83V-Ricky Sanders[6]

8. 19-Tucker LaCaze[8]

9. 25S-Seth Standley[11]

10. 54S-Drake Standley[9]

11. 7V-Wyatt VanLare[10]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 75M-Tony Gomes[4]

2. 17-Kalib Henry[3]

3. 92-Andy Forsberg[2]

4. 83SA-Isaiah Vasquez[1]

5. 21-Michael Ing[5]

6. 94-Greg Decaires V[8]

7. 98-Michael Pombo[6]

8. 2X-Max Mittry[7]

9. 21W-Josh Wiesz[10]

10. 19T-Colby Thornhill[9]

11. 18C-Colby Fox[12]

12. 7X-Heath Hall[11]

Dash (6 Laps)

1. 3C-Casey Schmitz[8]

2. 75M-Tony Gomes[4]

3. 4SA-Justin Sanders[2]

4. 29-Willie Croft[1]

5. 17-Kalib Henry[6]

6. 83T-Tanner Carrick[3]

7. 41-Dominic Scelzi[5]

8. 4-Jodie Robinson[7]

C-Main (10 Laps)

1. 21W-Josh Wiesz[3]

2. 9L-Luke Hayes[1]

3. 19T-Colby Thornhill[6]

4. 87-Ashlyn Rodriguez[5]

5. 54S-Drake Standley[7]

6. 18C-Colby Fox[10]

7. 25S-Seth Standley[4]

8. 75-Bill Smith[8]

9. 7V-Wyatt VanLare[9]

10. 7X-Heath Hall[11]

11. 71L-Korey Lovell[2]

B-Main (12 Laps)

1. 8-Colby Wiesz[3]

2. 3F-William Fielding[2]

3. 8JR-Brian McGahan Jr[1]

4. 88-Brad Bumgarner[7]

5. 2X-Max Mittry[10]

6. 98-Michael Pombo[6]

7. 94-Greg Decaires V[4]

8. 83V-Ricky Sanders[5]

9. 1-Chance Grasty[9]

10. 21W-Josh Wiesz[13]

11. 9F-Dustin Freitas[8]

12. 9L-Luke Hayes[14]

13. 19-Tucker LaCaze[11]

14. 54-Carson Hall[12]

A-Main (35 Laps)

1. 41-Dominic Scelzi[7]

2. 17W-Shane Golobic[9]

3. 4SA-Justin Sanders[3]

4. 83T-Tanner Carrick[6]

5. 75M-Tony Gomes[2]

6. 17-Kalib Henry[5]

7. 29-Willie Croft[4]

8. 3C-Casey Schmitz[1]

9. 94X-Kyle Hirst[11]

10. 4-Jodie Robinson[8]

11. 12J-John Clark[17]

12. 5V-Landon Brooks[12]

13. 83SA-Isaiah Vasquez[13]

14. 8-Colby Wiesz[21]

15. 21X-Gauge Garcia[20]

16. 88-Brad Bumgarner[24]

17. 21S-Shane Hopkins[18]

18. 94TH-Braden Chiaramonte[14]

19. 3F-William Fielding[22]

20. 8JR-Brian McGahan Jr[23]

21. 55D-Dawson Hammes[15]

22. 92-Andy Forsberg[10]

23. 21-Michael Ing[19]

24. 9-Tyler Brown[16]