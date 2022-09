Marks Passes Macri on Final Lap for $20,000 Dirt Classic Victory

ABBOTTSTOWN, Penn. (September 17, 2022) — Brent Marks used a final lap pass to win the 9th Dirt Classic Saturday at Lincoln Speedway with the Tezos All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1. Marks charged from 10th starting spot to pass Anthony Macri on the final lap for the $20,000 top prize. Macri, Justin Peck, Buddy Kofoid, and Tyler Courtney rounded out the top five.

9th Dirt Classic

Tezos All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday, September 17, 2022

Dixie Vodka Qualifying

1. 13-Justin Peck, 12.946[5]

2. 11-Cory Eliason, 13.063[8]

3. 39M-Anthony Macri, 13.093[15]

4. 11T-TJ Stutts, 13.113[6]

5. 26-Zeb Wise, 13.187[2]

6. 48-Danny Dietrich, 13.250[16]

7. 19M-Brent Marks, 13.250[28]

8. 19W-Troy Wagaman Jr, 13.280[9]

9. 7BC-Tyler Courtney, 13.312[24]

10. 39-Chase Dietz, 13.339[4]

11. 16A-Aaron Bollinger, 13.385[25]

12. 4Z-Zane Rudisill, 13.410[12]

13. 1X-Chad Trout, 13.430[41]

14. 17-Carson McCarl, 13.441[1]

15. 99M-Kyle Moody, 13.454[35]

16. 18-Giovanni Scelzi, 13.459[43]

17. 5E-Brandon Rahmer, 13.463[17]

18. 4-Cap Henry, 13.477[37]

19. 33M-Gerard McIntyre Jr, 13.484[32]

20. 75-Tyler Ross, 13.488[13]

21. 11A-Austin Bishop, 13.501[11]

22. 8-Freddie Rahmer, 13.503[34]

23. 27-Daryn Pittman, 13.504[33]

24. 11K-Buddy Kofoid, 13.504[44]

25. 21-Brian Brown, 13.507[26]

26. 69K-Lance Dewease, 13.522[30]

27. 24-Rico Abreu, 13.533[42]

28. 55K-Robbie Kendall, 13.540[21]

29. 55-Hunter Schuerenberg, 13.540[48]

30. 91-Kyle Reinhardt, 13.548[46]

31. 19-Chris Windom, 13.556[39]

32. 9-Kasey Kahne, 13.557[19]

33. 4R-Tim Wagaman II, 13.558[29]

34. 19R-Matt Campbell, 13.574[10]

35. 17B-Bill Balog, 13.575[23]

36. 44-Dylan Norris, 13.616[36]

37. 38-Cory Haas, 13.619[18]

38. 5W-Lucas Wolfe, 13.627[27]

39. 23A-Chris Arnold, 13.656[38]

40. 59-Jim Siegel, 13.659[22]

41. 33R-Riley Emig, 13.688[14]

42. 27S-Alan Krimes, 13.718[45]

43. 69-Tim Glatfelter, 13.730[20]

44. 1M-Landon Myers, 13.800[47]

45. 55S-Dallas Schott, 13.848[3]

46. 5-Glenndon Forsythe, 13.865[50]

47. 11P-Niki Young, 13.883[31]

48. 55M-Domenic Melair, 13.944[40]

49. 23-Michael Millard, 14.335[49]

50. 24T-TJ Greve, 59.999[7]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #1 (8 Laps)

1. 19M-Brent Marks[2]

2. 13-Justin Peck[1]

3. 16A-Aaron Bollinger[3]

4. 18-Giovanni Scelzi[4]

5. 11A-Austin Bishop[5]

6. 19-Chris Windom[7]

7. 44-Dylan Norris[8]

8. 69K-Lance Dewease[6]

9. 33R-Riley Emig[9]

10. 5-Glenndon Forsythe[10]

CSI Shocks Heat Race #2 (8 Laps)

1. 48-Danny Dietrich[2]

2. 11-Cory Eliason[1]

3. 5E-Brandon Rahmer[4]

4. 24-Rico Abreu[6]

5. 8-Freddie Rahmer[5]

6. 4Z-Zane Rudisill[3]

7. 38-Cory Haas[8]

8. 9-Kasey Kahne[7]

9. 27S-Alan Krimes[9]

10. 11P-Niki Young[10]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #3 (8 Laps)

1. 1X-Chad Trout[3]

2. 27-Daryn Pittman[5]

3. 39M-Anthony Macri[1]

4. 4-Cap Henry[4]

5. 55K-Robbie Kendall[6]

6. 4R-Tim Wagaman II[7]

7. 5W-Lucas Wolfe[8]

8. 69-Tim Glatfelter[9]

9. 19W-Troy Wagaman Jr[2]

10. 55M-Domenic Melair[10]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 11T-TJ Stutts[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[2]

3. 11K-Buddy Kofoid[5]

4. 33M-Gerard McIntyre Jr[4]

5. 55-Hunter Schuerenberg[6]

6. 19R-Matt Campbell[7]

7. 17-Carson McCarl[3]

8. 23A-Chris Arnold[8]

9. 1M-Landon Myers[9]

10. 23-Michael Millard[10]

Kistler Racing Products Heat Race #5 (8 Laps)

1. 26-Zeb Wise[1]

2. 39-Chase Dietz[2]

3. 99M-Kyle Moody[3]

4. 75-Tyler Ross[4]

5. 91-Kyle Reinhardt[6]

6. 17B-Bill Balog[7]

7. 21-Brian Brown[5]

8. 59-Jim Siegel[8]

9. 55S-Dallas Schott[9]

DNS: 24T-TJ Greve

Hunt Brothers Pizza Heat Race #6 (8 Laps)

1. 5-Glenndon Forsythe[1]

2. 33R-Riley Emig[2]

3. 44-Dylan Norris[3]

4. 19-Chris Windom[4]

5. 13-Justin Peck[10]

6. 16A-Aaron Bollinger[8]

7. 18-Giovanni Scelzi[7]

8. 11A-Austin Bishop[6]

9. 19M-Brent Marks[9]

10. 69K-Lance Dewease[5]

CSI Shocks Heat Race #7 (8 Laps)

1. 11P-Niki Young[1]

2. 38-Cory Haas[3]

3. 24-Rico Abreu[5]

4. 9-Kasey Kahne[4]

5. 8-Freddie Rahmer[6]

6. 11-Cory Eliason[10]

7. 5E-Brandon Rahmer[7]

8. 48-Danny Dietrich[9]

9. 27S-Alan Krimes[2]

10. 4Z-Zane Rudisill[8]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #8 (8 Laps)

1. 69-Tim Glatfelter[2]

2. 5W-Lucas Wolfe[3]

3. 39M-Anthony Macri[10]

4. 4R-Tim Wagaman II[4]

5. 27-Daryn Pittman[6]

6. 4-Cap Henry[7]

7. 1X-Chad Trout[8]

8. 19W-Troy Wagaman Jr[9]

9. 55M-Domenic Melair[1]

10. 55K-Robbie Kendall[5]

Mobil 1 Heat Race #9 (8 Laps)

1. 1M-Landon Myers[2]

2. 19R-Matt Campbell[4]

3. 11K-Buddy Kofoid[6]

4. 7BC-Tyler Courtney[9]

5. 33M-Gerard McIntyre Jr[7]

6. 55-Hunter Schuerenberg[5]

7. 11T-TJ Stutts[10]

8. 23A-Chris Arnold[3]

9. 17-Carson McCarl[8]

10. 23-Michael Millard[1]

Kistler Racing Products Heat Race #10 (8 Laps)

1. 59-Jim Siegel[3]

2. 21-Brian Brown[6]

3. 99M-Kyle Moody[8]

4. 17B-Bill Balog[4]

5. 39-Chase Dietz[9]

6. 91-Kyle Reinhardt[5]

7. 75-Tyler Ross[7]

8. 26-Zeb Wise[10]

9. 55S-Dallas Schott[2]

DNS: 24T-TJ Greve

Computer Man Inc C-Main (8 Laps)

1. 69-Tim Glatfelter[1]

2. 33R-Riley Emig[2]

3. 11P-Niki Young[6]

4. 5-Glenndon Forsythe[5]

5. 23A-Chris Arnold[7]

6. 55M-Domenic Melair[10]

DNS: 1M-Landon Myers

DNS: 69K-Lance Dewease

DNS: 27S-Alan Krimes

DNS: 55S-Dallas Schott

DNS: 23-Michael Millard

DNS: 24T-TJ Greve

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 75-Tyler Ross[1]

2. 21-Brian Brown[2]

3. 19W-Troy Wagaman Jr[3]

4. 19-Chris Windom[8]

5. 55-Hunter Schuerenberg[9]

6. 19R-Matt Campbell[7]

7. 38-Cory Haas[12]

8. 11A-Austin Bishop[5]

9. 4Z-Zane Rudisill[4]

10. 44-Dylan Norris[15]

11. 91-Kyle Reinhardt[10]

12. 69-Tim Glatfelter[19]

13. 17-Carson McCarl[6]

14. 9-Kasey Kahne[16]

15. 59-Jim Siegel[17]

16. 4R-Tim Wagaman II[11]

17. 5W-Lucas Wolfe[14]

18. 33R-Riley Emig[20]

19. 55K-Robbie Kendall[18]

20. 17B-Bill Balog[13]

Tezos A-Main (40 Laps)

1. 19M-Brent Marks[10]

2. 39M-Anthony Macri[1]

3. 13-Justin Peck[2]

4. 11K-Buddy Kofoid[13]

5. 7BC-Tyler Courtney[5]

6. 11-Cory Eliason[3]

7. 8-Freddie Rahmer[20]

8. 24-Rico Abreu[19]

9. 11T-TJ Stutts[4]

10. 33M-Gerard McIntyre Jr[15]

11. 44-Dylan Norris[26]

12. 19W-Troy Wagaman Jr[23]

13. 99M-Kyle Moody[9]

14. 18-Giovanni Scelzi[18]

15. 27-Daryn Pittman[14]

16. 19-Chris Windom[24]

17. 4-Cap Henry[17]

18. 1X-Chad Trout[11]

19. 48-Danny Dietrich[8]

20. 16A-Aaron Bollinger[12]

21. 39-Chase Dietz[7]

22. 75-Tyler Ross[21]

23. 5E-Brandon Rahmer[16]

24. 21-Brian Brown[22]

25. 69K-Lance Dewease[25]

26. 26-Zeb Wise[6]